VLS darovaly stovky vánočních stromků

16.12.2025 22:03 | Tisková zpráva

Dětské domovy, mateřské a základní školy, azylové domy či domovy pro seniory. To byly adresy, kde se objevili zaměstnanci VLS s dárkem v podobě vánočního stromečku.

Foto: vls.cz
Popisek: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - logo

Velké, malé, úzké nebo široké. Stromky z výchovných zásahů možná nejsou tvarově dokonalé, ale o to silnější příběh mají za sebou. Právě takové rozváželi po Libereckém kraji v minulém týdnu Rozálie s Alešem z VLS, divize Mimoň.

„Nejdřív tři menší, a pak jednoho velikána,“ organizoval ráno nakládku Aleš. Ten společně se svou kolegyní Rozálií dva dny doručoval stromky po severu Čech. A kolegové z divize Mimoň letos slaví dvacet let dodržování tohoto zvyku.

„V letošním roce nás čeká rozvést 120 stromků,“ upřesnil Aleš před první zastávkou v dětském centru Sluníčko v Liberci. „V týdnu přijede na návštěvu pan prezident, musíme ho pořádně vyzdobit,“ prozradila mezi slovy díků zástupkyně ředitelky dětského centra Eva Pánková.

Symbol Vánoc darují Vojenské lesy a statky potřebným po celé republice už několik let. Jedná se o stovky stromů s certifikátem PEFC, který dokládá, že pocházejí z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Pracovníci VLS stromky v rámci výchovných zásahů s největší pečlivostí vybrali, pokáceli a připravili k odvozu.

