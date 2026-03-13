Štvanice na Vachatovou: Máca vyzval k provokaci. A už se to děje

13.03.2026 15:40 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Roman Máca, bývalý analytik neziskovky Evropské hodnoty, dnes ve spolku Štít demokracie, vyzval lidi, aby ze zahraničí poskytli malý dar Společnosti na obranu svobody projevu, což by bylo v rozporu s připravovaným zákonem o zahraničním vlivu prostřednictvím neziskového sektoru. Na účet SOSP pak byl poslán malý obnos z Ghany a Máca nyní volá po tom, aby údajná autorka připravovaného zákona Natálie Vachatová zasáhla.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Natalie Vachatová

Poradkyně Andreje Babiše pro svobodu slova Natálie Vachatová podle tvrzení Seznam Zpráv pracuje s poslanci SPD a ANO na zákonu namířeném proti neziskovým organizacím, což má údajně dokládat digitální stopa. K návrhu zákona se mezitím hrdě přihlásil Jindřich Rajchl. Nový zákon o zahraničním vměšování má zejména omezit fungování tzv. politických neziskových organizací.

Pokud mají jakékoli vazby na zahraničí, návrh zákona je chce donutit k registraci v nově vytvořené databázi. Organizace by podle něj musely uvést seznam svých zaměstnanců včetně jejich pracovních náplní a také detailně popsat všechny své kontakty se zahraničím, a to včetně finančních toků. Nesplnění těchto povinností by mohlo vést k pokutě až 15 milionů korun, případně dokonce k takzvanému „zákazu zahraničních vazeb“ na dobu až pěti let.

Právě na Vachatovou, kterou zmiňují Seznam Zprávy a která přišla na Úřad vlády ze Společnosti na obranu svobody projevu, ale probíhá mediální hon ze strany mediálního domu Seznam.

V článku na Seznam Medium o Vachatové poprvé psal Roman Máca, známá tvář neziskového sektoru, kdysi jako analytik Evropských hodnot oblíbený host Nory Fridrichové, dnes ve spolku Štít demokracie. Ten se pustil do Vachatové, a to nejen v souvislosti s její dosavadní činností, ale rovněž upozornil na jejího bratra, který pracuje ve finančnictví v Rusku.

A Máca se ptá: „Nyní si položme ty nejzásadnější otázky. Nemají ruské tajné služby, které usilují o absolutní kontrolu všeho, co se v Rusku děje, v péči v Rusku žijícího českého občana, který má navíc s ruskou vládou kontrolovanými bankami miliardový byznys? A netuší ruské tajné služby, že sestra onoho českého občana působí jako poradkyně předsedy vlády České republiky a nesnaží se tohoto exkluzivního vztahu využít k prosazování mocensko-politických zájmů ruského režimu v České republice?“

Načež si sám odpoví, že opaku může věřit jen blázen, nebo čtenář Sputniku. Poté text přeberou Novinky.cz, převyprávějí jej a předloží k okomentování několika politikům z řad bývalé koalice, kteří se shodnou, že problému by měly věnovat pozornost bezpečnostní složky, jak píše v textu i Máca.

Máca zároveň stupňuje svůj tlak proti Vachatové i na sociálních sítích. Na Facebooku vyzval, aby někdo poslal SOSP malý finanční obnos ze zahraničí a tudíž by se tato neziskovka stala financovanou ze zahraničí, což by právě Vachatová měla následně pro Úřad vlády prošetřovat. „Nemám tu prosím někoho, kdo má účet u zahraniční banky a poslal by třeba pět korun politické neziskovce Společnost pro obranu svobody projevu? Ideálně pokud budete třeba v nějakém spolku zahrádkářů apod. Zahrádkáři taky prosazují tu zhoubnou libtardí zelenou ideologii, ne?“

„Já bych to oznámil poradkyni Vachatové, aby si se svými kolegy ze Sputniku Rajchlem a Vondráčkem na tu ze zahraničí placenou politickou neziskovku, na ty zahraniční agenty pořádně posvítila a vychutnala si je, když nám tady za peníze ze zahraničí ovlivňují politiku,“ napsal Máca.

A skutečně, celý příběh dostal bizarní rozuzlení, když na účet SOSP přistály drobné až z africké Ghany. „Díky za rychlost. Nyní by už politická neziskovka Společnost pro obranu svobody projevu měla být finančně podporována ze zahraničí, konkrétně z africké Ghany,“ informuje Máca.

„Paní Vachatová, to vážně dovolíte, aby nám z Afriky finančně podporovaná politická neziskovka mluvila do naší politiky? Aby ta nikým nevolená procenzurní politická neziskovka na základě peněz odněkud z Afriky určovala, co si máme myslet a jak máme volit? No to je skandál! Dělejte s tím něco a na tu z Afriky financovanou politickou neziskovku si pořádně posviťte a dejte jim co proto!“ píše ironicky Máca.

