Udženija (ODS): Sanitky pro novorozence už transportovaly přes 800 pacientů

16.08.2025 22:01 | Monitoring

Za více než rok a čtvrt transportovaly posádky už 839 novorozenců v nových neonatologických vozech.

Udženija (ODS): Sanitky pro novorozence už transportovaly přes 800 pacientů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Alexandra Udženija

Speciální sanitky, které se v provozu střídají dvě, vyjíždějí v průměru bezmála dvakrát denně. Slouží k plánovaným i neplánovaným převozům zpravidla jen pár dnů či dokonce hodin starých dětí, které potřebují vyšetření a poporodní péči ve specializovaných pracovištích nemocnic v metropoli. Posádky jsou připraveny zasahovat například i u překotných porodů v terénu nebo při případných výjezdech k novorozeným dětem, které by byly umístěny v tzv. babyboxech.

„Každé novorozené miminko si zaslouží tu nejlepší možnou péči – a přesně tu naši záchranáři poskytují. Jsem hrdá, že jsme společně dokázali vybavit speciální sanitky tak, aby v nich byly děti v bezpečí už od prvních minut a hodin jejich života. Nechybí v nich inkubátor, plicní ventilátor, monitor srdeční činnosti ani zásoba kyslíku – zkrátka vše, co mohou potřebovat. V kombinaci se zkušenými posádkami, které mají za sebou tisíce kilometrů, dáváme rodičům jistotu, že jejich miminko je v těch nejlepších rukou. Začátek života je ten nejkřehčí okamžik, a právě tehdy potřebují rodiče vědět, že na to nejsou sami. Že i v nejnáročnějších chvílích je tu tým těch nejlepších profesionálů, kteří spojují odbornost s lidským přístupem a jsou tu naplno pro ně, a hlavně pro jejich miminko,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

„Relativně vysoký počet výjezdů těchto speciálně vybavených vozů potvrzuje, že jejich zařazení do spektra péče byl krok správným směrem. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy takto kontinuálně reaguje na potřeby města i Euroregionu. Zároveň je to příklad nadstandardní úrovně spolupráce a koordinace mezi záchrannými službami a zdravotnickými zařízeními v metropoli,“ uvádí Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

78%
15%
7%
hlasovalo: 2720 lidí

Posádku vozů tvoří zkušení řidiči záchranných služeb hlavního města a Středočeského kraje a lékaři i zdravotní sestry se specializací v neonatologii z pražských nemocnic. Provoz koordinuje Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) v těsné spolupráci se zdravotnickým operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS HMP). Právě areál VFN by se měl stát v budoucnu domovským výjezdovým stanovištěm obou vozů. Dnes zde sídlí vozidlo středočeské záchranné služby a v blízké době by se sem měl přesunout, i kvůli usnadnění logistiky, také vůz ZZS HMP, který nyní vyjíždí ze základny v ulici Argentinská.

Veškerá nástrojová i přístrojová výbava vozu Volkswagen Crafter je uzpůsobena k poskytování péče právě nejmenším pacientům. Vůz má vedle kyslíku i zásobu stlačeného vzduchu pro udržování specifického prostředí v inkubátoru. Sanitka je vybavena také vzduchovým pérováním, které přispívá k vysokému komfortu převážených novorozenců.

Posádky zajišťují jak transporty novorozenců například mezi porodnicemi a specializovanými pracovišti, tak jsou připraveny vyrážet k překotným porodům v terénu, nebo k novorozencům umístěným do babyboxu. Záchranná služba má ve svých záznamech od roku 2016 takových výjezdů 16.

Přímo za asistence záchranářských a lékařských posádek na místě či podle rad operátorů záchranné služby po telefonu se v Praze podle dlouhodobých statistik ročně narodí průměrně pět desítek dětí. V loňském roce pomohli dispečeři a posádky na svět 36 dětem ještě před příjezdem rodící maminky do porodnice.

Ing. Aleksandra Udženija

  • ODS
  • bydlení
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Udženija (ODS): Pražští záchranáři patří mezi světovou špičku
Udženija (ODS): Centrum na Andělu mohlo pomáhat i chránit
Udženija (ODS): Grantovaná akutní pomoc bez čekání
Udženija (ODS): Nové odběrové místo v centru Prahy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Středočeský , ODS , Praha , zdravotnictví , Udženija

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Potřebují záchranáři u porodů speciální vybavení?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Udženija (ODS): Sanitky pro novorozence už transportovaly přes 800 pacientů

22:01 Udženija (ODS): Sanitky pro novorozence už transportovaly přes 800 pacientů

Za více než rok a čtvrt transportovaly posádky už 839 novorozenců v nových neonatologických vozech.