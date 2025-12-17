Merz už plánuje, jak za míru bude hlídat Rusy na Ukrajině

Ruská agrese proti Ukrajině stále pokračuje, ale německý kancléř Friedrich Merz už naznačil, co bude po válce. Merz uvedl, že garanti bezpečnostních záruk rozebíraných mezi USA, EU a Ukrajinou by museli odrazit ruské síly, pokud by došlo k porušení jakýchkoli podmínek příměří.
Rusové zatím nekývli na příměří, které USA i Evropa označily za předpoklad pro jakékoli bezpečnostní záruky, ani na přítomnost západních vojsk na Ukrajině, které by pomohly ukončit válku, která začala, když prezident Vladimir Putin nařídil ruskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022.
Merz věnoval pár slov i otázce financování Ukrajiny. Pokud jde o uvolnění ruských aktiv a jejich předání Ukrajině, s možností uzavřít dohodu, je to teď podle Merze 50 na 50. „V celé Evropě panují výhrady a já těmto výhradám dobře rozumím,“ řekl. „Ale… pokud nebudeme jednat hned a neučiníme rozhodnutí, které bychom mohli učinit, abychom zastavili tento postup ruské armády, kdy to uděláme?“ ptal se.
Stranou jeho pozornosti nezůstala ani nová americká bezpečnostní strategie. Merz pro myšlenku „Amerika na prvním místě“ vyjádřil pochopení, ale jedním dechem dodal, že ani Spojené státy nezvládnou všechno samy a jistě přijde den, kdy se opět dohodnou, na čem všem by mohly s Evropou spolupracovat.
Mezitím Rusové dál útočí na ukrajinské síly. Tvrdé boje se vedou např. o město Siversk v Doněcké oblasti. Jde o město, o které se bojuje od jara 2022, ale teď Ukrajinci přiznávají, že situace je opravdu složitá.
Veterán, který Ukrajinu brání již od roku 2014 a který na sociálních sítích vystupuje pod jménem Constantine, však zdůraznil, že navzdory tlaku Ukrajina hned tak nepadne.
„Jednou z největších chyb posledních několika let bylo opakované tvrzení, že ‚Ukrajina brzy padne‘. Z analytického hlediska nedošlo k žádné změně taktiky, nejsou tu nové zbraně, a žádné ukazatele nenaznačují, že by se současné tempo ruského postupu změnilo. Ve skutečnosti se Pokrovsk, Bachmut a Avdijivka odehrávaly ve stejném stylu, bez větších průlomů nebo náhlých, významných pokroků. Je zřejmé, že teoreticky je možné cokoli včetně úplného vnitřního kolapsu. Ale každý, kdo tvrdí, že se situace brzy dramaticky změní, jen divoce spekuluje,“ napsal Constantine na sociální síti X.
One of the biggest mistakes over the past few years has been repeatedly claiming that “Ukraine will soon fall.”— ? Constantine ? (@Teoyaomiquu) December 16, 2025
From an analytical standpoint, there has been no change in tactics, no new weapons, and no indicators suggesting that the current rate of Russian advances will change.… https://t.co/IUqIjvKq7A
autor: Miloš Polák
