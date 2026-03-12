Kdo to řídí? Holec o tlaku opozice a Pavla na Babiše. Jde o velké peníze

Komentátor Petr Holec ve svém textu tvrdí, že opozice a její média se nedokážou smířit s výsledkem voleb a snaží se prosazovat svůj vliv jinými cestami. Kromě svého prezidenta Petra Pavla klidně i s pomocí „cizí moci“.
Jako příklad zmiňuje vystoupení amerického velvyslance v Česku Nicholase Merricka, který na konferenci Naše bezpečnost v Praze české vládě naznačil, že si nemůže výdaje na obranu určovat sama. Aby velvyslanec ukázal, „že stojí na správné straně“, ochotně citoval opoziční údaje o výdajích na obranu. Podle Holce jde přitom o „správně cinknutý neboli podhodnocený údaj“, aby vyšel pod dvě procenta HDP, k nimž se Česko v rámci NATO zavázalo.
Petr Holec v komentáři na svém webu hovoří o „profesionálně dirigované kampani“. Opoziční média již delší dobu chrlí titulky, že Američané chtějí, aby Česko na zbrojení vydávalo víc, a americký velvyslanec jim svými slovy „nabije k dalšímu ataku stejných titulků“.
O obranných výdajích rozhoduje především česká vláda, protože jde o peníze českých občanů. Podle Petra Holce je proto její „libovůle“, jak o nich rozhodne. Výdaje na obranu je navíc potřeba řešit a koordinovat v rámci NATO, na jehož kolektivní obranu Česko spoléhá. A to ale nemá co dělat s americkým velvyslancem, dodává komentátor.
Za „ještě větší bizár“ označuje společnou tiskovou konferenci Andreje Babiše s německým kancléřem Friedrichem Merzem v Berlíně. Připomíná, že už před ní server Politico – který „ochotně vydává hodnotové články podle zadání fialovců z Prahy“ – psal, že si Merz „ohlídá populistu Babiše“, aby stál na správné straně. Výsledek byl podle Holce stejný jako při výše zmíněné tiskovce v Praze – novináři se znovu začali Babiše ptát na výdaje na zbrojení.
Tyto tlaky jsou podle Holce součástí širší politické strategie. „Cíl tohoto koordinovaného mezinárodního tažení proti české vládě je jasný: permanentní negativní kampaň ji přimět dělat stejnou politiku, jakou předtím ochotně dělali fialovci,“ dodává komentátor a ironicky poznamenává, že když už minulá Fialova vláda prosadila „slavný zákon o činnosti pro cizí moc“, možná by stálo za to ho aplikovat i na české novináře, kteří ho tak hájí, byť „smrdí totalitou“.
