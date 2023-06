ČEZ Teplárenská: Topná sezona skončila i na severu Čech

reklama

„Konkrétně v Ústí nad Labem trvala 241, Teplicích a Bílině 242, Chomutově a Jirkově 247 a Kadani a Klášterci nad Ohří 245 dní. S dodávkami tepla jsme začínali mezi 15. až 19. září 2022 a ukončili jsme je mezi 19. až 20. květnem 2023. Předcházející topná sezona 2021/2022 přitom začala v rozmezí 19. až 21. září 2021 a skončila mezi 4. až 9. květnem 2022. Trvala tak v průměru 231 dní. Aktuální sezona 2022/23 tak skončila o deset dní později,“ shrnula vše podstatné Šárka Vinklerová, ředitelka pro obchod a strategii ČEZ Teplárenské. Přestože byla uplynulá topná sezona delší, dodávky tepla byly nižší.

„Pokud jsme očistili pokles dodávek tepla o vliv počasí, tak jsme se dostali na úsporu ze strany zákazníků ve výši 11 procent,“ upřesnila Šárka Vinklerová.

Podle technického ředitele společnosti Davida Bauera se už nyní ČEZ Teplárenská připravuje na otázku, až se jich zima zeptá, co dělali v létě. „Zjednodušeně řečeno, v současné době si již připravujeme na pravidelné letní odstávky. Během nich dojde na klasickou kontrolu a údržbu technologie a rozvodů tepelné energie. V praxi to znamená, že proběhnou veškeré opravy, revize a údržbové práce, diagnostika technického stavu parovodů, horkovodů a teplovodů, kontroly výměníkových stanic, případně výměny dosluhujících armatur a podobně.“

Jako každoročně jsou termíny letních odstávek ve všech regionech, kde ČEZ Teplárenská působí, zveřejněny na webových stránkách společnosti ZDE. V Ústí nad Labem probíhají odstávky dle jednotlivých městských částí již nyní, a to až do konce června. Další jsou naplánovány až na konec srpna. V červenci pak proběhne v různých termínech většina odstávek v Chomutově a Jirkově. Srpen bude hlavně patřit Teplicím, Bílině a Klášterci nad Ohří. Města zásobovaná teplem z Elektrárny Prunéřov mají přitom společné krátké jednodenní odstávky 2. a 9. července, kdy proběhnou revize tepelných napáječů.

Zaměstnanci ČEZ Teplárenské udělají během odstávek maximum proto, aby se jim je podařilo ukončit co nejdříve a dopad na zákazníky byl tak co nejmenší.

„Severočeské teplo“ od ČEZ Teplárenské pochází především z CZT (zejména z elektráren a tepláren Skupiny ČEZ). Společnost však dodává teplo také z decentrálních zdrojů (plynové kotelny, kogenerační jednotky). Na severu Čech, konkrétně v Ústeckém kraji, zásobuje teplem města Ústí nad Labem, Trmice, Chomutov, Jirkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Teplice, Bílina, Ledvice, Dubí, Krupka, Duchcov, Hrob a Osek. Hlavními výrobci tepla pro ČEZ Teplárenskou jsou zde elektrárny společnosti ČEZ – Tušimice (Kadaň), Prunéřov (Chomutov, Jirkov, Klášterec nad Ohří) a Ledvice (Teplice, Bílina, Ledvice), plynové kotelny (Dubí, Krupka, Duchcov, Hrob a Osek) a Teplárna Trmice (Trmice, Ústí nad Labem). Kromě velkých odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o bezmála 90 000 domácností (cca 4 690 TJ ročně).

Plánované odstávky ČEZ Teplárenské v Ústeckém kraji

Ústí nad Labem (TN 1) - celé Předlice, Marxova, Boženy Němcové, Mahenova, Školní náměstí, Prostřední, Beneše Lounského, Řeháčkova, Dostojevského, Majakovského, Hrbovická, Předlická, Jateční, Kekulova, Klíšská, Okružní, Solvayova, U Panského Dvora, Textilní, U Vlečky, U Jeslí, Černá cesta, U koupaliště, Na Okraji, Na Nivách, Na Luhách, Za Válcovnou 11. 6. - 16. 6.

