Klán (KSČM): Trump podal ruku Putinovi, nebo obráceně?

Jenže co by to bylo za historický summit bez malého diplomatického faux pas? Pozvánka totiž jaksi nedorazila na Pražský hrad. Prezident Petr Pavel, známý svou zásadou nepodávat ruku ani těm nejodpudivějším bytostem (což je v politice celkem nevýhodné hobby), zůstal doma. A zřejmě ani nelitoval: střet mezi Trumpem a Putinem by totiž v jeho očích působil spíš jako nebezpečný biologický experiment než jako státnické gesto. Ruka se prostě nepodává.
A aby toho nebylo málo, absentoval i muž, kterého politologové nazývají „Einsteinem popularity“ – premiér Petr Fiala. Ten by prý summit ocenil alespoň proto, že by mohl na místě provést bleskový výzkum, kolik procent Aljašanů vlastně ví, kdo je český premiér. Výsledky by byly jistě převratné, přinejmenším pro českou sociologii.
Zatímco Trump a Putin si připíjeli vodkou i dietní colou a dohadovali se, zda je lepší stavět zdi, hledat mír na Ukrajině – nebo vést nekonečné války, v Praze panovalo ticho. Možná se jen čeká, kdo jako první zveřejní památnou fotografii s lososem místo podání ruky.
