CzechTourism: Česko láká stále více turistů. Rekordní výsledky, silné kampaně a nové příležitosti pro rok 2026

Cestovní ruch překonává historická maxima a potvrzuje svou důležitou roli pro ekonomiku i regiony. Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism na tento trend navazuje intenzivními marketingovými aktivitami, novými kampaněmi a důrazem na bonitní návštěvníky, kteří v Česku zůstávají déle a více utrácejí.
Cestovní ruch jako stabilní pilíř ekonomiky
Cestovní ruch patří mezi klíčová odvětví české ekonomiky. V roce 2023 tvořil cestovní ruch 2,36 % hrubého domácího produktu Česka, což představuje 180 miliard korun. Zaměstnává přibližně 224 tisíc lidí, tedy zhruba každého čtyřiadvacátého obyvatele Česka. Významně podporuje zaměstnanost i podnikání v regionech, zejména v Karlovarském kraji a v Praze, ale i dalších krajích. Zároveň generuje výrazné příjmy – návštěvníci v Česku ročně utratí zhruba 400 miliard korun.
„Cestovní ruch má pro Česko velký význam. Přináší pracovní místa, podporuje podnikatele a pomáhá rozvíjet regiony. Naším cílem je tento potenciál dál posilovat a zvyšovat jeho přínos pro celou ekonomiku, Ročně k nám zamíří přes 10 milionů turistů ze zahraničí a dalších téměř 13 miliónů připadá na cesty nás Čechů samotných. Podle mezinárodních vědeckých standardů tzv. multiplikačního efektu se každá koruna, kterou stát do podpory turismu vloží, 3,2x vrátí. Proto úzce spolupracujeme se zřizovatelem, kraji, městy i podnikatelskou sférou tak, abychom maximalizovali ekonomické přínosy a zároveň rozvíjeli cestovní ruch udržitelně s ohledem na potřeby místních komunit a regionů,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
Rekordní návrat turistů (ZDE) a silná poptávka
Rok 2025 potvrdil, že se cestovní ruch v Česku nejen zotavil, ale dál roste. Počet přenocování dosáhl téměř 60 milionů a počet příjezdů se blíží hranici 24 milionů. Pozitivní trend se projevuje i ve struktuře návštěvnosti. Zahraniční turisté zůstávají déle a počet přenocování roste rychleji než samotné příjezdy. Jen meziročně přibylo téměř 1,9 milionu přenocování. Stabilní zůstává i průměrná délka pobytu. Vedle Prahy se stále více prosazují regiony, což přináší přímé ekonomické benefity místním podnikatelům i obcím. Významnou roli hraje také struktura zdrojových trhů. Kromě tradičních evropských zemí roste podíl těch vzdálenějších a bonitnějších. Z nich přijíždějí návštěvníci, kteří u nás více utrácejí. Mezi TOP 15 patří jak evropské země, tak například USA, Jižní Korea nebo třeba Izrael.
„Vidíme silný zájem ze zahraničí i stabilní poptávku domácích turistů. Pozitivní je, že návštěvníci v Česku tráví více času a častěji vyrážejí i mimo hlavní turistická centra. Právě takový udržitelný a vyvážený rozvoj dlouhodobě podporujeme. Na růstu se výrazně podílí i systematická práce agentury CzechTourism na zahraničních trzích a také zvyšující se počet přímých letů, zejména ze vzdálených zemí. Česko se stává stále vyhledávanější startovní destinací při cestě do střední Evropy a Praha funguje jako vstupní brána do Česka,“ doplňuje ředitel České centrály cestovního ruchu.
Marketing, který přináší výsledky
CzechTourism v roce 2025 výrazně posílil marketingové aktivity a zaměřil se na kampaně s měřitelným dopadem. Globální kampaň “Unexpected Wellbeing” představila Česko jako ideální destinaci pro aktivní odpočinek, lázně i kvalitní životní styl. Proběhla ve dvou vlnách (jaro, podzim) v deseti zemích světa a vygenerovala téměř 300 milionů zobrazení a více než 800 tisíc prokliků. Podzimní část doplnila televizní kampaň na stanici Eurosport, která zasáhla diváky v 50 zemích a dosáhla téměř 25 milionů zhlédnutí napříč Evropou.
