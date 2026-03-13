Ministr Šťastný: Jednací řád říká, že řečník má mluvit k projednávanému bodu

Hezký dobrý den, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové,
já bych rád využil svého přednostního práva i v návaznosti na předchozí diskusi. My jsme v této chvíli v mimořádné schůzi, která byla svolána k novele zákona 175/2005 Sb., zákon o podpoře bydlení. A já bych rád jenom velmi v klidu, bez jakýchkoliv návrhů přednesl určitou prosbu nebo možná návrh, abychom se nad tím společně zamysleli.
Jsou tady určitě poslanci a poslankyně, kteří u tohoto pultíku stávali i dříve přede mnou. V mém případě jsem měl tu čest v roce 2006 a dále. A já musím říci, že můj návrat do Poslanecké sněmovny znamenal zaznamenání určité věci, která z mého pohledu se nějak vyvíjela v průběhu Poslanecké sněmovny a která v minulosti zde tolik nebyla. Já naprosto respektuji právo každého poslance a poslankyně v této kolébce svobody a demokracie na tomto místě říci jakýkoliv svůj názor a naprosto to respektuji.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Co si však myslím, že bychom se měli zamyslet, je, nakolik chceme využívat možnosti přednostních práv pro vystupování, která nejsou v souladu s projednávanou věcí; § 59 odst. 1 jednacího řádu hovoří o tom, že řečník má mluvit k projednávanému bodu a já se domnívám, že přednostní právo má sloužit k tomu, aby určití funkcionáři Sněmovny, členové vlády a tak dále, měli možnost to přednostní právo využít k nějakému stanovisku k té věci. Ale automaticky podle mého názoru to nezakládá to, že fakticky v tuto chvíli tady hovořilo několik mých předřečníků, ale pouze jeden jediný předřečník a byla to kolegyně paní předsedkyně Richterová, mluvil k věci. Vystoupil tady pan předseda Havel, hovořil o obranných výdajích. Vystoupil pan předseda Hřib, hovořil o svobodě slova. Vystoupil pan předseda Kupka, hovořil také o svobodě slova, o státním rozpočtu, o obranných výdajích a o cenách pohonných hmot. Vystoupila i paní předsedkyně Šebelová, která hovořila také o obraně, o neziskových organizacích a o chování a profesionalitě.
Já jsem prostě přesvědčen o tom, že jestliže jsme v mimořádné schůzi, to znamená, není možné navrhovat žádný další bod. To znamená, my všichni, kteří tady vystupujeme, nemůžeme teď přijít a říci, navrhuji zařazení nového bodu k obranným výdajům, k neziskovým organizacím, ke svobodě slova, k pohonným hmotám. Jsou to důležité věci, ano, ale v tuto chvíli, v této mimořádné schůzi nikdo nemůže takový návrh dát.
A proto já jsem chtěl moc poprosit, abychom se zamysleli nad touto praxí, jestli bychom ji nedokázali změnit, protože byla to jedině paní kolegyně předsedkyně Richterová, která tuto věc dodržela a skutečně, byť nenavrhovala žádný bod, ale hovořila vlastně jako jediná k projednávané věci. Já vám za to moc děkuju.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.