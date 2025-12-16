Dostál (Stačilo!): Zachraňujeme zlaté záchody Zelenského režimu

Je půl jedenácté v noci a teprve teď ve Štrasburku končíme. Europarlament na poslední chvíli šturmuje, souběžně jede hlasování v několika výborech, poslanci mezi nimi přebíhají, schvaluje se vše možné, od vcelku rozumných věcí (zajišťování kriticky důležitých léčiv) až po "ty druhé", jako miliardy a miliardy na zbrojení. Toho druhého je víc.
Atmosféra trochu připomíná konec covidu na přelomu 2021 a 2022, kdy už vcelku všichni věděli, že ty extrémně drahé restrikce, testování, Tečky atd. jsou k ničemu, ale o to zuřivěji se agitovalo a utrácelo. A na jaře to přestalo kohokoli zajímat...
No, tak teď jsme zas v tom prosinci, jen místo snižování čísla R zachraňujeme zlaté záchody Zelenského režimu. Jak dlouho to vydrží a co nová vláda? Řekneme si dnes na Aby bylo jasno (ZDE).
