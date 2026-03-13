Senátor Graham o vyslání pozemních sil do Íránu

„Nebudu podrobně popisovat kroky, které podnikáme. Vytváříme optimální podmínky pro svržení režimu, ale nepopírám, že vám nemohu s jistotou říci, že íránský lid režim svrhne – režimy se hroutí zevnitř,“ řekl Netanjahu. „Ale rozhodně můžeme pomoci a pomáháme.“ Izraelského premiéra citovala agentura Reuters.
V důsledku války došlo také ke zvýšení cen ropy na světových trzích. Mluvčí íránského vojenského velení ve středu uvedl, že by se svět měl připravit na ceny ropy 200 dolarů za barel. Americký ministr financí Scott Bessent Američanům sdělil, že jde o krátkodobý šok, na kterém z dlouhodobého hlediska Spojené státy vydělají. „V dlouhodobém horizontu povede k obrovskému přínosu pro náš národ a ekonomiku,“ zdůraznil ministr.
Spojené státy na 30 dní dovolily nakupovat ruskou ropu a ropné produkty, které jsou v současné době volně dostupné v tankerech. Ve středu Washington oznámil, že uvolní 172 milionů barelů ropy ze strategických ropných rezerv ve snaze omezit prudce rostoucí ceny ropy. Podle televize Fox News má jít o 124 milionů barelů ropy, které lze koupit od Ruska.
Ve stejné době republikánský senátor Lindsey Graham naznačil, zda bude třeba poslat do Íránu americké pozemní síly. A naznačil, kdy válka skončí. „Nezdá se mi, že by válka mohla skončit dnes,“ nechal se slyšet jeden z nejznámějších kogresových jestřábů. Amerického politika citoval server katarské televize Al-Džazíra. „Je třeba zajistit, aby se Írán nezregeneroval. Aby nemohli stavět rakety, které zasáhnou naše území, a aby se nevraceli k obnovení svého jaderného programu. … Ještě to bude trvat týdny,“ pravil Graham. Ale americké pozemní síly podle jeho názoru spíše nebude potřeba využít.