Důležitou roli sehrály konverzní kampaně zaměřené na konkrétní rezervace. Ve spolupráci s online agenturou eDreams přinesly například 35 tisíc pokojonocí na americkém trhu a zároveň prodloužily průměrnou délku pobytu návštěvníků z Evropy z 2,6 na 3,7 nocí. Návratnost investic dosahovala až 33násobku.
Výkonnostní vyhledávací kampaně vygenerovaly více než 1,5 milionu kliknutí uživatelů se zájmem o cestování po Česku. Produktové kampaně zaměřené například na lázeňství nebo golf oslovily statisíce potenciálních návštěvníků.
„Naše kampaně jsou postavené na datech a jasně měřitelných výsledcích. Vidíme, že se investice do marketingu vrací nejen v počtech návštěvníků, ale i v jejich útratách,“ zdůrazňuje František Reismüller.
Lepší dostupnost a globální viditelnost
Významným faktorem růstu zůstává dopravní dostupnost. CzechTourism podporuje přímé letecké linky ve spolupráci s Letištěm Václava Havla Praha i zahraničními partnery. Například kampaň na podporu spojení Philadelphia–Praha přinesla více než 62 milionů zobrazení a přes 32 tisíc kliknutí od zájemců o cestu do Česka.
Viditelnost tuzemska v zahraničí zároveň posilují i velké eventy. Agentura CzechTourism se zapojila do 21 významných kulturních a sportovních akcí v Česku, které zasáhly více než 2,7 miliardy lidí po celém světě. Mezi nejvýznamnější patřily například Světový pohár v biatlonu, MOTO GP, cyklistický závod Czech Tour nebo hudební festival Beats for Love, které přitáhly pozornost fanoušků i médií z celého světa.
V neposlední řadě patřila mezi nejvýznamnější projekty účast na EXPO 2025 v japonské Ósace, spolupráce na světových kulturních projektech nebo mediální zviditelnění díky novému románu Dana Browna „Tajemství všech tajemství” (ZDE) či pokračování úspěšné hry Kingdom Come: Deliverance II (ZDE).
Gastronomie jako nový magnet pro turisty
Stále větší roli při výběru destinace hraje gastronomie. Česko se v tomto směru výrazně posouvá, což potvrdilo i vydání historicky prvního Průvodce MICHELIN 2025 pro Česko (ZDE). Do výběru se dostalo celkem 79 restaurací, z nichž některé získaly michelinské hvězdy nebo ocenění Bib Gourmand. Už během prvního měsíce zaznamenaly desítky restaurací vyšší návštěvnost a celkový mediální dosah přesáhl 15 milionů kontaktů.
„Česko se stále výrazněji profiluje jako destinace, kde se snoubí tradice, lokální suroviny a moderní přístup ke gastronomii. Potvrzuje to nejen historicky první Průvodce MICHELIN pro Česko (ZDE), který nás letos řadí mezi 16 nejzajímavějších kulinářských destinací světa (ZDE). Rostoucí kvalitu tuzemské kuchyně dokládají i další autority, jako jsou Gault&Millau (ZDE) nebo nakladatelství TopLife Czech (ZDE), a ukazují, že špičková gastronomie dnes vzniká napříč celým Českem. Důležitou roli hraje i projekt CzechSpecials (ZDE), který propojuje tradiční českou kuchyni s moderním pojetím a pomáhá návštěvníkům objevovat autentické chutě v regionech. Gastronomie je tak logicky tématem, které bude hrát prim v naší komunikaci i v roce 2026,“ vyjmenovává ředitel agentury CzechTourism.
