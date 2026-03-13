Kupka (ODS): Ejhle, máme tady nový speciální registr

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Tady několikrát zazněly věty o ruském zákonu ve vztahu k neziskovkám. Já vás chci ale ujistit, že ten návrh je horší než ten ruský zákon a skutečně míří na mnohem víc lidí. Americký bohužel není. Ten americký totiž dělá úplně něco jiného a má jiné pojistky. To, co jste vy zmatlali dohromady a omlouvám se, nezaslouží si to jiné hodnocení, ve výsledku by se dotýkalo i všech fyzických osob a každého, kdo může mít nějaký kontakt se zahraničím. Dotýkalo by se to například vědců, dotýkalo by se to studentů, dotýkalo by se to řemeslníků, dotýkalo by se to třeba i taxikářů. Dotýkalo by se to zkrátka úplně každého, kdo třeba napíše tweet a má zároveň nějakou vazbu na zahraničí. Ten návrh je tak neuvěřitelně obecný a tak neuvěřitelně vadný, že by v tomhle směru opravdu zasáhl naprostou většinu české veřejnosti.
V čem je úplně nesmyslný? Přece Česká republika má být otevřená, Česká republika má umožnit to, aby studenti mohli jezdit do zahraničí studovat, aby mohli spolupracovat se zahraničními studenty. Totéž platí o vědcích a o všech. A co říká ten zákon? Že pokud nějakou takovou vazbu máme a jsme zároveň třeba veřejně aktivní už jenom na sociálních sítích, tak se musíme podle toho zákona zaregistrovat do nového registru. Neříkali náhodou motoristé, že nechtějí už žádný registr? Ejhle, máme tady nový speciální registr.
A když náhodou někdo, třeba ten řemeslník v tom administrativním úkonu pochybí, tak ho čeká pokuta 1 milion korun. A když se náhodou zapomene zapsat, což by se samozřejmě nemělo stát, že jo, tak v takovém případě hned zaplatí 15 milionů. Tak jenom upozorňuju, že tohle je absolutní legislativní zmetek, který by posunul Českou republiku dál než do Ruska. A každý, kdo si to přečte, tak musí pochopit, že tohle je reálný útok na uspořádání české společnosti, protože jediný smysl je prostě vytvářet v té společnosti obyčejný strach, že si na vás stát došlápne, ani nebudete vědět, proč a zač, že prostě je to úplný nesmysl. Možná je to kouřová clona, možná chystáte v pozadí něco jiného, ale ubezpečuju vás, že takovýhle zásah do toho, aby se ve společnosti budovala atmosféra strachu, v žádném případě nedopustíme. Tak to je první poznámka.
Druhá poznámka se týká zákona o státním rozpočtu a chci vyzvat vládní koalici aby začala pracovat na její novele, protože jenom odezva posledních dvou týdnů na to, že v tom návrhu státního rozpočtu se vládní koalici podařilo sebrat v těchto rozbouřených časech mezinárodně politické situace 21 miliard korun na obranu, znamená okamžitou odezvu našich spojenců. Tak pokud část vládní koalice alespoň říká a deklaruje, že jí záleží na bezpečnosti českých lidí - SPD to nikdy neříkala a šla vždycky proti - ale pokud ti ostatní to myslí vážně, tak je na místě finanční prostředky na obranu přidat a věřím, že vývoj české ekonomiky to umožní. A nemůžeme fakt zůstat na chvostu v plnění závazků v konfrontaci se všemi ostatními spojenci.
Ty zprávy našich spojenců, amerického velvyslance v Praze minulý týden na bezpečnostní konferenci, byly jednoznačné a příkré. Jestli Česká republika ve výsledku bude mít v letošním roce výdaje na obranu ve výši 1,8 procent HDP, neplní závazky a je opravdu pátým kolem u vozu. A já si nepřeju, aby v tomhle čase Česká republika a čeští občané byli pátým kolem u vozu jenom proto, že prostě není vládní koalice schopná sestavit přijatelný rozpočet. Co jsme slyšeli včera, respektive co jsme si mohli přečíst od amerického velvyslance při NATO, ještě silnější vzkaz. Žádné výjimky, žádné výmluvy. Spojenci prostě mají plnit. A tohle není otázka nějakých deklarací. Tohle je otázka tvrdých dat, tvrdých čísel a vládní koalice v tom naprosto selhala.
Poslední bod, o kterém chci mluvit, je vývoj cen pohonných hmot v souvislosti s eskalací napětí na Blízkém východě. My jsme přišli s konkrétním návrhem, návrhem zákona, který by dočasně na čtyři měsíce snížil spotřební daň. Je to krok jednoznačně pravicový, očekával bych že Motoristé budou tleskat a jednoznačně budou takové řešení podporovat. Odpověď ale je, že ve skutečnosti žádnou pravicovou stranou nejsou, takže mlčí jako pěna. Co je ale podstatné, ten návrh by ve výsledku byl jednak významným protiinflačním opatřením, zároveň by pomohl české ekonomice, lidem, kteří každý den musejí jezdit. Zmírnil by dopady toho aktuálního rostoucího trendu cen pohonných hmot.
