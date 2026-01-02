Rakušan (STAN): Okamurovy výroky jsou odpovědností celé vlády

02.01.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na novoroční projev Tomia Okamury

Rakušan (STAN): Okamurovy výroky jsou odpovědností celé vlády
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Andrej Babiš se může tvářit jako prozápadní premiér, který podporuje Ukrajinu. Výměnou za beztrestnost však umožnil instalaci takové politické kreatury, jako je Tomio Okamura, do čela sněmovny. Jeho odsouzeníhodné výroky jsou odpovědností celé vlády a bohužel ostudou celého Česka.

Budu chtít, aby náš klub přišel s návrhem usnesení, že sněmovna jako celek se distancuje od jeho citací. Ať ti, kdo si ho do vedení zvolili, předvedou, jak na tom s podporou Ukrajiny skutečně jsou.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
