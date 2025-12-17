Ukrajinci v Polsku přijdou o peníze. Už budou jen běžní migranti

17.12.2025 8:50 | Zprávy

Polsko plánuje ukončit zvláštní status ukrajinských uprchlíků. Ocitnou se tak ve stejném postavení jako všichni migranti. Návrh novely zákona čeká na meziresortní připomínkování a schválení parlamentem. Vstoupit v platnost by měla 4. března příštího roku. Ukrajinci v Polsku tak přijdou o benefity. Příspěvek na dítě dostanou jen pracující Ukrajinci.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Parkovací pruhy na dlážděné ulici připomínající ukrajinskou vlajku

Polská vláda připravila návrh novely zákona o pomoci ukrajinským občanům, který počítá s ukončením mimořádného speciálního statusu pro ukrajinské uprchlíky od 4. března příštího roku. Podle mluvčí ministerstva vnitra Karoliny Gałecké bude po tomto datu všem Ukrajincům v Polsku poskytována podpora podle standardních pravidel platných pro ostatní cizince. „Předpokládá se, že se všemi Ukrajinci bude po 4. březnu 2026 zacházeno jako s ostatními cizinci,“ zdůraznila Gałecká.

Znamená to podle ní přechod od mimořádných opatření k systémovým řešením v souladu s doporučeními Evropské komise. Plánovaný krok odráží skutečnost, že mnoho Ukrajinců se již integrovalo do polské společnosti, pracuje, platí daně a jejich děti navštěvují školy, přičemž další prodlužování speciálních benefitů by vedlo k nerovnému zacházení s jinými migranty.

Příspěvky na děti jen zaměstnaným

Po 4. březnu 2026 tak budou sociální dávky, jako například program 800+ na dítě, dostupné pouze těm, kteří jsou oficiálně zaměstnaní a odvádějí příspěvky do systému sociálního pojištění. Přístup ke zdravotní péči nebo ubytování bude podmíněn podobnými pravidly jako u ostatních cizinců. Ukrajinci budou muset žádat o standardní povolení k pobytu podle obecných imigračních předpisů, přestože legální pobyt pod dočasnou ochranou EU zůstane platný až do března 2027.

Polsko, které hostí přes milion ukrajinských uprchlíků a vynakládá na jejich podporu značné prostředky, se tak stává první zemí EU, jež jasně stanovila termín pro ukončení speciálního režimu zavedeného po ruské invazi v roce 2022. Návrh zákona nyní čeká na meziresortní připomínkování a schválení parlamentem.

V Česku stále s benefity

V České republice zvláštní status v podobě dočasné ochrany podle směrnice EU zůstává v platnosti a je prodlužován v souladu s rozhodnutími Evropské unie. Aktuálně je dočasná ochrana platná do 31. března 2026 pro ty, kteří si ji prodloužili v roce 2025. Držitelé dočasné ochrany mají volný přístup na trh práce, veřejné zdravotní pojištění, vzdělání a další benefity.

Ministerstvo vnitra ČR již oznámilo, že pro rok 2026 bude možné dočasnou ochranu dále prodloužit až do 31. března 2027. Proces bude opět dvoufázový: Nejprve on-ine registrace s rezervací termínu, která prodlouží ochranu do 30. září 2026, a poté osobní návštěva na pracovišti MV ČR pro vyznačení nového štítku s platností do března 2027.

Na rozdíl od Polska Česko zatím nemá plán na ukončení speciálního režimu a přechod na standardní pravidla pro cizince. Lex Ukrajina umožňuje ekonomicky soběstačným uprchlíkům, např. zaměstnaným a nečerpajícím dávky, přechod na zvláštní dlouhodobý pobyt na dobu až 5 let.

V Česku žije zhruba 400 tisíc ukrajinských uprchlíků s dočasnou ochranou. ČR tak hostí nejvíce Ukrajinců v přepočtu na obyvatele v EU. Žádný návrh na zrušení speciálních benefitů nebo masivní omezení se aktuálně nepřipravuje.

Psali jsme:

Zločiny, koncentráky, občanská válka. Co může nastat s Ukrajinci. V Česku
Co s Ukrajinci v ČR po válce? Padla vážná doporučení
Předsudečná nenávist vůči Ukrajincům. Šimáčková Laurenčíková varuje
Češi utekli, tak přivezeme migranty i s rodinami. Plán s podporou vlády

 

Zdroje:

https://ipc.gov.cz/prodluzovani-docasne-ochrany-v-roce-2026/

https://visitukraine.today/blog/7475/poland-wants-to-abolish-special-status-for-ukrainian-refugees-what-does-this-mean-for-displaced-persons?srsltid=AfmBOoofTrMSKYs5I6e0WPFw3KGZv8_bl4-aCko3_24Btpkv3KuWFCEh#why-poland-is-taking-such-steps

https://www.echo24.cz/a/HiEKN/zpravy-domov-odkdy-mohou-ukrajinsti-uprchlici-ziskat-obcanstvi

https://wydarzenia.interia.pl/tylko-w-interii/news-wielki-zwrot-w-sprawie-ukraincow-poznalismy-plany-rzadu,nId,22498718

Česká republika , Polsko , Právo , Ukrajinci , zákon , uprchlíci , migranti , status uprchlíka

Ukrajinci

autor: Naďa Borská

RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Babiš

Pro své nevydání k trestnímu stíhání se neváhal spojit i s extremisty – to jsou vaše slova. Můžete mi ale říci, jakou měl jinou možnost, když s ním další strany nechtěli ani jednat? Myslíte, že to je tak důkaz toho, že jde politikům o lidi? A co se týká extrémistů. Proč to pořád někdo tvrdí? Prokáza...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