Alena Schillerová tady nekompetentně hovořila o výpadku 11 miliard korun. Nevím, kde to vzala. Abych doložil, proč ta její slova jsou úplně mimo mísu, že to je zase projev rozbité kalkulačky, v loňském roce Česká republika na spotřební daně z pohonných hmot získala něco přes 96 miliard korun. Data Ministerstva financí. Za čtyři měsíce toho samozřejmě představuje 32 miliardy korun. Snížení spotřební daně o 1,70 Kč by znamenalo, že za ty čtyři měsíce je to výpadek něco přes 5 miliard korun, v žádném případě 11. A zároveň je jasné, že už ten současný rozdíl v ceně pohonných hmot generuje větší příjem státu na DPH. Pokud bychom vzali prvopočáteční hodnotu ceny nafty 32 koruny a tu současnou, která se šplhá vysoko nad 40 korun, ten rozdíl je 10 korun, tak jenom na výběru DPH za to období by měl stát zpět víc než 3 miliardy korun. A pokud by nedej bože ta cena pohonných hmot dál o něco povyrostla, tak ten zásah bude rozpočtově neutrální, ale vlastně ve výsledku pro českou ekonomiku pozitivní.
Tohle jsou reálná data, protože by to znamenalo jednak zlepšení podmínek i pro české dopravce, pro ty, kteří v České republice musejí jezdit, nepromítlo by se to do snížené spotřeby pohonných hmot a znamenalo by to ve výsledku další podpůrný krok pro ekonomiku. Karel Havlíček se tady obvykle bije v prsa a říká, jak myslí na ty prorůstové kroky. No a když dostane nabídku konkrétního prorůstového opatření, tak se otočí zády. Úplný nesmysl.
Já bych tedy byl rád aby se česká Poslanecká sněmovna k tomu návrhu vrátila. Ten návrh putuje k vládě. Samozřejmě že budeme sledovat ceny pohonných hmot. Budeme sledovat i to, jak se logicky vyvíjejí v čase. Dneska ráno cena barelu ropy Brent(?) už přesahovala 102 dolary. Dá se očekávat další růst a je úplně zřejmé, že jakákoliv další eskalace tak bude znamenat další posun v těch cenách. Já si v žádném případě nepřeju, abychom došli k hodnotám 120 nebo 130 dolarů za barel ropy, protože by to reálně promítnuto do českých čísel do ceny českých pohonných hmot znamenalo atakování hranice 50 korun za litr nafty. A samozřejmě, že by to ohrožovalo ekonomický růst. To jsou prostě jasná a srozumitelná data. Můžete nad nimi kroutit hlavou, jak chcete, ale nic vám to nepomůže, protože tohle jsou jasné ekonomické ukazatele.
A oč nám jde. Jde nám o to, aby Česká republika sáhla ke krokům, které neznamenají nehorázný zásah do trhu. Připomenu, jak nám hnutí ANO navrhovalo, ať okamžitě zastropujeme ceny pohonných hmot po vzoru Maďarska. Připomenu, co to znamenalo v Maďarsku. Zavřené pumpy, mnohakilometrové kolony před těmi pumpami, které ještě chvíli otevřené byly a další dramatický nárůst problémů s nedostatkem pohonných hmot. To byla odpověď na dobré rady hnutí ANO. My jsme postupovali jinak, spustili jsme jednání se zástupci čerpacích stanic a řetězců a vyvolali jsme patřičný tlak i sledováním cen pohonných hmot a marží. To byl správný krok. K tomu jsme přidali dočasné snížení spotřební daně. A tenhle mix vedl k tomu, že Česká republika poměrně rychle oproti Maďarsku, Slovensku a jiným státům dokázala stabilizovat ceny pohonných hmot a dlouhodobě až do tohohle času jsme měli jedny z nejnižších pohonných hmot v porovnání s ostatními evropskými státy. Jasný výsledek a base evidence o tom, jak je možné postupovat, aby to nebyl nehorázný a negativní zásah do trhu a aby to ve výsledku vedlo k tomu, že budeme schopni přispět k dalšímu růstu ekonomiky.
My nepotřebujeme potlesk vestoje. Nám stačí, když ten zákon vezmete vážně v potaz a budete bez ideologických nánosů projednávat a podíváte se na to, co by reálně přinesl pro českou ekonomiku. A tohle je konkrétní věc, kterou navrhujeme, nastolujeme a prosím, využijte ji zejména v situaci, kdyby i v příštím týdnu ceny pohonných hmot rostly. Pokud ten zákon vzápětí projednáme v devadesátce, může jako dočasné opatření pro snížení dopadu ekonomické eskalace napětí v teritoriu Blízkého východu tohle Česká republika udělat, nebude jí to stát žádné peníze navíc. Bude to znamenat důležitou výhodu, ekonomickou vzpruhu a podtrhuju dvakrát, další protiinflační krok.
Tolik tři poznámky k důležité aktuální agendě. Všechny tři jsou důležité, ale říkám jednoznačně, snaha o rozvrat české společnosti a demokracie v podobě horšího než ruského zákona namířeného proti neziskovkám a proti všem vědcům, studentům, řemeslníkům, všem lidem v České republice, to by fakt byla absolutní nehoráznost. Ale Jindřich Raichl, člen vládní koalice, tohle reálně navrhuje.
No a další významná věc, priorita v rámci aktuální politiky, je navýšení výdajů na obranu a vyzývám v tomto současnou vládní koalici, aby začala pracovat na novele zákona o státním rozpočtu, na novele, která by dokázala tohle napravit a vrátit Českou republiku zpátky mezi plnohodnotné spojence v rámci Severoatlantické aliance a tedy zodpovědného člena, který je schopen plnit své závazky.
Děkuju za pozornost.
