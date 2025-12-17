Merz už plánuje, jak za míru bude hlídat Rusy na Ukrajině

17.12.2025 7:53 | Zprávy

Situace pro ukrajinské síly zůstává bezútěšná. Obránci se ocitli pod velkým ruským tlakem v dalším městě. Padla i otázka, zda Ukrajina brzy padne. Německý kancléř Friedrich Merz mezitím již oznámil, co by mělo přijít, až se válka zastaví.

Merz už plánuje, jak za míru bude hlídat Rusy na Ukrajině
Foto: Repro X
Popisek: Ukrajinská technika po zásahu dronem

Ruská agrese proti Ukrajině stále pokračuje, ale německý kancléř Friedrich Merz už naznačil, co bude po válce. Merz uvedl, že garanti bezpečnostních záruk rozebíraných mezi USA, EU a Ukrajinou by museli odrazit ruské síly, pokud by došlo k porušení jakýchkoli podmínek příměří.

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

95%
3%
2%
hlasovalo: 4138 lidí
„Zajistili bychom demilitarizovanou zónu mezi válčícími stranami, a abych byl velmi konkrétní, také bychom zasahovali proti odpovídajícím ruským vpádům a útokům. Ale ještě tam nejsme,“ řekl německý kancléř, jehož citovala agentura Reuters.

Rusové zatím nekývli na příměří, které USA i Evropa označily za předpoklad pro jakékoli bezpečnostní záruky, ani na přítomnost západních vojsk na Ukrajině, které by pomohly ukončit válku, která začala, když prezident Vladimir Putin nařídil ruskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022.

Merz věnoval pár slov i otázce financování Ukrajiny. Pokud jde o uvolnění ruských aktiv a jejich předání Ukrajině, s možností uzavřít dohodu, je to teď podle Merze 50 na 50. „V celé Evropě panují výhrady a já těmto výhradám dobře rozumím,“ řekl. „Ale… pokud nebudeme jednat hned a neučiníme rozhodnutí, které bychom mohli učinit, abychom zastavili tento postup ruské armády, kdy to uděláme?“ ptal se.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani nová americká bezpečnostní strategie. Merz pro myšlenku „Amerika na prvním místě“ vyjádřil pochopení, ale jedním dechem dodal, že ani Spojené státy nezvládnou všechno samy a jistě přijde den, kdy se opět dohodnou, na čem všem by mohly s Evropou spolupracovat.

Mezitím Rusové dál útočí na ukrajinské síly. Tvrdé boje se vedou např. o město Siversk v Doněcké oblasti. Jde o město, o které se bojuje od jara 2022, ale teď Ukrajinci přiznávají, že situace je opravdu složitá.

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

71%
24%
2%
1%
2%
hlasovalo: 21699 lidí
Vojáci v terénu serveru Kyiv Independent sdělili, že boje v Siversku pokračují, a uznali, že situace pro ukrajinské síly zůstává bezútěšná, i když město nepadlo. Ale proč je vlastně Siversk tak důležitý? Před ruskou invazí žilo v Siversku asi 10 000 lidí. Město je od té doby z velké části vylidněno a místní úřady odhadují, že zde zbývá jen několik stovek civilistů. Navzdory své skromné velikosti hraje Siversk klíčovou roli v ukrajinské obraně severní Doněcké oblasti. Město pomáhá chránit větší městská centra Slovjansk a Kramatorsk – hlavní bašty ukrajinského tzv. pevnostního pásu, který se Moskvě nepodařilo dobýt za téměř čtyři roky bojů. A Ukrajinci jsou si podle všeho dobře vědomi toho, že potřebují do města poslat další posily a další vybavení, pokud město nemá padnout.

Veterán, který Ukrajinu brání již od roku 2014 a který na sociálních sítích vystupuje pod jménem Constantine, však zdůraznil, že navzdory tlaku Ukrajina hned tak nepadne.

„Jednou z největších chyb posledních několika let bylo opakované tvrzení, že ‚Ukrajina brzy padne‘. Z analytického hlediska nedošlo k žádné změně taktiky, nejsou tu nové zbraně, a žádné ukazatele nenaznačují, že by se současné tempo ruského postupu změnilo. Ve skutečnosti se Pokrovsk, Bachmut a Avdijivka odehrávaly ve stejném stylu, bez větších průlomů nebo náhlých, významných pokroků. Je zřejmé, že teoreticky je možné cokoli včetně úplného vnitřního kolapsu. Ale každý, kdo tvrdí, že se situace brzy dramaticky změní, jen divoce spekuluje,“ napsal Constantine na sociální síti X.

 

Psali jsme:

Když válka bude pokračovat, tuší Šándor velké potíže pro Evropu
Ukrajina? Politici ji drží, ale Němce a Francouze už to začíná štvát
Zelenskyj se stále cuká. Toto prý Američané nevědí
A Zelenskyj začal ustupovat. Nový vývoj

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/what-we-know-about-russias-offensive-in-siversk/

https://t.co/IUqIjvKq7A

https://twitter.com/Teoyaomiquu/status/2000771487763185959?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/under-ukraine-security-guarantees-western-troops-could-repel-russian-forces-post-2025-12-16/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

armáda , Německo , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , x , Reuters , válka na Ukrajině , Merz , Kyiv Independent , Siversk

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Čeká podle vašeho názoru Ukrajinu brzy vnitřní kolaps?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Jan Lipavský byl položen dotaz

Mír na Ukrajině

Proč myslíte, že by USA při snaze vyjednat mír, což se jí teda zatím absolutně nedaří, měla být povinna to řešit i s EU, která se v případě uzavření míru ukázala ještě víc neschopná než USA?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vzývání Havla na půdě sněmovny. Proti Turek i Rajchl, ve hře cizí peníze

4:45 Vzývání Havla na půdě sněmovny. Proti Turek i Rajchl, ve hře cizí peníze

Za Fialovy vlády vznikl v Poslanecké sněmovně orgán, který měl prosazovat „havlovskou“ lidskoprávní …