Ústí nad Labem (Město I. etapa) - Sadová, Masarykova (v úseku ulic Prokopa Diviše a Šaldova), Koněvova, Králova Výšina, W. Churchilla, Stroupežnického, Na Schodech, Bělehradská 2 - 22, Bratislavská, Velká Hradební (v úseku ulic Bratislavská a Důlce), Dvořákova, Důlce, Berní, Prokopa Diviše, Růžový Palouček, Rooseveltova, Pasteurova, Thomayerova, Moskevská, Londýnská, U Chemičky, Špitálské náměstí (od Klíšské ulice ve směru ulice U Chemičky) 25. 6. - 30. 6.

Ústí nad Labem (Dobětice) - Rabasova, Šrámkova, Výstupní 11. 6. - 16. 6.

Ústí nad Labem (Holobuk 2) - Sociální Péče, Dukelských hrdinů, Plynárenská, Lipová, Spartakiádní, Pod Vodojemem, 17. listopadu, Kosmonautů, Masarykova (v úseku od křižovatky Na Rondelu po vozovnu ve Všebořicích) 25. 6. - 30. 6.

Ústí nad Labem (Stříbrníky) - Jizerská, Krušnohorská 2, Stříbrnická, Hoření 18. 6. - 23. 6.

Ústí nad Labem (Severní terasa) - Špálova, Ladova, Gagarinova, Mírová, Stavbařů, Domov důchodců V Klidu, Hoření, Mezní, Chuderovská, Krušnohorská, Pod Parkem, V Klidu, Jana Zajíce 18. 6. - 23. 6.

Ústí nad Labem (Krásné Březno I. etapa) - V Oblouku, Vojanova, Přemyslovců, Dr. Horákové, Žežická, Keplerova, U Pivovarské zahrady, Obvodová, Čechova, Karolíny Světlé, K Mlýništi, Krčínova, Neštěmická, U Studánky, Na Vinici, Hřbitovní 4. 6. - 9. 6.

Ústí nad Labem (Neštěmice) - U Tonasa, Seifertova, Studentská, Na Výšině, sídliště Skalka, městská část Mojžíř 4. 6. - 9. 6.

Ústí nad Labem (Kočkov) - SNP, Malátova, Hornická, Stará, Ve Struze, Na Louži, Bratří Veverků, Hanzlíčkova 4. 6. - 9. 6.

Ústí nad Labem (Krásné Březno II. etapa) - Neštěmická, U Cukrovaru, Drážďanská, Vojanova, Přístavní, U Podjezdu, Křižíkova 4. 6. - 9. 6.

Ústí nad Labem (Skřivánek) - Hilarova, Hilbertova, Mošnova, Ondříčkova, Veleslavínova, Stříbrnické Nivy, Na Vyhlídce, Lisztova, El. Krásnohorské, Bělehradská, Hollarova, Ženíškova, Hoření 4. 6. - 9. 6.

Ústí nad Labem (Holoměř - Bukov) - Vinařská, V Podhájí, Bratří Čapků, Masarykova (v úseku ulice U stadionu a křižovatky Na Rondelu), Božtěšická, V jámě, Skorotická, Sociální péče 5 27. 8. - 31. 8.

Ústí nad Labem (Město II. etapa) - Brněnská, Vaníčkova, Pařížská, Velká Hradební (v úseku ulic Revoluční a Bratislavská), Lidické náměstí, Revoluční, Dlouhá, Horova, Špitálské náměstí (v úseku ulic Panská a Vaníčkova), Pivovarská, Malá Hradební, Panská, U Trati 27. 8. - 31. 8.

Teplice a Bílina - 18. 8. - 24. 8

Chomutov - TN EPRU - VS Libra Málkov, VS Černovice 126, Černovice u Chomutova 248, 249 2. 7., 9. 7. a 28. 7. - 16. 8.

Chomutov (Teplárna ACTHERM) - Teplárna Actherm – Pacht (Dukelská parc. č. 2121/5, Dukelská parc. č. 2119/27, Dukelská 5328, Pražská 720/31, Pražská 5494, Dukelská 5417, Beethovenova 4547, Raisova 5883 hala B, Raisova parc. č. 4437/33 hala R, Beethovenova 4547, Ctiborova 5614, Tovární 5534, Dukelská parc. č. 2121/2, Dukelská 5910, Pražská parc. č. 4549/11, Pražská 5639, Pražská parc. č. 3202 hala M, Dolní parc. č. 3254/55 hala R, Vítězslava Nezvala parc. č. 4659/7 (1,2), Vítězslava Nezvala parc. č. 2071/14 (3), Dukelská 5927, Raisova 890, Dukelská parc. č. 2152/1 hydraulika, Dukelská parc. č. 2157 budova C, Dukelská parc. č. 2090/14 autodoprava, Dukelská parc. č. 2104, Ctiborova 4598, Ctiborova 5499, Pražská 5615, Mostecká 5894, Ctiborova parc. č. 4429/2, Pražská 5494 Drager, VS Správní budova, Tovární 5534, ACTHERM Teplárna - vlastní spotřeba, ACTHERM Teplárna - reg.st. zemního plynu, Dukelská parc. č. 2135/2 kantýna, Ctiborova ul., pozemek č. 4426/1. 2. 7. a 9. 7.

