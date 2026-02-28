Premiér Babiš: Íránský jaderný program a podpora terorismu jsou nebezpečím i pro nás

28.02.2026 20:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k aktuálmí situaci na Blízkém východě

Premiér Babiš: Íránský jaderný program a podpora terorismu jsou nebezpečím i pro nás
Foto: Repro ČT
Popisek: Andrej Babiš

Situaci na Blízkém východě pozorně sledujeme, v tuto chvíli je pro nás nejdůležitější zajistit bezpečí našich občanů, kteří se v Íranu stále nachází. Hovořil jsem s ministrem zahraničí Macinkou, je v kontaktu se zastupitelským úřadem v Teheránu.

Nekontrolovatelný íránský jaderný program a podpora terorismu jsou nebezpečím i pro nás a celou Evropu. Česká republika proto stojí za našimi spojenci a věřím, že v regionu brzy nastane stabilita a mír.

Zcela odsuzuji íránské útoky na Katar, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Saúdskou Arábii a Jordánsko. Tyto země se na dnešní operaci nijak nepodílely a ze strany Íránu se jedná o nepřijatelné narušení jejich suverenity.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
