Premiér Babiš: Íránský jaderný program a podpora terorismu jsou nebezpečím i pro nás

Situaci na Blízkém východě pozorně sledujeme, v tuto chvíli je pro nás nejdůležitější zajistit bezpečí našich občanů, kteří se v Íranu stále nachází. Hovořil jsem s ministrem zahraničí Macinkou, je v kontaktu se zastupitelským úřadem v Teheránu.
Nekontrolovatelný íránský jaderný program a podpora terorismu jsou nebezpečím i pro nás a celou Evropu. Česká republika proto stojí za našimi spojenci a věřím, že v regionu brzy nastane stabilita a mír.
Zcela odsuzuji íránské útoky na Katar, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Saúdskou Arábii a Jordánsko. Tyto země se na dnešní operaci nijak nepodílely a ze strany Íránu se jedná o nepřijatelné narušení jejich suverenity.
Ing. Andrej Babiš
