ČEZ: Rychlá pomoc elektrárenských hasičů obyvatelům v okolí Dukovan je stále významnější

Hasičská jednotka podniku Jaderné elektrárny Dukovany sehrává dlouhodobě významnou roli nejen při zajištění bezpečného provozu elektrárny, ale také jako důležitá pomoc obyvatelům v jejím širokém okolí. Díky své strategické poloze, nepřetržité připravenosti a špičkovému technickému vybavení jsou hasiči opakovaně povoláváni k zásahům mimo areál elektrárny, zejména do blízkých obcí v jejím okolí.
V uplynulém roce vyjížděli do okolí elektrárny na základě požadavku Integrovaného záchranného systému celkem k 61 událostem. Nejčastěji zasahovali u dopravních nehod, kde prováděli vyprošťování osob a zajištění místa nehody, dále u požárů a při poskytování předlékařské první pomoci.
Rychlá a profesionální pomoc v řádů minut
„Významnou součástí naší činnosti pro region je zapojení do systému FIRST RESPONDER, v rámci kterého jsme schopni být na místě události v některých případech dříve než zdravotnická záchranná služba. Poskytujeme tak neodkladnou předlékařskou pomoc, včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), která vedla k záchraně několika lidských životů,“ upřesňuje Tomáš Richter, velitel jednotky HZSp Jaderné elektrárny Dukovany.
Hlavní náplní práce hasičů je zajištění bezpečného provozu Jaderné elektrárny Dukovany a také prevence. Přímo v areálu elektrárny poskytli v uplynulém roce 461 případů technické a technologické pomoci a v 1 758 případech zajišťovali asistencí a bezpečnostní dohled při provozních, údržbových a modernizačních činnostech. Součástí těchto aktivit bylo například jištění při pracích v hloubkách, čerpání kapalin, technická podpora, asistence při odstávkách výrobních bloků a prověřování elektrické požární signalizace.
Pomáhá nové vybavení i zázemí
„Modernizací zázemí a technického vybavení stále posilujeme schopnost jednotky efektivně zasahovat jak v elektrárně, tak i v jejím okolí. V loňském roce byly do výbavy zařazeny dva nové nosiče kontejnerů určené pro přepravu čerpadel s příslušenstvím pro dlouhodobý odvod tepla. Před dokončením je také rozsáhlá modernizace hasičské stanice a operačního střediska za desítky milionů korun, prozradil Roman Havlín, ředitel jaderné elektrárny Dukovany.
Modernizace, která by měla skončit v prvním pololetí letošního roku, přinese nové zázemí pro chemickou službu, nové zázemí šaten i nové operační středisko. Všechny tyto změny ještě posílí připravenost jednotky jak pro zásahy v elektrárně, tak pro pomoc obyvatelům regionu.
Od začátku roku elektrárna Dukovany vyrobila 921 284 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
