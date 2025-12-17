Ukrajinci v Polsku přijdou o peníze. Už budou jen běžní migranti

Polská vláda připravila návrh novely zákona o pomoci ukrajinským občanům, který počítá s ukončením mimořádného speciálního statusu pro ukrajinské uprchlíky od 4. března příštího roku. Podle mluvčí ministerstva vnitra Karoliny Gałecké bude po tomto datu všem Ukrajincům v Polsku poskytována podpora podle standardních pravidel platných pro ostatní cizince. „Předpokládá se, že se všemi Ukrajinci bude po 4. březnu 2026 zacházeno jako s ostatními cizinci,“ zdůraznila Gałecká.
Znamená to podle ní přechod od mimořádných opatření k systémovým řešením v souladu s doporučeními Evropské komise. Plánovaný krok odráží skutečnost, že mnoho Ukrajinců se již integrovalo do polské společnosti, pracuje, platí daně a jejich děti navštěvují školy, přičemž další prodlužování speciálních benefitů by vedlo k nerovnému zacházení s jinými migranty.
Příspěvky na děti jen zaměstnaným
Po 4. březnu 2026 tak budou sociální dávky, jako například program 800+ na dítě, dostupné pouze těm, kteří jsou oficiálně zaměstnaní a odvádějí příspěvky do systému sociálního pojištění. Přístup ke zdravotní péči nebo ubytování bude podmíněn podobnými pravidly jako u ostatních cizinců. Ukrajinci budou muset žádat o standardní povolení k pobytu podle obecných imigračních předpisů, přestože legální pobyt pod dočasnou ochranou EU zůstane platný až do března 2027.
Polsko, které hostí přes milion ukrajinských uprchlíků a vynakládá na jejich podporu značné prostředky, se tak stává první zemí EU, jež jasně stanovila termín pro ukončení speciálního režimu zavedeného po ruské invazi v roce 2022. Návrh zákona nyní čeká na meziresortní připomínkování a schválení parlamentem.
V Česku stále s benefity
V České republice zvláštní status v podobě dočasné ochrany podle směrnice EU zůstává v platnosti a je prodlužován v souladu s rozhodnutími Evropské unie. Aktuálně je dočasná ochrana platná do 31. března 2026 pro ty, kteří si ji prodloužili v roce 2025. Držitelé dočasné ochrany mají volný přístup na trh práce, veřejné zdravotní pojištění, vzdělání a další benefity.
Ministerstvo vnitra ČR již oznámilo, že pro rok 2026 bude možné dočasnou ochranu dále prodloužit až do 31. března 2027. Proces bude opět dvoufázový: Nejprve on-ine registrace s rezervací termínu, která prodlouží ochranu do 30. září 2026, a poté osobní návštěva na pracovišti MV ČR pro vyznačení nového štítku s platností do března 2027.
Na rozdíl od Polska Česko zatím nemá plán na ukončení speciálního režimu a přechod na standardní pravidla pro cizince. Lex Ukrajina umožňuje ekonomicky soběstačným uprchlíkům, např. zaměstnaným a nečerpajícím dávky, přechod na zvláštní dlouhodobý pobyt na dobu až 5 let.
V Česku žije zhruba 400 tisíc ukrajinských uprchlíků s dočasnou ochranou. ČR tak hostí nejvíce Ukrajinců v přepočtu na obyvatele v EU. Žádný návrh na zrušení speciálních benefitů nebo masivní omezení se aktuálně nepřipravuje.
Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.
autor: Naďa Borská
