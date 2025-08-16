„My, jako obhájci pravdy...“ Z Respektu a dalších médií píší Fialovi

Novináři z Deníku Referendum, Respektu, z ČT, ale třeba i ze Seznam Zpráv sepsali otevřený dopis určený premiérovi Petru Fialovi (ODS), prezidentovi Petru Pavlovi a ministrům vlády. Žádají v něm, aby tito čeští politici pomohli zastavit trýznění novinářů, kterého se podle publicistů dopouští izraelská armáda v Pásmu Gazy.

Foto: z internetu
Popisek: bombardování Gazy

Pomozme ukončit záměrné trýznění hladem a cílené zabíjení novinářů v Gaze,“ stojí hned v nadpisu otevřeného dopisu, jenž je určen českým politikům.

„Vážený pane prezidente, vážené ministryně a ministři, vážené kolegyně a kolegové, jako čeští novináři a novinářky se na vás obracíme otevřeným dopisem, jehož obsah je prakticky doslovným překladem textu, který vládám, mezinárodním organizacím, mediálním institucím a občanské společnosti adresovala skupina renomovaných mezinárodních organizací, mimo jiné Výbor na obranu novinářů, Reportéři bez hranic či Mezinárodní tiskový institut, k jehož členům — v rámci českého výboru — patří i řada předních českých novinářů. Dopis byl ve své anglické verzi publikován jen pár dní před posledním otřesným incidentem, při němž izraelská armáda záměrně zabila dalších šest novinářů televizní stanice Al-Džazíra. Právě na tuto událost reagujeme vydáním české verze dopisu,“ napsala skupina novinářů.

Izraelská armáda uvedla, že jeden z novinářů byl napojen na teroristickou organizaci Hamás. Palestinskou teroristickou organizaci, která 7. října 2023 povraždila na území Izraele na 1200 lidí. Desítky dalších lidí teroristé unesli. A některé z nich drží na neznámých místech dodnes. Ať už živé, či mrtvé.

Izraelská armáda tehdy spustila vojenskou operaci, jejímž cílem bylo odpovědět na tento teroristický čin zničením Hamásu. Cíl zůstal dodnes nezměněn. Ale jak jde čas, kritici Izraeli stále častěji připomínají, že na bestialitu palestinských teroristů ze 7. října 2023 nelze odpovídat stejnou bestialitou, pakliže se Izrael chce nazývat demokratickou zemí, která bere na zřetel i lidská práva.

Novináři podepsaní pod otevřeným dopisem bijí na poplach.

„My, níže podepsaní novináři, jako obhájci pravdy a transparentnosti požadujeme okamžitý konec záměrnému trýznění hladem a cílenému zabíjení novinářů v Gaze Izraelem. Novináři v Gaze jsou zabíjeni hladem. Nikoli metaforicky. A nijak pomalu. Nýbrž záměrně, právě nyní, za přihlížení celého světa,“ říká skupina českých novinářů s tím, že izraelská armáda se snaží umlčet ty, kteří ještě mají nějakou sílu přímo z Pásma Gazy referovat o tom, co se tam děje.

„Novinářská komunita nese obrovskou odpovědnost; je naší povinností promluvit a zmobilizovat všechny dostupné prostředky, abychom podpořili své kolegy v naší ušlechtilé profesi. Pokud se mezinárodní společenství neodhodlá k akci, smrt zbývajících novinářů v Gaze nebude jen morální katastrofou, ale bude také smrtí pravdy o Gaze. Naše nečinnost by vstoupila do dějin jako monumentální selhání v ochraně našich kolegů a jako zrada principů, na nichž si každý novinář zakládá,“ argumentovali v otevřeném dopise novináři.

Požadují okamžitý přísun léků a potravin do Pásma Gazy, stejně jako přístup zahraničních novinářů do oblasti, aby tito mohli světu říct, jak dnes vypadá Pásmo Gazy. Stejně tak požadují potrestání viníků zločinů, k nimž v Pásmu Gazy došlo, a k nastavení mechanismů na ochranu novinářů.

Zdroje:

https://denikreferendum.cz/clanek/237787-zadame-vas-o-akci-ted-cesti-novinari-pisi-kvuli-gaze-vlade-a-prezidentovi

autor: Miloš Polák

