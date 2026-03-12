Kajínek: Měl jsem rakovinu. Bez Zemanovy milosti bych zemřel

Hned zkraje rozhovoru se vrací ke starému posudku, který posloužil pro tehdejší soud jako jedno z odůvodnění pro udělení výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí. Jenže posudek se „spletl“.
„Původní znalecké posudky plzeňských znalců pro mě vlastně vyzněly dobře, protože podle nich jsem nemohl být odsouzen na doživotí. Soudce Pravoslav Polák mi na základě toho doživotí dát nemohl. Řekl, že se svými znalci není spokojen, a objednal si znalecký posudek v Praze a tito znalci mu poskytli takový posudek, aby mi mohl dát doživotí. Šlo o to, že prognóza do budoucna měla znít, že čím budu starší, tím budu nebezpečnější a nebudu se moci pohybovat mezi normálními lidmi. Posudek byl fakt ošklivý s jednoznačnou prognózou: nesmí vůbec vylézt mezi lidi,“ popisuje Jiří Kajínek ve studiu PL.
Vzápětí odkazuje k současnosti. „Devět let už jsem na svobodě, chodím všude, beseduji, přednáším, žiju běžný život a pohybuji se mezi lidmi. Takže ten posudek nějak nevychází. Proto jsem se šel zeptat jednoho z těch znalců, pana Rabocha, jak je možné, že jeho prognóza byla mylná. Odůvodňoval to tím, že byl tehdy mladý a dneska by takový posudek neudělal. Chtěl jsem po něm nápravu, což odmítá, protože by si tím prý zničil kariéru. Na to jsem mu odpověděl, že on mi svým posudkem zničil 23,5 roku života. Hodně smutné,“ popisuje.
O tom, jak celé „zkoumání“ těchto znalců probíhalo, mluví Jiří Kajínek podrobně ve videu.
Zcela pochopitelně je pro něho zásadním životním zlomem milost, kterou mu udělil prezident republiky Miloš Zeman. Podle Kajínka tímto krokem prezident Zeman neporušil svůj někdejší slib, že bude udělovat milosti jen těžce nemocným vězňům.
Pro ParlamentníListy.cz Jiří Kajínek vůbec poprvé přiznává, že i on sám v době před svým propuštěním trpěl závažnou chorobou a je přesvědčen, že ve vězení by se mu nedostalo té nejlepší péče, která mu po jeho omilostnění zachránila život.
„Řeknu něco, co jsem ještě nikdy neřekl. Už devět let se léčím, a kdyby mě Miloš Zeman nepustil na základě milosti, umřel bych. Měl jsem rakovinu. Kdybych si tím měl procházet ve vězení, nechali by mě tam zemřít. Přišel jsem na protonovou léčbu, chodil na ozařování a jezdím tam každého půl roku a jsem vyléčený a zdravý. Nebýt Miloše Zemana, ve vězení bych zemřel. Vděčím mu za svůj život,“ prozradil.
Z druhé strany přiznává, že kdyby milost nedostal, nehodlal nemocný s rakovinou prostaty čekat ve vězení na smrt. Měl záložní plán, který podle jeho slov znala i jeho tehdejší přítelkyně, dnešní manželka. Co přesně tento plán obnášel? I o tom více ve videu.
Jiří Kajínek dopodrobna hovoří také o příslibech milosti, které měl od předchozích prezidentů Václava Havla i Václava Klause. Zatímco Klaus prý nakonec řekl, proč milost neudělil, u Havla to bylo jiné. „Měl jsem milost od Václava Havla slíbenou,“ konstatuje a ve videu prozrazuje i jméno Havlova spolupracovníka z prezidentské kanceláře, který mu dobrou zprávu do vězení přivezl a nakonec mu přijel i oznámit, z jakého důvodu první český prezident změnil názor.
V rozhovoru s Jiřím Kajínkem jsme probrali i řadu dalších témat. Kromě jiného i poslední „kauzu“, kdy se na veřejnosti objevilo video z jeho návštěvy Poslanecké sněmovny, kde se skupinou dalších lidí zavítal za poslankyní a exministryní spravedlnosti Helenou Válkovou. Kajínek podrobně zodpovídá otázku, proč ve Sněmovně byl a o čem s Válkovou spolu s dalšími jednal.
