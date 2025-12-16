VLS darovaly stovky vánočních stromků

Velké, malé, úzké nebo široké. Stromky z výchovných zásahů možná nejsou tvarově dokonalé, ale o to silnější příběh mají za sebou. Právě takové rozváželi po Libereckém kraji v minulém týdnu Rozálie s Alešem z VLS, divize Mimoň.
„Nejdřív tři menší, a pak jednoho velikána,“ organizoval ráno nakládku Aleš. Ten společně se svou kolegyní Rozálií dva dny doručoval stromky po severu Čech. A kolegové z divize Mimoň letos slaví dvacet let dodržování tohoto zvyku.
„V letošním roce nás čeká rozvést 120 stromků,“ upřesnil Aleš před první zastávkou v dětském centru Sluníčko v Liberci. „V týdnu přijede na návštěvu pan prezident, musíme ho pořádně vyzdobit,“ prozradila mezi slovy díků zástupkyně ředitelky dětského centra Eva Pánková.
Symbol Vánoc darují Vojenské lesy a statky potřebným po celé republice už několik let. Jedná se o stovky stromů s certifikátem PEFC, který dokládá, že pocházejí z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Pracovníci VLS stromky v rámci výchovných zásahů s největší pečlivostí vybrali, pokáceli a připravili k odvozu.
autor: Tisková zpráva