NP Šumava: Vlčice je zpět u smečky, návštěvnické centrum se otevře v pondělí

Nejevila žádné zdravotní komplikace, a proto, s jasně identifikovatelným značením ve formě bílého pruhu na zádech, se začala začleňovat do své smečky. „Dnes ráno proběhlo sčítání vlků ve výběhu pomocí dronu vybaveného termokamerou. Tímto vybavením disponují kolegové z České inspekce životního prostředí, kteří nám vyšli vstříc a pokusili se zjistit počet vlků ve výběhu touto technikou,“ informuje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.
„Termokamera dronu ve spojení s vizuální kontrolou pracovníků prokázala přítomnost devíti vlků ve výběhu. Pro srovnání, ve čtvrtek pracovníci napočetli tři zvířata. Je jisté, že zbylá pravděpodobně odpočívala v různých úkrytech výběhu,“ dodává.
Je nutné připomenout, že ani monitoring pomocí dronu s termokamerou není možné považovat za stoprocentní a to s ohledem na členitost výběhu. Ten skýtá množství nor, průlezů mezi kameny, husté křoviny, a úkryty pod tlejícím dřívím. „Právě takový terén může zkreslovat údaje termokamery. Jednoduše řečeno je toto zařízení nevidí,“ vysvětluje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.
Ve výběhu by mělo být celkem 13 zvířat, ale díky analýze DNA ze vzorku vlčího trusu nalezeného v oblasti Kundratic nedaleko Hartmanic, která potvrdila, že se jedná o trus ze zvířete chovaného ve výběhu, je mimo zařízení nejméně jedno zvíře.
„Celkový počet může ovlivnit také úmrtí zvířete, které se nemusí hned zaregistrovat. Zvíře může uhynout v některém z úkrytů a jeho ostatky se tak mohou nalézt až se zpožděním nebo vůbec. To může být i případ včerejšího nálezu lebky vlka se zbytky tkání. Tu zoologové již odeslali do laboratoře, na analýzu DNA, aby bylo možné přesně určit, zda nalezený pozůstatek vlka patřil některému zvířeti z výběhu,“ říká Jan Dvořák.
Návštěvnické centrum Srní Správa NP Šumava plánuje zpřístupnit veřejnosti již v pondělí 18. srpna a to ve zkrácené otevírací době. „Pokud se neprokáže, že se vně výběhu nebude o víkendu pohybovat další vlk nebo se nestane jiná událost, která by vyžadovala stále uzavření návštěvnického centra veřejnosti, otevřeme v pondělí v 9 hodin. Následně pak bude otevřeno každý den v době od 9 do 15:30 hodin. Přístup od centra k výběhům bude možný pouze po značené naučné trase. Pracovník Správy bude dohlížet na zákaz pohybu v okolí centra, především v blízkosti výběhu,“ vysvětluje mluvčí.
Zoologové Správy se v současnosti budou intenzivně zabývat monitoringem a odchytem vlka, opakovaně spatřeného v oblasti Hartmanicka, který by podle všech indicií mohl pocházet z výběhu Návštěvnického centra. Současně pokračuje intenzivní sledování okolí výběhu, kde přibylo deset dalších fotopasti monitorující širší území návštěvnického zařízení.
„Nadále pro nás zůstává velmi důležitá pomoc návštěvníků a místní obyvatel v rámci informování o jakémkoli setkání s vlkem na území Šumavy. Nutné je uvést místo a čas pozorování. Pokud se podaří zvíře vyfotografovat nebo natočit video, tak poskytnout nám takový záznam. Předem tímto děkujeme, a současně děkujeme všem, kteří nám informace o setkání s vlkem podali.“ uzavírá mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.
V této souvislosti je důležité uvést, že žádný z doposud monitorovaných vlků nevykazoval chování nebezpečné pro člověka, vykazoval pouze nižší míru plachosti. V případě setkání s takovým vlkem platí úplně stejná pravidla, jako při setkání s jakoukoli jinou šelmou. Člověk by se k němu neměl přibližovat, ideálně dát o sobě vědět a nechat ho odejít. Pokud se stále přibližuje tak se snažit jej zaplašit rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů doporučujeme mít je na vodítku.
Kontaktní údaje pro nahlášení setkání s vlkem:
Jan Mokrý: 731 530 472
Oldřich Vojtěch: 731 530 211
Martin Pazourek: 731 530 546
Linka Policie ČR: 158
autor: Tisková zpráva