ČEZ Teplárenská: Topná sezona skončila, nyní jsou na programu dne revize a údržba

„Konkrétně v Janských Lázních topná sezona trvala 252, na Trutnovsku a ve Vrchlabí 250 a ve Dvoře Králové nad Labem 249 dní. S dodávkami tepla jsme začínali v Janských Lázních 13. září 2022, na Trutnovsku a ve Vrchlabí 15. září 2022, ve Dvoře 16. září 2022 a ukončili jsme ji 23. května 2023 v Janských Lázních, na Trutnovsku a ve Vrchlabí, ve Dvoře Králové nad Labem o den dříve 22. května 2023. Předcházející topná sezona 2021/2022 přitom začala v rozmezí 1. až 20. září 2021 a skončila 11. května 2022. Trvala tak v průměru 240 dní. Aktuální sezona 2022/23 tak skončila přibližně o jedenáct dní později,“ shrnula vše podstatné Šárka Vinklerová, ředitelka pro obchod a strategii ČEZ Teplárenské.

Přestože byla uplynulá topná sezona delší, dodávky tepla byly nižší. „Pokud jsme očistili pokles dodávek tepla o vliv počasí, tak jsme se dostali na úsporu ze strany zákazníků ve výši 17 %,“ upřesnila Šárka Vinklerová.

Podle technického ředitele společnosti Davida Bauera se už nyní ČEZ Teplárenská připravuje na otázku, až se jich zima zeptá, co dělali v létě. „Zjednodušeně řečeno, v současné době si již připravujeme na pravidelné letní odstávky. Během nich dojde na klasickou kontrolu a údržbu technologie a rozvodů tepelné energie. V praxi to znamená, že proběhnou veškeré opravy, revize a údržbové práce, diagnostika technického stavu parovodů, horkovodů a teplovodů, kontroly výměníkových stanic, případně výměny dosluhujících armatur a podobně.“

Jako každoročně jsou termíny letních odstávek ve všech regionech, kde ČEZ Teplárenská působí, zveřejněny na webových stránkách společnosti ZDE. Na Trutnovsku jsou letní odstávky naplánovány od 12. do 14. července 2023 a ve Dvoře Králové nad Labem od 21. do 23. července 2023. Zaměstnanci ČEZ Teplárenské udělají maximum, aby se jim podařilo odstávku ukončit co nejdříve a dopad na zákazníky byl tak co nejmenší.

Společnost není jen dodavatelem tepla. Nabízí svým zákazníkům komplexní služby související s dodávkou tepla: obsluhu a provozování tepelných zařízení, čištění výměníků tepla, řešení legislativních povinností i energeticky úsporná řešení. Více najdete na jejím webu ZDE.

ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Poříčí zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnovska. Tedy Trutnov, Poříčí, Úpici, Radvanice, Mladé Buky, Kalnou Vodu, Svobodu nad Úpou, Lhotu, Bohuslavice, Suchovršice, Janské Lázně a Maršov. Dále pak zásobuje teplem Dvůr Králové a Vrchlabí. Kromě odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o 15 600 domácností. Všeobecné informace o ČEZ Teplárenské najdete na webových stránkách ZDE.

