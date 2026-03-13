ČEZ: Temelín čeká rozsáhlá modernizace elektrických systémů

Rozsáhlou zakázku zajistí mezi lety 2028 až 2032 dceřiná firma Skupiny ČEZ ŠKODA JS. Výměna 172 nízkonapěťových rozvaděčů a více než 700 rozvaděčových polí čeká od roku 2028 Jadernou elektrárnu Temelín.
„Elektřina je pro provoz a bezpečnost elektrárny naprosto klíčová. Musíme ji umět nejen bezpečně vyrobit, ale také ji dopravit k našemu zařízení, které zajišťuje provoz i bezpečnost elektrárny. V oblasti elektroinstalací je to pro nás nejdůležitější záměna od začátku provozu,“ říká Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Moderní technologie pro vyšší spolehlivost
Pro Jadernou elektrárnu Temelín je záměna důležitá především z hlediska dlouhodobě bezpečného a stabilního provozu. „Do obou českých jaderných elektráren investujeme v průměru kolem sedmi miliard korun ročně, s cílem zajistit bezpečný, efektivní a tím pádem i dlouhodobý provoz. A modernizace rozvaděčů a souvisejícího zařízení právě do této oblasti patří,“ dodává Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Pro ŠKODA JS jde o klíčovou zakázku
Zakázku v hodnotě přes 800 miliónů korun získala ve výběrovém řízení plzeňská ŠKODA JS. Také pro ni jde o zásadní projekt v oblasti inženýringu. „Získání této zakázky je pro nás potvrzením, že dokážeme splnit ty nejpřísnější požadavky na technická řešení i kvalitu v jaderné energetice. Naše odborné týmy zajistí kompletní inženýring, projektovou dokumentaci i koordinaci samotné montáže a zkoušek přímo v prostředí elektrárny,“ dodává František Krček, generální ředitel ŠKODA JS, a.s.
ČEZ obě jaderné elektrárny průběžně modernizuje s cílem zajistit jejich minimálně šedesátiletý provoz. Jen v Temelíně na letošní rok naplánoval 238 investičních akcí v hodnotě 3,8 miliard korun.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,0 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
ŠKODA ,a.s., součást Skupiny ČEZ, je jednou z předních evropských inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren. Společnost Škoda byla založena roku 1859, historie dnešní ŠKODA JS začíná v roce 1956 a plzeňské firma si letos připomíná 70 let od svého vzniku. V oboru jaderné energetiky působí kontinuálně od svého založení. Za dobu své existence dodávala a dodává inženýring, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady použitého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA, Rakousku, Finsku, Belgii, Velké Británii, ČLR, Arménii a v dalších zemích. ŠKODA JS a.s. vyrobila a dodala 21 kompletních jaderných reaktorů typu VVER 440 a tři reaktory typu VVER 1000. Od devadesátých let se zaměřila také na západní trhy a technologie. Spolupracuje s předními světovými společnostmi v oboru. ŠKODA JS a.s. aktuálně zaměstnává více než 1100 vysoce kvalifikovaných odborníků.