Chomutov (Horní ves) - VS 39 Č. Vrch, VS 40 Alešova, VS 52 Kadaňská, VS ISŠ Energetická, VS Odborná škola Chomutov, VS Nádraží Chomutov, VS Klicperova, VS Na Průhoně 2978, VS 61 Lužická, VS 59 Havlíčkova, VS 72 Heyrovského, VS 70 Merkur, VS 56 Bezručova, VS 62 7. ZŠ, VS 58 Jiráskova, VS 75 Jiráskova 2, VS 60 Kostnická, VS MEI Properties Chomutov, VS 76 ZŠ Havlíčkova, VS 69 Cihlářská, 2. 7. a 9. 7.

Chomutov (střed města) - VS SOU Technické, VS Na Bělidle 960/21, VS 41 Příkopy, VS 44 Starý dvůr, VS Středisko kulturních služeb, VS Na Bělidle 11, VS Budova policie, VS 45 Beethovenova, , VS Stavební dvůr TSmCh, VS SÚS, VS 49 10. ZŠ, VS 43 Legionářská, VS 36 Palacká 7, VS 37 Palacká 8, VS Střední zdravotnická škola, VS Domov mládeže ul. Palackého Chomutov, VS Internát SOU VT, VS 48 8. ZŠ, , VS 35 Palacká 4, VS 47 Školní, VS Střední průmyslová škola, VS 51 mjr. Šulce, VS 46 L Š U, VS 53 Čechova, VS Nemocnice, VS Poliklinika, VS 73 Kordy, VS 50 Dr. Janského, VS Okresní muzeum, VS Spořitelna, VS 34 Palacká 3, VS 32 Palacká 1, VS CC Žižkovo náměstí, Hotel 99 Chomutov Farského, VS 31 Lázně, VS Sportovní hala, VS OC Chomutovka, VS 33 Palacká 2, VS 68 Městský úřad, VS Budova náhrad Chomutov, VS MEI CO, VS 38 Dehtochema 2. 7. a 9. 7.

Chomutov (Z. Vinohrady) - VS 54 Stromovka, VS 77 Přemyslova 3757, VS 64 Gymnázium, VS 63 Mostecká, VS 66 V. Nezvala, VS 65 Tomáše ze Štítného, VS Zimní stadion Zadní Vinohrady, VS Kulturně společenské centrum, VS Oddychové a relaxační centrum, VS Letní stadion s tréninkovým zázemím, VS SAUNA, VS Čerpací stanice Shell, VS 55 Moravská, VS 57 Vrchlického, VS Cihlářská 1016, VS Čelakovského 4297, VS ČD - zastávka Chomutov, VS Nádraží Chomutov 2. 7. a 9. 7.

Chomutov sídliště Březenecká (VS 1 Březenecká 1, VS 2 Břez. 2, VS 3 Břez. 3, VS Experiment, VS Obchodní dům BOHEMIA, VS 4 Břez. 5, VS 5 Břez. 6, VS 6 Břez. 7, VS 7 Břez. 8, VS 8 Břez. 9); sídliště Kamenná (VS 9 Kamenná 1, VS 10 Kamenná 2, VS 12 Kamenná 4); sídliště Zahradní (VS 13 Zah. 1, VS 14 Zah. 2, VS 15 Zah. 3, VS 16 Zah. 4, VS 17 Zah. 5, VS 18 Zah. 6, VS 19 Zah. 7); sídliště Písečná (VS 20 Pís. 1, VS 21 Pís. 2, VS 22 Pís. 3, VS 23 Pís. 4, VS 24 Pís. 5, VS 25 Pís. 6, VS 26 Pís. 7, VS 27 Pís. 8, VS 28 Pís. 9, VS 29 Pís. 10, VS 30 Pís. 11, VS DZ TRD Písečná, VS BM ČESKO, OC Ptáček-Otvice) 2. 7. a 9. 7.

Chomutov VS OC CC Centrál – Žižkovo náměstí 5762, 121, 5973 19. - 21. 7.

Jirkov (střed) - VS ENCZ, VS Mostecká 333; VS 2 – ulice: Mostecká, U Stadionu, Alešova, 5. května, U Sauny, Tkalcovská, Červenohrádecká, nám. Dr. Beneše; VS 3 – ulice: Červenokostelecká, Jezerská, Červenohrádecká, Smetanovy sady, U Dubu 1562, VS 1. ZŠ Budovatelů 2. 7. a 9. 7.

Jirkov (Vinařice I.) a VS 1 Ervěnice – Havlíčkovo nám. 648, ulice: Nerudova, Ervěnická, Dr. Vrbenského, Karla Popelky, Osvobození, Palackého, Bezručova, Karla Čapka, Bedřicha Pacholíka, Chomutovská, J. K. Tyla, Šimkova, K. H. Máchy, Vrbenského 2. 7. a 9. 7.

Jirkov (Vinařice I.) - VS ZUŠ, VS TJ VČSA, VS 9; VS 11, 12, 13 – ulice: Studentská; VS 14 – ulice: Pod Přivaděčem; VS 15 – ulice: Hornická, Studentská, Vinařická, 2. ZŠ 2. 7. a 9. - 17. 7.

Jirkov (Vinařice II.) - VS TKB Jirkov, VS Ubytovna Jirkov, VS TS Autodílna, VS Březenec, VS 4 – ulice: Na Borku; VS 5 – ulice: SNP, Mládežnická; VS 10 – ulice: Mládežnická, 2. 7. a 9. 7.

Jirkov (Vinařice II.) - VS 4. ZŠ Krušnohorská, VS 6 – ulice: Krátká, Krušnohorská, K. Marxe, Školní; VS 7 – ulice: K. Marxe, Krušnohorská, Školní; VS 8 – ulice: Pionýrů, Generála Svobody 2. 7. a 7. - 9. 7.

Jirkov (VS 1 Jirkov) - pouze část sekundárních OM (etapa III.) Osvobození 1113-14, Osvobození 1115-16, Osvobození 1117-18, Chomutovská 1119-20, Fr. Schmieda 1134-35, Havlíčkovo nám. 648 5. - 18. 6.

Jirkov (VS 7 Jirkov) - průběžná výměna uzávěrů na rozvodech ÚT a TV; Krušnohorská - 1662-1667, 1668-1674, K. Marxe – CO kryt, 1682-1688, 1689, 1860, Školní – MŠ čp. 1725 a 1726 26. - 30. 6.

Kadaň a Tušimice - VS TU-FLOR 14.06.

Klášterec nad Ohří + areál EPR - VS Průmyslová 4 Klášterec n/O, VS TOYODA I, VS TOYODA II, VS TOYODA III, VS MK-mont, VS U porcelánky 786, VS ICEN Klášterec n. O., VS 17 UNION, VS HOPI administrativa, VS FineDine, s.r.o., Pražská 673, VS HOPI REAL ESTATE, s.r.o., Pražská 673, VS ZKL, VS Osvobozená 780 (ZF Electronics), VS 1 Pod Stadionem 415, VS 2 Budovatelská 483, VS 3 - 4.ZŠ, VS 4 Komenského 450, VS 5 –17. listopadu 482, VS 6 Lesní 549, VS Pražská 56, VS 7 Václava Řezáče 548, VS 12 Souběžná 205, VS korkařská výroba, VS Průmyslová zóna, VS U potoka, VS Souběžná 672, VS Osvobozená 143, VS 16 Zdravotní středisko, VS 14 Kulturní dům, SPA – teplo Prunéřov, ATLANT – teplo Prunéřov, Dílny MSPZZ – lokalita EPR A9 UT, Dílny MSPZZ – lokalita EPR A9 TV 2. a 9. 7. , 8. - 11. 8. 2023

Klášterec nad Ohří + areál EPR - VS Petlerská 799, VS 18 Zimní stadion, VS Plavecká učebna 1. ZŠ, VS Restaurace U obušku, Polní 684 KL/O, VS 8 Sportovní 674, VS 9 Krátká 675, VS 10 Lípová 550, VS 11 Olšová 582 2. 7. a 9. 7., 5. - 14. 8.

