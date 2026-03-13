Hospodářská komora: Růst reálných mezd musí dlouhodobě stát na vyšší produktivitě

Komora ale zároveň upozorňuje, že dlouhodobé zvyšování mezd musí odpovídat růstu produktivity, jinak může oslabit konkurenceschopnost české ekonomiky a vytvářet tlak na zrychlení inflace.
„Pro mnohé je pozitivní zprávou, že po poklesu kupní síly v letech 2022 a 2023 v důsledku vysoké inflace reálné mzdy i v loňském roce pokračovaly ve svém růstu. Pro firmy je ale klíčové, aby růst mezd odpovídal růstu produktivity. Pokud by se mzdy dlouhodobě zvyšovaly rychleji než produktivita, může to v budoucnu zhoršit konkurenceschopnost českých podniků. Mzdy prostě musí dýchat s finanční kondici firem a s jejich schopností prodávat své zboží a služby na trhu,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Úplné náklady práce včetně tuzemských povinných sociálních a zdravotních odvodů zatěžují české firmy více než konkurenci v zahraničí, což může omezit jejich schopnost investovat do inovací a modernizace.
„Pokud však mzdový vývoj bude odpovídat růstu produktivity práce, zároveň se podaří udržet inflaci nízko a firmy budou investovat do inovací, automatizace a kvalifikace zaměstnanců, není důvod, aby tu nebyl prostor pro další postupné zvyšování mezd i v příštích letech,“ dodává Zajíček.
Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu dosáhla průměrná mzda ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku 52 283 korun, meziročně o 7,4 % více. Po započtení inflace vzrostly reálné mzdy přibližně o 5,1 %. Výše mezd ve čtvrtém kvartálu je však ovlivněna tím, že mzdovou hladinu na konci roku navyšují odměny a třinácté platy.
Za celý rok 2025 činila průměrná mzda 49 215 korun, což představuje nominální meziroční růst o 7,2 % a po zohlednění inflace reálný růst 4,6 %. Medián mezd dosáhl ve 4. čtvrtletí 45 523 korun. Výsledná dynamika roku 2025 tak o více než půl procentního bodu převyšuje očekávání poslední národohospodářské prognózy Hospodářské komory z podzimu loňského roku.
