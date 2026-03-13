Senátor Graham o vyslání pozemních sil do Íránu

13.03.2026 8:38 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V Íránu se válčí už dva týdny. V důsledku války rostou ceny ropy na světových trzích a americký ministr financí Scott Bessent říká, že Američané na tom dlouhodobě vydělají. Izraelci vyhlížejí pád íránského režimu. Americký senátor Lindsey Graham promluvil o nasazení amerických pozemních sil přímo v Íránu. A naznačil, kdy válka skončí.

Senátor Graham o vyslání pozemních sil do Íránu
Foto: X/Vivid.
Popisek: Izraelský útok na Írán

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

73%
14%
6%
2%
2%
3%
hlasovalo: 20849 lidí
Válka v Íránu trvá dva týdny a jak Američané a Izraelci na jedné straně, tak Íránci na straně druhé slibují, že budou jednat tvrdě. Současný íránský duchovní vůdce Modžtaba Chámeneí přislíbil, že pomstí mučedníky, a izraelský premiér Benjamin Netanjahu konstatoval, že režimy se mění tak, že se hroutí zevnitř. Ale Izraelci jsou připraveni této věci napomoci.

Nebudu podrobně popisovat kroky, které podnikáme. Vytváříme optimální podmínky pro svržení režimu, ale nepopírám, že vám nemohu s jistotou říci, že íránský lid režim svrhne – režimy se hroutí zevnitř,“ řekl Netanjahu. „Ale rozhodně můžeme pomoci a pomáháme.“ Izraelského premiéra citovala agentura Reuters.

V důsledku války došlo také ke zvýšení cen ropy na světových trzích. Mluvčí íránského vojenského velení ve středu uvedl, že by se svět měl připravit na ceny ropy 200 dolarů za barel. Americký ministr financí Scott Bessent Američanům sdělil, že jde o krátkodobý šok, na kterém z dlouhodobého hlediska Spojené státy vydělají. „V dlouhodobém horizontu povede k obrovskému přínosu pro náš národ a ekonomiku,“ zdůraznil ministr.

Spojené státy na 30 dní dovolily nakupovat ruskou ropu a ropné produkty, které jsou v současné době volně dostupné v tankerech. Ve středu Washington oznámil, že uvolní 172 milionů barelů ropy ze strategických ropných rezerv ve snaze omezit prudce rostoucí ceny ropy. Podle televize Fox News jít o 124 milionů barelů ropy, které lze koupit od Ruska.

Ve stejné době republikánský senátor Lindsey Graham naznačil, zda bude třeba poslat do Íránu americké pozemní síly. A naznačil, kdy válka skončí. „Nezdá se mi, že by válka mohla skončit dnes,“ nechal se slyšet jeden z nejznámějších kogresových jestřábů. Amerického politika citoval server katarské televize Al-Džazíra. „Je třeba zajistit, aby se Írán nezregeneroval. Aby nemohli stavět rakety, které zasáhnou naše území, a aby se nevraceli k obnovení svého jaderného programu. … Ještě to bude trvat týdny,“ pravil Graham. Ale americké pozemní síly podle jeho názoru spíše nebude potřeba využít. 

Psali jsme:

„Režim není všemocný.“ Petr Drulák se rozjel
Trikolora: Nakupujme ropu a plyn za nejnižší cenu bez ideologie
Vidlák naznačil, čeho by se v Česku mohl dočkat velvyslanec USA
Válka se blíží k nám? USA chtějí zapojit Rumunsko

 

Zdroje:

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/3/13/iran-war-live-trump-says-war-going-well-as-gulf-under-wave-of-attacks

https://www.foxbusiness.com/politics/trump-demands-powell-cut-rates-iran-conflict-drives-up-energy-prices

https://www.reuters.com/world/middle-east/both-sides-dig-iran-war-approaches-two-week-mark-2026-03-13/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ekonomika , energetika , Írán , Izrael , ropa , USA , válka , zahraničí , Fox News , Reuters , Al-Džazíra , Bessent

Váš názor? (Hlasovalo 6 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že válka v Íránu potrvá ještě dlouho?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Koalice SPOLU

Kde berete jistotu, že koalice byla přínosná, hlavně pro ODS? Napadlo vás, že vám i ubírá voliče? Podle mě jste se dost podřídili politice topky a zapomněli na hodnoty a program, které dřív ODS hájila. Navíc, proč pomáhat těm, o které voliči vlastně nestojí – viz průzkumy preferencí topky a lidovců....

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 34 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Svinstvo, Putin“. Jak je to se zákonem o neziskovkách, který spustil křik

9:42 „Svinstvo, Putin“. Jak je to se zákonem o neziskovkách, který spustil křik

V části české politické i mediální scény lze pozorovat paniku. Začíná se mluvit a psát o „putinismu“…