Digitální dosah a inspirace pro cestovatele
Rekordní návštěvnost loni zaznamenaly portály agentury CzechTourism VisitCzechia (ZDE) a domácí turistický portál Kudy z nudy (ZDE). Ten vykázal přes 43 milionů návštěv a více než 153 milionů zobrazení. Potvrzuje tak své postavení lídra mezi cestovatelskými weby v Česku. Platforma VisitCzechia evidovala téměř 3 miliony návštěv. Kromě turistů oba portály aktivně využívají i desítky tisíc podnikatelů v cestovním ruchu, kteří zde spravují své nabídky. Statisíce sledujících oslovují také profily, které CzechTourism spravuje na Facebooku a Instagramu, další desítky tisíc pak na ostatních platformách.
Sociální sítě hrají při rozhodování o cestování stále větší roli. CzechTourism proto systematicky pracuje s videem, influencery i autentickým obsahem. Součástí komunikace agentury je i podcast Sbaleno (ZDE), který přináší rozhovory s osobnostmi z různých oborů a inspiruje k objevování Česka. Podcast má už tisíce poslechů a postupně si buduje vlastní komunitu posluchačů.
B2B aktivity jako podpora příjezdového turismu
Prokazatelné výsledky loni přinesly B2B aktivity. Tak třeba největší akce na podporu příjezdového turismu Czechia Travel Trade Day 2025 v Ostravě (ZDE) přilákala 70 nákupčích z 22 zemí a přinesla více než 1 600 obchodních jednání. Events Club Forum (ZDE) nabídlo přes 3 000 B2B schůzek v oblasti kongresového turismu. A konference Czech Convention Bureau Inspirational Afternoon (ZDE) oslovila více než 190 tuzemských profesionálů.
Rok 2026: nová kampaň a datově řízený marketing
Na úspěšný rok naváže CzechTourism novou strategií. Hlavním pilířem bude globální kampaň „Feel Free“, která představí Česko jako destinaci plnou pohody, autenticity a jedinečných zážitků. Staví na čtyřech pilířích – kulturním dědictví, dostupnosti, kvalitě a jedinečné atmosféře. Ústředním motivem je koncept „Feel Free“, který vystihuje genius loci Česka. Představuje jedinečný pocit svobody volby, jak Česko zažít, spolu s autenticitou, nadčasovostí a pohodou, které země návštěvníkům nabízí. Pestrá nabídka, snadná dostupnost, tolerantní a bezpečné prostředí – to jsou unikátní prvky destinace Česko. Využije moderní formáty včetně Connected TV a zaměří se jak na vzdálené, tak blízké trhy. Součástí marketingu budou i produktové kampaně zaměřené na lázeňství, golf a zimní sporty či konverzní kampaně podporující konkrétní rezervace.
CzechTourism ve spolupráci s Prague City Tourism nově využívá data společnosti Mastercard (ZDE). Ta umožní detailně sledovat chování návštěvníků v reálném čase, lépe řídit turistické toky a efektivněji plánovat rozvoj destinací.
„Díky detailním datům lépe porozumíme tomu, kdo do Česka přijíždí, jak dlouho zůstává a za co utrácí. Tyto poznatky nám pomohou ještě přesněji nastavovat a cílit marketingové kampaně, zvyšovat ekonomický přínos turismu a zároveň podporovat jeho rovnoměrnější rozložení v místě i čase. Chceme, aby si návštěvníci v Česku svůj pobyt maximálně užili a cestovní ruch měl dlouhodobě pozitivní dopad na regiony i jejich obyvatele,“ přibližuje ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
Další klíčové aktivity v roce 2026
Rok 2026 přinese i řadu významných příležitostí, které CzechTourism využije v marketingu. Patří mezi ně například Frankfurtský knižní veletrh (ZDE), kde bude Česko čestným hostem, nebo velké kulturní a sportovní akce (jako např. MS v krasobruslení) nebo třeba spolupráce s organizacemi zastupujícími provozovatele turistických cílů.
Česko se zároveň zapojuje do prestižní globální sítě Virtuoso (ZDE), která sdružuje špičku světového luxusního cestování. Tento segment přináší klientelu, která utrácí několikanásobně více, zůstává déle a vyhledává autentické zážitky. Důležitou součástí prezentace Česka zůstává také účast na prestižních mezinárodních veletrzích (ZDE), které otevírají nové obchodní příležitosti a posilují pozici Česka na klíčových zahraničních trzích.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.