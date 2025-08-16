Klán (KSČM): Trump podal ruku Putinovi, nebo obráceně?

17.08.2025 6:03 | Monitoring

Na zapomenutém kusu pevniny, kde se střetává americká sněhová hrdost s ruskou zimní nostalgií, se setkali dva světoví politici.

Klán (KSČM): Trump podal ruku Putinovi, nebo obráceně?
Foto: janklan.cz
Popisek: Jan Klán, poslanec KSČM za Středočeský kraj

Donald Trump a Vladimír Putin. Místo tradičních vlajek a státnických ceremonií prý jednání probíhalo v lovecké chatě, kde se střídavě diskutovalo o geopolitice a cenách lososů. Dále například o clech a nepadlo ani slovo o dětech bývalého prezidenta USA Bidena, Petru Pavlovi a Petru Fialovi.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

78%
16%
6%
hlasovalo: 2793 lidí

Jenže co by to bylo za historický summit bez malého diplomatického faux pas? Pozvánka totiž jaksi nedorazila na Pražský hrad. Prezident Petr Pavel, známý svou zásadou nepodávat ruku ani těm nejodpudivějším bytostem (což je v politice celkem nevýhodné hobby), zůstal doma. A zřejmě ani nelitoval: střet mezi Trumpem a Putinem by totiž v jeho očích působil spíš jako nebezpečný biologický experiment než jako státnické gesto. Ruka se prostě nepodává.

A aby toho nebylo málo, absentoval i muž, kterého politologové nazývají „Einsteinem popularity“ – premiér Petr Fiala. Ten by prý summit ocenil alespoň proto, že by mohl na místě provést bleskový výzkum, kolik procent Aljašanů vlastně ví, kdo je český premiér. Výsledky by byly jistě převratné, přinejmenším pro českou sociologii.

Zatímco Trump a Putin si připíjeli vodkou i dietní colou a dohadovali se, zda je lepší stavět zdi, hledat mír na Ukrajině – nebo vést nekonečné války, v Praze panovalo ticho. Možná se jen čeká, kdo jako první zveřejní památnou fotografii s lososem místo podání ruky.

Mgr. Jan Klán

  • KSČM
Článek obsahuje štítky

Klán , KSČM , Putin , Trump

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Přiblížilo setkání Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem mír na Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

