Kdo to řídí? Holec o tlaku opozice a Pavla na Babiše. Jde o velké peníze

12.03.2026 20:35 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Komentátor Petr Holec se opřel do opozice a jí spřízněných médií, která podle něj vytvářejí tlak na vládu v otázce výdajů na zbrojení. Tvrdí, že cílem je přimět kabinet, aby pokračoval v politice předchozí vlády Petra Fialy.

Kdo to řídí? Holec o tlaku opozice a Pavla na Babiše. Jde o velké peníze
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Komentátor Petr Holec ve svém textu tvrdí, že opozice a její média se nedokážou smířit s výsledkem voleb a snaží se prosazovat svůj vliv jinými cestami. Kromě svého prezidenta Petra Pavla klidně i s pomocí „cizí moci“. 

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 9294 lidí

Jako příklad zmiňuje vystoupení amerického velvyslance v Česku Nicholase Merricka, který na konferenci Naše bezpečnost v Praze české vládě naznačil, že si nemůže výdaje na obranu určovat sama.  Aby velvyslanec ukázal, „že stojí na správné straně“, ochotně citoval opoziční údaje o výdajích na obranu. Podle Holce jde přitom o „správně cinknutý neboli podhodnocený údaj“, aby vyšel pod dvě procenta HDP, k nimž se Česko v rámci NATO zavázalo.

Petr Holec v komentáři na svém webu hovoří o „profesionálně dirigované kampani“. Opoziční média již delší dobu chrlí titulky, že Američané chtějí, aby Česko na zbrojení vydávalo víc, a americký velvyslanec jim svými slovy „nabije k dalšímu ataku stejných titulků“.

O obranných výdajích rozhoduje především česká vláda, protože jde o peníze českých občanů. Podle Petra Holce je proto její „libovůle“, jak o nich rozhodne. Výdaje na obranu je navíc potřeba řešit a koordinovat v rámci NATO, na jehož kolektivní obranu Česko spoléhá. A to ale nemá co dělat s americkým velvyslancem, dodává komentátor.

Za „ještě větší bizár“ označuje společnou tiskovou konferenci Andreje Babiše s německým kancléřem Friedrichem Merzem v Berlíně. Připomíná, že už před ní server Politico – který „ochotně vydává hodnotové články podle zadání fialovců z Prahy“ – psal, že si Merz „ohlídá populistu Babiše“, aby stál na správné straně. Výsledek byl podle Holce stejný jako při výše zmíněné tiskovce v Praze – novináři se znovu začali Babiše ptát na výdaje na zbrojení.

Tyto tlaky jsou podle Holce součástí širší politické strategie. „Cíl tohoto koordinovaného mezinárodního tažení proti české vládě je jasný: permanentní negativní kampaň ji přimět dělat stejnou politiku, jakou předtím ochotně dělali fialovci,“ dodává komentátor a ironicky poznamenává, že když už minulá Fialova vláda prosadila „slavný zákon o činnosti pro cizí moc“, možná by stálo za to ho aplikovat i na české novináře, kteří ho tak hájí, byť „smrdí totalitou“.

Psali jsme:

Vidlák naznačil, čeho by se v Česku mohl dočkat velvyslanec USA
Naše, nebo podřízená armáda? Na obraně odborník! Fidler o zemi léta určené k demolici
„Fialovská propaganda se vším všudy“. Babišův rozhovor o korupci médií zaujal Holce i Šídla
Holec: Co bude dál, Pavel zruší volby? Jmenuje další ministry?

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/pavel-opozice-i-jejich-novinari-makaji-pro-cizi-moc

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Holec , média , obrana , opozice , Merz , Merrick

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem Petra Holce?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Sliby

Můžete mi říci, co jste udělal pro splnění vašich slibů? 1.Už ani korunu Ukrajině (přímo i nepřímo garancí EU). 2.Hloubkovou revizi pobytu Ukrajinců v ČR a zneužívání sociálních dávek. A jestli si myslíte, že je nemáte šanci vaše sliby protlačit, tak proč pak vůbec podporujete tuto vládu a jako pos...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kdo to řídí? Holec o tlaku opozice a Pavla na Babiše. Jde o velké peníze

20:35 Kdo to řídí? Holec o tlaku opozice a Pavla na Babiše. Jde o velké peníze

Komentátor Petr Holec se opřel do opozice a jí spřízněných médií, která podle něj vytvářejí tlak na …