„Rozvrat EU. Mnichov 2.“ Kocáb po Okamurově projevu řádil u mikrofonu

„Včerejší projev Okamury je skandální a je nutno ho pranýřovat a říct, že on mluví jenom sám za sebe. Možná ani ne za SPD, ale rozhodně nemluví za stát a rozhodně ne za Poslaneckou sněmovnu,“ vypálil hned na úvod rozhovoru pro Český rozhlas Michael Kocáb.
Kocáb tím narážel na předsedu Poslanecké sněmovny Tomio Okamuru, který ve svém novoročním projevu nešetřil Ukrajinu. „Nelze za peníze, které patří českým důchodcům nebo zdravotně postiženým občanům a rodinám s dětmi, nakupovat zbraně a posílat je k udržování naprosto nesmyslné války,“ nechal se slyšet Okamura. „Nelze peníze našich občanů rozdávat cizím občanům jen proto, že to chce proválečná propaganda,“ řekl šéf sněmovny.
A šel ještě dál. „Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata. Ať si kradou, ale už ne z našeho, a ať taková země není v Evropské unii,“ nebral si předseda Poslanecké sněmovny servítky a dodal, že z Evropské unie by měla vystoupit i Česká republika.
A taková slova zvedla Michaela Kocába ze židle. „V tomto momentu bych řekl – co s tím udělají poslanci? Dají žalobu k Ústavnímu soudu? Co s tím udělá prezident? Dá žalobu k Ústavnímu soudu k prozkoumání jeho paličských výroků?“ ptal se rozhořčeně Kocáb.
„Ukrajinský zloději kolem Zelenského junty? To je čistá urážka jiného státu. Věří, že ,naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří ke třetí světové válce’? No co to je? Nebo že ,nelze za peníze našich důchodců nakupovat zbraně a používat je k udržení naprosto nesmyslné války’? Co to je?“ chytal se za hlavu Kocáb.
„On je třetím nejvyšším ústavním činitelem a mluví vlastně za celou republiku. Co si o nás ten svět má myslet?“
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Došlo i na projev prezidenta Petra Pavla, kterého Michael Kocáb při prezidentských volbách odmítl kvůli jeho komunistické minulosti podpořit. „Tak Pavel měl výborný projev. Já jsem ho hodně kritizoval, ale musím být objektivní, ten projev se mi velmi líbil,“ přiznal Kocáb a hned se dovolával autority jeho úřadu. „Prezident s tím bude muset něco dělat, s tím Okamurou. Strpět Okamuru ve svém středu, to je podle mě neudržitelné,“ adresoval žádost na Hrad Kocáb.
Děsí ho nastupující vláda Andreje Babiše. „Ale hlavně postoje té skupiny výtečníků, které dal do té vlády dohromady, ať už Motoristů nebo SPD, k situaci týkající se Ruska a Ukrajiny. To zavání tím, že se vydáme slovenskou nebo maďarskou cestou. A to je pro mě jednoznačné bezpečností riziko,“ zhodnotil Michael Kocáb vládní koalici ANO, Motoristů a SPD. „Já jako prezident bych to neriskoval,“ dodal.
Co říká na práci opozice? „Zatím bych je vzal trošku v ochranu. Řekl bych, že stojí trochu opařeně. Někdy musíte posbírat sílu, když se dostanete před naprosto nečekaný problém. To stejné se děje v Americe, kdy opozice stojí jako opařená před kroky, před některými kroky, které dělá Donald Trump. Věřím, že naše opozice se posbírá,“ řekl Kocáb.
K práci opozice pak připojil i úřad prezidenta. „Bude to také hodně záležet na prezidentovi, co s tím vším udělá, protože on vlastně Babiše uvedl k moci,“ poslal další vzkaz na Pražský hrad.
Přesto by čekal, že opozice bude hlasitější. „Opozice už teď měla mít deset tiskovek. Deset tiskovek. Opozice by měla křičet už teď. Ale možná bude, možná se k tomu chystá, možná už má napřeženo,“ zadoufal frontman skupiny Pražský výběr.
Kocáb se velmi obává toho, že se vydáme slovenskou nebo maďarskou cestou a už vidí první příznaky. „Co by to potom znamenalo pro naši zemi? Pekelnou ostudu. Ale to by bylo málo. Ono by to mohlo znamenat začátek rozvratu jednoty Evropské unie ve věci Ukrajina,“ děsil se Kocáb. „To by byla skutečně katastrofa,“ dodal.
Podle něho bychom se mohli přiblížit k opakování Mnichova, během kterého došlo k postoupení československého pohraničí Německu pod vládou Adolfa Hitlera. „Mohli bychom se přiblížit k Mnichovu číslo dvě. Dopady, tedy mravní a morální, by byly katastrofální. Ale ono by to mohlo mít i bezpečnostní dopady. Rusové by se dostali na hranici Slovenska,“ varoval Kocáb.
Kocáb zároveň nevěří v kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle něj je Trump „nevypočitatelný“ a „s kým posledním mluví, toho názory pak prezentuje“. A pak je tu podle Kocába už jen Evropa. „Máme jenom tu ubohou Evropu a pár dobrých evropských lídrů, kteří pořád drží ta principiální stanoviska. Ale jak dlouho to vydrží, když se začneme rozkládat?“ ptá se Kocáb.
Narazil i na vztah Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem. Podle Kocába za vstřícností Trumpa vůči Putinovi může být i to, že je vydíraný. „Je tam ten faktor, který se u nás trošku přehlíží, že Trump může být Ruskem prachobyčejně vydírán. Vyšlo X materiálů, kde se zamotal přes naši STB s ruskou rozvědkou,“ poznamenal Kocáb. V dalším sledu dodal, že za vstřícností vůči Rusku může být i Trumpova fascinace byznysem. Pak za chováním Trumpa může být i touha po Nobelově ceně za mír. „Čtvrtá možnost je naprostý cynismu, že mu to je vlastně fuk, ať to dopadne, jak to dopadne,“ shrnul Kocáb svůj pohled na mezinárodní politiku Donalda Trumpa.
