MŠMT: Ministr Plaga rozhodl o odkladu harmonogramu RVP o rok

28.02.2026 11:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ministr školství Robert Plaga oznámil posun harmonogramu účinnosti revidovaných rámcových vzdělávacích programů (RVP) o jeden rok, a to jak u základního, tak předškolního vzdělávání.

Foto: msmt.cz
Popisek: MŠMT - logo

„Rozhodnutí padlo na základě intenzivního zjišťování skutečného stavu příprav revize RVP a s ohledem na připravenost podpory pro školy,” vysvětlil ministr na tiskovém brífinku.

„Rozhodně nechápejte tento krok tak, že něco zastavujeme. Naopak práce na tom, aby se skutečně tato reforma obsahu vzdělávání moderního vzdělávání 21. století propsala do každé jednotlivé třídy, každé jednotlivé hodiny, vyžaduje soustředěnou podporu ze strany ministerstva. Čas tedy využijeme k tomu, aby ke změně na školách skutečně postupně došlo,“ zdůraznil ministr školství s tím, že rok navíc má být využit zejména k posílení podpory a řízení procesu ze strany MŠMT.

Mezi další priority ministr zařadil přípravu kvalitního modelového školního vzdělávacího programu a vytvoření kvalitního digitálního prostředí, které by školy mohly využívat. Resort se zároveň bude snažit nastavit systém cyklických revizí tak, aby se programy měnily na základě zpětné vazby, nikoliv například jednou za určité časové období.

Za klíčovou pak ministr označil také zcela otevřenou komunikaci ze strany MŠMT a Národního pedagogického institutu.

