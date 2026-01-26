ČEZ: Rychlá pomoc elektrárenských hasičů obyvatelům v okolí Dukovan je stále významnější

26.01.2026 17:54 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Hasičská jednotka Jaderné elektrárny Dukovany sehrává dlouhodobě významnou roli jako důležitá pomoc obyvatelům v širokém okolí.

ČEZ: Rychlá pomoc elektrárenských hasičů obyvatelům v okolí Dukovan je stále významnější
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Hasičská jednotka podniku Jaderné elektrárny Dukovany sehrává dlouhodobě významnou roli nejen při zajištění bezpečného provozu elektrárny, ale také jako důležitá pomoc obyvatelům v jejím širokém okolí. Díky své strategické poloze, nepřetržité připravenosti a špičkovému technickému vybavení jsou hasiči opakovaně povoláváni k zásahům mimo areál elektrárny, zejména do blízkých obcí v jejím okolí.

V uplynulém roce vyjížděli do okolí elektrárny na základě požadavku Integrovaného záchranného systému celkem k 61 událostem. Nejčastěji zasahovali u dopravních nehod, kde prováděli vyprošťování osob a zajištění místa nehody, dále u požárů a při poskytování předlékařské první pomoci.

Rychlá a profesionální pomoc v řádů minut

Anketa

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?

1%
1%
98%
hlasovalo: 13477 lidí

„Významnou součástí naší činnosti pro region je zapojení do systému FIRST RESPONDER, v rámci kterého jsme schopni být na místě události v některých případech dříve než zdravotnická záchranná služba. Poskytujeme tak neodkladnou předlékařskou pomoc, včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), která vedla k záchraně několika lidských životů,“ upřesňuje Tomáš Richter, velitel jednotky HZSp Jaderné elektrárny Dukovany.

Hlavní náplní práce hasičů je zajištění bezpečného provozu Jaderné elektrárny Dukovany a také prevence. Přímo v areálu elektrárny poskytli v uplynulém roce 461 případů technické a technologické pomoci a v 1 758 případech zajišťovali asistencí a bezpečnostní dohled při provozních, údržbových a modernizačních činnostech. Součástí těchto aktivit bylo například jištění při pracích v hloubkách, čerpání kapalin, technická podpora, asistence při odstávkách výrobních bloků a prověřování elektrické požární signalizace.

Pomáhá nové vybavení i zázemí

„Modernizací zázemí a technického vybavení stále posilujeme schopnost jednotky efektivně zasahovat jak v elektrárně, tak i v jejím okolí. V loňském roce byly do výbavy zařazeny dva nové nosiče kontejnerů určené pro přepravu čerpadel s příslušenstvím pro dlouhodobý odvod tepla. Před dokončením je také rozsáhlá modernizace hasičské stanice a operačního střediska za desítky milionů korun, prozradil Roman Havlín, ředitel jaderné elektrárny Dukovany.

Modernizace, která by měla skončit v prvním pololetí letošního roku, přinese nové zázemí pro chemickou službu, nové zázemí šaten i nové operační středisko. Všechny tyto změny ještě posílí připravenost jednotky jak pro zásahy v elektrárně, tak pro pomoc obyvatelům regionu.

Od začátku roku elektrárna Dukovany vyrobila 921 284 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Psali jsme:

ČEZ: Energetici vrací palivo do reaktoru prvního výrobního bloku elektrárny Dukovany
ČEZ: Elektroauta loni načerpala o 56 % více a 5krát tolik než před 5 lety
ČEZ Distribuce se připravuje na FIS Ski World Cup ve Špindlerově Mlýně
ČEZ: Náklady na úpravy sítí v západních Čechách loni dosáhly téměř 2,5 mld. Kč

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , Dukovany , energetika , hasiči , HZS , TZ , JE

plk. Ing. Zdeněk Nytra byl položen dotaz

Pomoc Ukrajině

Píši vám na základě vašeho projevu, který jste přednesl v senátu, a který jsem zde na PL četla. Spousta politiků, včetně vás, mluví o tom, jak máme Ukrajině pomáhat, protože je to pro nás výhodné, že na tom vydělávají třeba zbrojařské firmy, že se pak budeme podílet na obnově Ukrajiny. Ale to, že z ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hospodářská komora: Zaměstnanci preferují příspěvek na stravování, penzijní připojištění a dovolenou navíc

19:15 Hospodářská komora: Zaměstnanci preferují příspěvek na stravování, penzijní připojištění a dovolenou navíc

Mezi firmami považuje drtivá většina zaměstnavatelů (86,7?%) benefity za přínosný nástroj.