„Opovrhuji vámi.“ Datový vědec to chce říkat voličům SPD a ANO z očí do očí

Petr Ludwig na svém facebooku nešetřil ostrými slovy směrem k voličům hnutí Stačilo! a SPD. „Je správné opovrhovat voliči Stačilo! či SPD? Ano, samozřejmě. Pokud je někdo na straně agresora, vraha, pokud někdo šíří nenávist vůči válečným uprchlíkům, pokud někdo volá po vystoupení ČR z NATO a z EU, je to morální zmetek,“ napsal Ludwig.
Ve svém komentáři dodal, že je potřeba s těmito lidmi mluvit otevřeně a bez obalu, protože společnost se slušností nikam neposunula. „Je třeba to těm lidem začít naplno říkat, klidně z očí do očí. Slušně jsme to zkoušeli mnoho let, nikam jsme se neposunuli,“ poznamenal.
„Komunisti a fašisti jsou zmetci a jejich voliči také. Konec politické korektnosti,“ vyjádřil se Ludwig, dlouhodobý podporovatel současné vlády.
Zastupitel středočeského kraje Tomáš Pekárek označil Petra Ludwiga za obyčejného vulgárního fanatika. „Tady Petr Ludwig vyjadřuje názor, že společnost se slušností nikam neposunula. Zato Petr Ludwig sám se však posunul velice znatelně. Z propagátora kritického myšlení je obyčejný vulgární fanatik,“ konstatoval kriticky člen hnutí ANO.
Pekárek zároveň varoval, že podobný přístup má širší důsledky. „Bohužel i ta společnost se ale posunula. On a jemu podobní poslové dobra kolem sebe soustředí čím dál větší množství agresivních jedinců, až si člověk vzpomene na film Náš vůdce. Doufejme, že se to tady pravdě a lásce taky nevymkne z rukou, jako ve filmu panu učiteli. Od jisté chvíle už to totiž nejde zastavit,“ dodal varovně Pekárek.
K vyjádření Petra Ludwiga se na komunikační platformě X vymezil i vědec a publicista Martin Konvička. Na jeho adresu ironicky poznamenal: „Pacient se projevuje hystericky.“
Pod Konvičkovým příspěvkem se následně v diskusi objevily posměšky vůči Ludwigovi za to, že založil projekt Štít demokracie se záměrem udělat maximum proti ovlivňování voleb ze strany Ruska.
Jeden z diskutujících k tomu napsal: „Hlavně, že si debílek dal Štít demokracie na paywall, aby vydělával na šíření strachu,“ opřel se do Ludwiga. Konvička na tento komentář reagoval slovy, že Ludwig je „kokot“.
Pacient se projevuje hystericky... pic.twitter.com/Qiie1GnCNM— Martin Konvička (@konva333) August 15, 2025
je to kokot— Martin Konvička (@konva333) August 15, 2025
Zmíněný projekt Štít demokracie založil Ludwig s odborníkem na bezpečnost v mediálním a digitálním prostoru Romanem Mácou a s Tonym Pášmou z Milionu chvilek. „S Tonym, Romanem a dalšími přáteli jsme zárodky projektu vymysleli na pivě před pár týdny,“ uvedl nedávno Ludwig a připomněl, že se podařilo získat stovky podporovatelů během jediného dne.
Velká část světa se podle Ludwiga zbláznila. A nejlepší protijed bezmoci je prý převzetí odpovědnosti a smysluplná akce. „Nejhorší je být v roli oběti a říkat si, že ‚člověk nic nezmění‘. Opak je pravdou,“ varoval před pasivitou.
„Česko je teď na rozcestí a ne, není to dobré. Rusko udělá pro ovlivnění našich voleb maximum. Kdybych nic neudělal, tak bych si to jednou hodně vyčítal,“ pravil o své hlavní osobní motivaci k vytvoření tohoto projektu.
„Jde do tuhého. Rusko masivně zbrojí za humny. Trump v Bílém domě. A Konečná s Rajchlem míří do sněmovny a pokud se nic neudělá, bude na nich stát další vláda ANO,“ upozornil Ludwig ve svém facebookovém příspěvku.
autor: Natálie Brožovská