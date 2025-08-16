Česká televize odsuzuje nenávistné projevy vůči pořadu Chi Chi na gauči a jeho tvůrcům

16.08.2025 16:13 | Tisková zpráva

Česká televize důrazně odsuzuje jakékoli výzvy k násilí a nenávistné komentáře směřované k pořadu Chi Chi na gauči, jeho tvůrcům a účinkujícím.

Česká televize odsuzuje nenávistné projevy vůči pořadu Chi Chi na gauči a jeho tvůrcům
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

Takové projevy jsou v demokratické společnosti nepřijatelné a v přímém rozporu s hodnotami tolerance, respektu a vzájemného porozumění, na nichž stojí veřejná služba. Umělecké a tvůrčí vyjádření má mít v naší společnosti prostor, a to i tehdy, pokud vyvolává rozdílné názory.

Kritická diskuse je legitimní a vítaná, musí však vždy probíhat kultivovaně, bez osobních útoků, nenávisti a zastrašování. Česká televize bude své tvůrce a spolupracovníky nadále chránit a podporovat v jejich práci, která má za cíl obohacovat veřejnou debatu a přinášet rozmanité pohledy na svět kolem nás.

Pořad Chi Chi na gauči vznikl v souladu s Kodexem České televize s cílem nabídnout divákům rozmanitou tvorbu, která zaujme veřejnost a současně reflektuje potřeby menšinových skupin. Talkshow přináší témata týkající se všech diváků, od duševního zdraví a mezilidských vztahů až po vzájemný respekt a přijetí, a vychází z mezinárodních trendů, kdy se drag stal běžnou součástí televizní zábavy i ve veřejnoprávních médiích v zahraničí.

Psali jsme:

Česká televize: Podzim přinese silné příběhy, nové seriály i návraty hitů
Česká televize čeká na verdikt Nejvyššího soudu
Dům České televize - program i pro rodiny s dětmi
Česká televize: Nekalé praktiky zaměstnávání hadicapovaných

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česká televize , násilí , program , TZ , nenávist

autor: Tisková zpráva

Jinde na netu:

Chůze do kopce spaluje více tuku než běhChůze do kopce spaluje více tuku než běh Šťáva z červené řepy normalizuje tlak bez nutnosti lékůŠťáva z červené řepy normalizuje tlak bez nutnosti léků

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Česká televize odsuzuje nenávistné projevy vůči pořadu Chi Chi na gauči a jeho tvůrcům

16:13 Česká televize odsuzuje nenávistné projevy vůči pořadu Chi Chi na gauči a jeho tvůrcům

Česká televize důrazně odsuzuje jakékoli výzvy k násilí a nenávistné komentáře směřované k pořadu Ch…