Poslanecká sněmovna vypisuje studentskou cenu za nejlepší diplomové práce

13.03.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Předseda Poslanecké sněmovny ocení autory nejlepších kvalifikačních prací Cenou Františka Ladislava Riegra.

Foto: psp.cz
Popisek: Poslanecká sněmovna ČR

Oceněny budou nejkvalitnější bakalářské a diplomové práce z oborů společenských věd, historie a práva, které hloubkou svého zpracování představují příspěvek k výzkumu českého parlamentarismu.

K účasti v soutěži jsou vyzváni autoři prací obhájených v kalendářním roce 2025. Práce do soutěže zasílají přímo studenti. Spolu se zaslanou prací musí zaslat i doporučení katedry, kde byla práce obhájena. Práci může nominovat také přímo katedra.

Soutěž je otevřena pro autory bakalářských a diplomových prací veřejných a soukromých škol. Zaslat je možné práce v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Soutěže se mohou zúčastnit i cizinci – absolventi českých vysokých škol.

Cenu udělí předseda Poslanecké sněmovny na návrh odborné komise, ve které zasedají experti na právo, historii nebo politologii. Výběr proběhne ve dvou kolech. V první fázi vybere komise z doručených prací účastníky druhého kola. Následně budou autoři vybraných prací pozváni na zasedání komise v Poslanecké sněmovně, kde své práce představí. Zasedání komise proběhne v květnu nebo červnu 2026.

V případě zájmu o účast v soutěži o Cenu F. L. Riegra je práci nutné zaslat do 31. března 2026. Další informace k soutěži jsou na stránkách Poslanecké sněmovny ZDE.

Zdroje:

https://www.psp.cz/zprava/21864

