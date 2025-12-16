Ministr Bednárik: Zákaz spalovacích motorů je potřeba zcela zrušit

17.12.2025 8:19 | Monitoring

Evropská komise představila balíček k budoucnosti automobilového sektoru. Prostřednictvím revize CO2 standardů navrhuje zrušení úplného zákazu prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bednárik, ministr dopravy

Od roku 2035 budou muset výrobci automobilů splnit cíl snížení emisí z výfuků o 90 %, přičemž zbývajících 10 % emisí bude nutné kompenzovat využitím nízkouhlíkové oceli vyrobené v Unii nebo e-paliv a biopaliv. Česká republika ale tento návrh považuje za zcela nedostatečný a bude prosazovat úplné zrušení zákazu.

„Nepodporuji, stejně jako celá naše vláda, zákaz výroby nových automobilů se spalovacími motory po roce 2035. Domnívám se proto, že by bylo nejlepší celý zákaz spalovacích motorů zcela zrušit, nikoliv jej pouze kosmeticky omezit, jak navrhuje Evropská komise,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.

Problematické také je podle českého Ministerstva dopravy stanovení povinných cílů pro státy, aby zajistily, že velké firmy budou kupovat do budoucna pouze elektrovozidla či vozidla na alternativní paliva. Zároveň je zaváděna definice malého dostupného evropského elektrického vozidla. Za výrobu takovéhoto vozidla budou výrobci zvýhodněny prostřednictvím tzv. superkreditů. Stanovené parametry takových vozidel považuje Česká republika také za příliš svazující a odmítá též zavedení povinných kvót pro firmy.

„Evropský automobilový průmysl je už nyní zatížen množstvím regulací a norem. Nepovažuji za přínosné, abychom na něj uvalovali další omezení a zákazy. Ve výsledku by to přineslo více škody než užitku: automobily by se staly méně dostupné, mnoho lidí by si nemohlo dovolit pořídit nový vůz, vozový park by dále stárnul a životnímu prostředí bychom tím prokázali medvědí službu,“ dodává ministr.

Návrhy podle vyjádření Komise vycházejí z Akčního plánu pro automobilový průmysl a podnětů od průmyslu a klíčových zúčastněných stran získaných během Strategického dialogu pod vedením předsedkyně von der Leyen od ledna 2025. Představené legislativní návrhy Evropské komise budou nyní projednány v Radě a Evropském parlamentu. Česká republika bude usilovat o zásadní změnu navrženého balíčku a bude v tomto směru hledat spojence mezi členskými státy, tak jak tomu bylo při projednávání předešlých evropských legislativ v oblasti automotive.

Ivan Bednárik, MBA

  • BPP
  • ministr dopravy
Článek obsahuje štítky

doprava , EK , emise , MD , průmysl , automobily , Bednárik , spalovací motory

autor: PV

