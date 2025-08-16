Česká televize odsuzuje nenávistné projevy vůči pořadu Chi Chi na gauči a jeho tvůrcům

Takové projevy jsou v demokratické společnosti nepřijatelné a v přímém rozporu s hodnotami tolerance, respektu a vzájemného porozumění, na nichž stojí veřejná služba. Umělecké a tvůrčí vyjádření má mít v naší společnosti prostor, a to i tehdy, pokud vyvolává rozdílné názory.
Kritická diskuse je legitimní a vítaná, musí však vždy probíhat kultivovaně, bez osobních útoků, nenávisti a zastrašování. Česká televize bude své tvůrce a spolupracovníky nadále chránit a podporovat v jejich práci, která má za cíl obohacovat veřejnou debatu a přinášet rozmanité pohledy na svět kolem nás.
Pořad Chi Chi na gauči vznikl v souladu s Kodexem České televize s cílem nabídnout divákům rozmanitou tvorbu, která zaujme veřejnost a současně reflektuje potřeby menšinových skupin. Talkshow přináší témata týkající se všech diváků, od duševního zdraví a mezilidských vztahů až po vzájemný respekt a přijetí, a vychází z mezinárodních trendů, kdy se drag stal běžnou součástí televizní zábavy i ve veřejnoprávních médiích v zahraničí.
autor: Tisková zpráva