ČEZ Teplárenská zahajuje topnou sezónu na východě Čech

16.09.2025 11:56 | Tisková zpráva

V reakci na výrazné ochlazení v podhorských oblastech Krkonoš zahajuje společnost ČEZ Teplárenská topnou sezónu v lokalitách Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem.

ČEZ Teplárenská zahajuje topnou sezónu na východě Čech
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Dodávky tepla spouští od úterý 16. září, tedy o tři dny později než v loňském roce, kdy to bylo 13. září. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pravidel pro vytápění, které upravuje vyhláška o dodávce tepelné energie a na žádosti odběratelů, zahájili jsme na Trutnovsku dnes 16. září topnou sezonu 2025/2026, což je o tři dny později než v loňském roce, kdy se začalo topit až 13. září 2024.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

1%
97%
2%
hlasovalo: 2383 lidí

Pravidelná dodávka tepelné energie se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 oC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 oC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát.

ČEZ Teplárenská Společnost není jen dodavatelem tepla. Nabízí svým zákazníkům komplexní služby související s dodávkou tepla: obsluhu a provozování tepelných zařízení. Více najdete na jejím webu: https://www.cezteplarenska.cz/cs/sluzby.

ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Poříčí zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnovska. Tedy Trutnov, Poříčí, Nové Dvory, Dolní a Horní Staré Město, Mladé Buky, Kalnou Vodu, Svobodu nad Úpou, Janské Lázně, Maršov, Bohuslavice, Adamov, Suchovršice, Úpici, Lhotu, Slavětín, Bezděkov a Radvanice. Dále pak zásobuje teplem Dvůr Králové a Vrchlabí. Kromě odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o 15 600 domácností. Všeobecné informace o ČEZ Teplárenské najdete na webových stránkách ZDE.

Psali jsme:

ČEZ: Největší zakázka v historii jaderných elektráren míří do Plzně
ČEZ: Studenti Letní univerzity míří do světa jaderné energetiky
ČEZ: LNG terminál v nizozemském Eemshavenu slaví tři roky
Nadace ČEZ: Pojďte ven! Grant nadace pomáhá s úpravou tras pro turisty

Zdroje:

https://www.cezteplarenska.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , energetika , energie , kraj Královéhradecký , teplo , TZ

autor: Tisková zpráva

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Chápu vás dobře, že byste podruhé vstoupili do stejné řeky a šly do vlády s ODS?

Po tom všem, co o ní tvrdíte, že jsou to kmotři? A proč se vlastně po volbách vůbec nerespektuje vůle občanů, proč podle vás nemá šanci být premiér ten, kdo volby vyhraje? Babiše volit nebudu, ale přijde mi, že jsou stejně volby zbytečné, že si to vy politici pak stejně zařídíte po svém

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ Teplárenská zahajuje topnou sezónu na východě Čech

11:56 ČEZ Teplárenská zahajuje topnou sezónu na východě Čech

V reakci na výrazné ochlazení v podhorských oblastech Krkonoš zahajuje společnost ČEZ Teplárenská to…