Udženija (ODS): Sanitky pro novorozence už transportovaly přes 800 pacientů

Speciální sanitky, které se v provozu střídají dvě, vyjíždějí v průměru bezmála dvakrát denně. Slouží k plánovaným i neplánovaným převozům zpravidla jen pár dnů či dokonce hodin starých dětí, které potřebují vyšetření a poporodní péči ve specializovaných pracovištích nemocnic v metropoli. Posádky jsou připraveny zasahovat například i u překotných porodů v terénu nebo při případných výjezdech k novorozeným dětem, které by byly umístěny v tzv. babyboxech.
„Každé novorozené miminko si zaslouží tu nejlepší možnou péči – a přesně tu naši záchranáři poskytují. Jsem hrdá, že jsme společně dokázali vybavit speciální sanitky tak, aby v nich byly děti v bezpečí už od prvních minut a hodin jejich života. Nechybí v nich inkubátor, plicní ventilátor, monitor srdeční činnosti ani zásoba kyslíku – zkrátka vše, co mohou potřebovat. V kombinaci se zkušenými posádkami, které mají za sebou tisíce kilometrů, dáváme rodičům jistotu, že jejich miminko je v těch nejlepších rukou. Začátek života je ten nejkřehčí okamžik, a právě tehdy potřebují rodiče vědět, že na to nejsou sami. Že i v nejnáročnějších chvílích je tu tým těch nejlepších profesionálů, kteří spojují odbornost s lidským přístupem a jsou tu naplno pro ně, a hlavně pro jejich miminko,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.
„Relativně vysoký počet výjezdů těchto speciálně vybavených vozů potvrzuje, že jejich zařazení do spektra péče byl krok správným směrem. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy takto kontinuálně reaguje na potřeby města i Euroregionu. Zároveň je to příklad nadstandardní úrovně spolupráce a koordinace mezi záchrannými službami a zdravotnickými zařízeními v metropoli,“ uvádí Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.
Posádku vozů tvoří zkušení řidiči záchranných služeb hlavního města a Středočeského kraje a lékaři i zdravotní sestry se specializací v neonatologii z pražských nemocnic. Provoz koordinuje Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) v těsné spolupráci se zdravotnickým operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS HMP). Právě areál VFN by se měl stát v budoucnu domovským výjezdovým stanovištěm obou vozů. Dnes zde sídlí vozidlo středočeské záchranné služby a v blízké době by se sem měl přesunout, i kvůli usnadnění logistiky, také vůz ZZS HMP, který nyní vyjíždí ze základny v ulici Argentinská.
Veškerá nástrojová i přístrojová výbava vozu Volkswagen Crafter je uzpůsobena k poskytování péče právě nejmenším pacientům. Vůz má vedle kyslíku i zásobu stlačeného vzduchu pro udržování specifického prostředí v inkubátoru. Sanitka je vybavena také vzduchovým pérováním, které přispívá k vysokému komfortu převážených novorozenců.
Posádky zajišťují jak transporty novorozenců například mezi porodnicemi a specializovanými pracovišti, tak jsou připraveny vyrážet k překotným porodům v terénu, nebo k novorozencům umístěným do babyboxu. Záchranná služba má ve svých záznamech od roku 2016 takových výjezdů 16.
Přímo za asistence záchranářských a lékařských posádek na místě či podle rad operátorů záchranné služby po telefonu se v Praze podle dlouhodobých statistik ročně narodí průměrně pět desítek dětí. V loňském roce pomohli dispečeři a posádky na svět 36 dětem ještě před příjezdem rodící maminky do porodnice.
autor: PV