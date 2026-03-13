Česká televize odvysílá v neděli speciální debatu o státním rozpočtu

13.03.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česká televize odvysílá tuto neděli 15. 3. ve 12:00 politickou diskusi Debata ČT – rozpočet 2026.

Česká televize odvysílá v neděli speciální debatu o státním rozpočtu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

Diskuse nabídne politickou debatu o státním rozpočtu na rok 2026. Debata tento týden nahradí diskusní pořad Otázky Václava Moravce. Debatu bude moderovat dvojice Lukáš Dolanský, tvář pořadu Události, komentáře a Vanda Kofroňová, vedoucí ekonomické redakce České televize a také moderátorka pořadu Události, komentáře z ekonomiky.

Hlavním tématem budou veřejné finance v souvislosti se schvalováním státního rozpočtu pro rok 2026, o němž v těchto dnech rozhoduje Poslanecká sněmovna. Do diskuse je pozváno šest politiků ze stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Za vládní strany by se měli televizní debaty zúčastnit Patrik Nacher (ANO), Radim Fiala (SPD) a Jiří Barták (Motoristé). Opozici by měli zastupovat Jan Skopeček (ODS), Lukáš Vlček (STAN) a Olga Richterová (Piráti).

„Debatu připravuje tým pořadu Události, komentáře a ekonomická redakce ČT. Odehraje se v prostorách České televize a vysílat se bude od 12:00 hodin souběžně na programech ČT1 a ČT24. Od 13. hodiny pak bude pokračovat její druhá část na programu ČT24,“ říká ředitel divize Zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena.

