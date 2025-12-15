Babiš: Audity na ministerstvech. Na Ukrajinu humanitární pomoc

Po prvním jednání nové vlády následovala tisková konference. Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl: „Připravovali jsme se na vládnutí po čtyři roky, co jsme byli v opozici. Budeme transparentní, nebudeme nic skrývat. Budeme říkat věci tak, jak jsou. Máme moc věcí, které chceme řešit.“
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Dále zdůraznil, že vláda už pracuje, a dodal, že nechce žádných sto dnů hájení. Na pozici šéfky úřadu vlády byla potvrzena paní Tünde Bartha, mluvčí je Karla Mráčková.
„Zítra máme koaliční jednání, vláda bude v jedenáct hodin. Probereme nový stavební zákon, odmítneme ETS2, protože to jsou nové zelené daně. Budeme řešit situaci ve zdravotnictví. Předchozí vláda vzala zdravotnictví dvacet miliard. Projednáme návrh zákona, který zajistí, že OSVČ nebudou navyšovat odvody. To, co jste dostali do datovek, změníme, bude to platit i zpětně,“ slíbil premiér.
Vládu čeká také odsouhlasení Babišova mandátu na následující Evropskou radu, kde se bude projednávat pomoc Ukrajině. „Půjdu s tím i do sněmovny, aby poslanci mohli slyšet argumenty k mému mandátu. Zítra vláda bude trvat velice dlouho. Do Vánoc zasedne ještě v pondělí 22. prosince,“ upřesnil šéf kabinetu.
Důležitým tématem je podle něj také státní rozpočet. „Požádal jsem ministry, aby na zítřejší jednání vlády přivedli zodpovědné ředitele za rozpočet,“ zdůraznil Babiš.
Uvedl, že vláda probere mandatorní výdaje i kofinancování evropských dotací. Zmínil také financování péče o onkologické pacienty.
EU ztrácí konkurenceschopnost
Vyjádřil se ke vztahu své vlády k Evropské unii. „Vždy jsme bojovali za zájmy Evropy. Je nám líto, že EU ztrácí konkurenceschopnost, neřeší záležitost energií. Jako bývalý premiér jsem se zúčastnil jednání Evropské rady v prosinci 2021. Ve středu máme jednání se zeměmi západního Balkánu. Nechápu, proč EU nezasáhne proti pašerákům lidí. Máme konkrétní návrhy, jak řešit konkurenceschopnost EU. Odhady EU nebyly správné. Jsme si vědomi toho, že členství ČR v EU je pro nás výhodné. Minule jsme vybojovali druhé největší peníze pro ČR. Není pravda, že bychom říkali jen: ‚Ne, ne, ne.‘ Říkáme, jak věci řešit – konkrétně,“ zdůraznil premiér.
Ing. Andrej Babiš
Odpovídal také na otázku, co říká na výrok Petra Fialy, že Česko přebírá v dobré kondici a ke zprávě o stavu ČR, kterou expremiér předložil. „Budeme slušní. Voliči rozhodli. Zprávu dáme kolegům přečíst. Přečetl jsem si první stranu a je to pořád stejné,“ vyjádřil se k Fialově dokumentu.
První jednání vlády bylo podle Babiše velice neformální. „Naše koalice funguje dobře. Je důležité si uvědomit, že jen úspěšná vláda bude úspěchem pro všechny strany v koalici. Vláda, která skončila, bude hodnocena, až budou výsledky roku 2025. Uděláme audity na ministerstvech,“ uvedl Babiš.
Vyjádřil se také k podpoře Ukrajiny. „Humanitární pomoc Ukrajině ano. Posíláme peníze EU, tyhle peníze slouží i jako příjem, v jehož rámci Ukrajina dostane prostředky,“ řekl premiér.
Zmínil iniciativu italské premiérky a další snahy o ukončení války na Ukrajině. „Je důležité, abychom se dozvěděli, jak to bude s tímto konfliktem. Bylo by fajn, kdyby se konečně domluvili na příměří,“ zdůraznil Babiš.
Vyjádřil naději, že válka bude ukončena do 24. února příštího roku, na tento den připadá čtyřleté výročí jejího zahájení. „Každý týden umírají tisíce vojáků. Každá válka je špatná. Vzpomeňme jen, jaké oběti přinesla druhá světová válka. Začněme mluvit o míru, nejen o válce,“ řekl Babiš.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Uvedl, že prvním místopředsedou vlády bude Karel Havlíček. „Já se budu věnovat prioritně evropské problematice,“ zdůraznil premiér. Mluvil také o personálním obsazení úřadu vlády.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská