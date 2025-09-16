ČEZ Teplárenská zahajuje topnou sezónu na východě Čech

Dodávky tepla spouští od úterý 16. září, tedy o tři dny později než v loňském roce, kdy to bylo 13. září. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pravidel pro vytápění, které upravuje vyhláška o dodávce tepelné energie a na žádosti odběratelů, zahájili jsme na Trutnovsku dnes 16. září topnou sezonu 2025/2026, což je o tři dny později než v loňském roce, kdy se začalo topit až 13. září 2024.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Pravidelná dodávka tepelné energie se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 oC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 oC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát.
ČEZ Teplárenská Společnost není jen dodavatelem tepla. Nabízí svým zákazníkům komplexní služby související s dodávkou tepla: obsluhu a provozování tepelných zařízení. Více najdete na jejím webu: https://www.cezteplarenska.cz/cs/sluzby.
ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Poříčí zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnovska. Tedy Trutnov, Poříčí, Nové Dvory, Dolní a Horní Staré Město, Mladé Buky, Kalnou Vodu, Svobodu nad Úpou, Janské Lázně, Maršov, Bohuslavice, Adamov, Suchovršice, Úpici, Lhotu, Slavětín, Bezděkov a Radvanice. Dále pak zásobuje teplem Dvůr Králové a Vrchlabí. Kromě odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o 15 600 domácností. Všeobecné informace o ČEZ Teplárenské najdete na webových stránkách ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva