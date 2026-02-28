Šílené dědictví po Fialově vládě. Změny pohlaví u dětí: Toto by Češi měli znát

Stát umožňuje úředně měnit pohlaví mj. i dětí a zároveň je směruje ke konzultacím s neziskovými organizacemi spojenými s LGBT a transgender tématy. Problematické nastavení vzniklo v době vlády Petra Fialy na ministerstvu zdravotnictví. „Jedná se o skutečně šílené dědictví bývalé Fialovy vlády na ministerstvu zdravotnictví a tehdejšího ministra Vlastimila Válka, které zatím nikdo nezrušil,“ uvedl na začátek Radim Panenka.
Připomíná verdikt Ústavního soudu z poloviny roku 2024, podle něhož má Česká republika umožnit úřední změnu pohlaví bez nutnosti předchozí hormonální léčby či operace, a to i u nezletilých. „Je to proti logice, zdravému rozumu, proti přírodě, proti Bohu, proti absolutně všemu, ale na základě rozhodnutí Ústavního soudu je to možné,“ dodává novinář.
Politici se proti skandálnímu rozhodnutí nevzepřeli
Po rozhodnutí Ústavního soudu však nepřišla ze strany politické reprezentace žádná zásadní reakce ani pokus o odpor. Naopak se začalo postupovat v intencích verdiktu. „Potom, co ten Ústavní soud takto skandálním způsobem rozhodl, začali politici konat. Místo toho, aby se vzepřeli a řekli, že to není Ústavní soud, kdo tu rozhoduje o politice tohoto státu a že to není nějaké lidské právo,“ připomíná Radim Panenka.
I přes změnu vlády nedošlo k revizi nastavených pravidel ani metodik vzniklých za předchozí vlády. Naznačuje přitom, že současné vedení resortu zdravotnictví si možná ani není plně vědomo toho, jaké dokumenty a doporučení ministerstvo dál prosazuje směrem k lékařům.
Panenka se následně věnuje obsahu dokumentu, který označuje za šokující. Ministerstvo zdravotnictví v něm například uvádí, že úřední změnu pohlaví je možné provést bez operace či jiného zásahu do těla, a celý proces tak podle jeho výkladu spočívá především v potvrzení od sexuologa a v následné administrativní změně dokladů.
Poukazuje i na to, že další zdravotní péče má být dobrovolná a že ji lze kdykoliv ukončit. Právě to podle něj vyvolává otázky o závažnosti samotné diagnózy a o logice systému, který umožňuje změnu úředních údajů bez povinné léčby i s možností celý proces zpětně přehodnotit.
Stát posílá děti k radikálním aktivistům
Za zvlášť problematickou a nebezpečnou část dokumentu považuje Radim Panenka pasáž, v níž ministerstvo doporučuje obracet se na podpůrné skupiny a konkrétní neziskové organizace. Upozorňuje, že mezi nimi jsou uvedeny například Transparent, Prague Pride, Sbarvouven.cz či další iniciativy, které se věnují transgender a LGBT tématům.
„Takže organizace jako Transparent nebo Prague Pride, to znamená brutálně radikální progresivistické trans a LGBT organizace, které si udělaly bohatou a prosperující živnost z toho, že berou dotace, tak český stát doporučuje jít si pro radu a pro pomoc právě k těmto organizacím. Tak to je úplně bizarní,“ kritizuje roli těchto organizací ve veřejném prostoru.
Ještě horší částí metodického pokynu ministerstva zdravotnictví je následující formulace: „Poskytování zdravotní péče související s úřední změnou pohlaví je součástí komplexní péče o trans osoby charakterizované výrazným a trvalým nesouladem mezi jejich prožívaným pohlavím a pohlavím, které jim bylo přiděleno při narození,“ cituje Radim Panenka z dokumentu ministerstva.
Právě formulaci o „přiděleném pohlaví“ považuje za zásadní problém a ostře ji napadá. „Pohlaví je lidem při narození přiděleno. Tohle říká Ministerstvo zdravotnictví České republiky… Něco tak zvráceného jsem opravdu od českého státu nečekal,“ hrozí se Panenka nad tím, jaké věci se za působení tehdejšího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka dostaly do oficiální dokumentace státu.
Nová vláda musí říct, co s tím udělá
Radim Panenka obrací pozornost k současnému vedení státu a vyzývá k jasné politické reakci. Otevřeně se ptá nového ministra zdravotnictví i premiéra, zda se budou metodikou zabývat a zda plánují změnu. „Ptám se nového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, ptám se také premiéra Andreje Babiše a ptám se všech politiků vládní koalice, co na to říkají a zda s tím něco hodlají udělat, protože toto opravdu normální není,“ zdůrazňuje.
