Svárovská (Zelení): Vládní poslanci tleskají Trumpovi

Mír v Ukrajině si přejeme všichni. Podmínky ale nelze dojednávat bez napadené Ukrajiny. Vládní koalice pod vedením hnutí ANO naskakuje na vlnu podlézání Donaldu Trumpovi, kterého chválí za jeho “mírový plán”.
Tleská mu ve chvíli, kdy se americká administrativa v nové bezpečnostní strategii o Evropě vyjadřuje jako o “upadající, slabé, neschopné” a s Ruskem chce stabilní vztahy. “Problém” s Ukrajinou chce mít co nejdřív z krku, prakticky za jakoukoliv cenu.
A ten mírový plán? Oficiálně vlastně žádný neexistuje. Skvělý moment pro přijetí patolízalského usnesení vládních stran ve sněmovním zahraničním výboru. Hlasovala jsem proti, bohužel nás převálcovali.
Jakou zprávu by teď Česko mělo vyslat? Zapojení USA do mírových jednání je nezbytné. Evropa ale musí napřít maximum sil k porážce Ruska a Česko musí zůstat aktivní, diplomaticky i finančně. Agresivní Rusko je a zůstane evropský problém, v tom má Donald Trump pravdu.
Budoucí mírová dohoda musí respektovat územní celistvost a suverenitu Ukrajiny. A musí mít základ v mezinárodním právu. Jinak bude dosažený “mír” jen přestávka před další ruskou agresí.
