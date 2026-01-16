ČEZ: V Elektrárně Ledvice už připravují prostor pro biomasový kotel

Tato zásadní modernizace výrobních zdrojů tepla má za cíl zajistit i nadále jeho cenovou dostupnost pro odběratele. Skupina ČEZ proto již v Čechách staví nízkoemisní zdroje pro systémy centrálního zásobování teplem (CZT) v provozních lokalitách Prunéřov, Ústí nad Labem a Mělník, na Moravě pak v Dětmarovicích. Aktuálně pak probíhají kroky při přípravě modernizace teplárenství v dalších lokalitách. Jde o energetické areály Ledvice, Trutnov a Hodonín. Na dodavatele nových nízkoemisních zdrojů do těchto lokalit vypsala nyní společnost ČEZ Teplárenská výběrová řízení. Výstavba nových zdrojů v lokalitách a Ledvice a Trutnov je spolufinancována ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu: HEAT 1/2024
Postupující transformace české energetiky se v posledních měsících významně projevuje i v proměně teplárenství, kde končící klasické teplárny a elektrárny nahrazují menší nízkoemisní zdroje, jako jsou biomasové a plynové kotelny, případně kogenerace. Ty by měly vést k zachování systému centrálního zásobování teplem. V tomto směru má ČR historicky položené silné základy, přičemž Skupina ČEZ obsluhuje v tomto systému více než 450 tisíc domácností po celé republice. CZT přitom dlouhodobě znamená cenově nejvýhodnější dodávky pro zákazníky. Skupina ČEZ již proto zahájila výstavbu nových zdrojů v severočeských lokalitách Prunéřov a Ústí nad Labem, středočeské lokalitě Mělník a severomoravských Dětmarovicích.
Velké uhelné elektrárny fungující dosud i jako teplárny pro okolní města jsou tak nahrazovány novými nízkoemisními zdroji založenými na zemním plynu a biomase. „Plynule pokračujeme v modernizaci a výstavbě nízkoemisních zdrojů tepla v našich lokalitách. Můžeme proto vypsat výběrová řízení na dodavatele nových biomasových a plynových kotelen doplněných podle konkrétních potřeb lokalit dalšími technologiemi. V případě pozitivního průběhu tendrů předpokládáme, že smlouvy s vítězi tendrů podepíšeme v tomto a příštím roce. Celkově chceme skončit s využíváním uhlí v teplárenství do roku 2030,“ říká generální ředitel ČEZ Teplárenská Libor Štěpán.
V Ústeckém kraji už od loňska nové plynové kotelny zásobují teplem a teplou vodou odběratele na ústeckém Střekově. V plném proudu jsou i práce na nových zdrojích tepla v lokalitách Prunéřov a Tušimice, kde byly už loni zprovozněny první záložní plynové kotelny. Nově se k nim v dohledné době přidá lokalita Elektrárny Ledvice. Z ní jsou zásobovány teplem města Bílina, Ledvice a Teplice, což celkem obnáší 19 500 domácností závislých na CZT. Místo pro budoucí biomasovou kotelnu 20 MWt se již v Elektrárně Ledvice připravuje. ČEZ Teplárenská zde přitom již provozuje dříve postavenou plynovou kotelnu 131 MWt, která bude sloužit jako záložní a špičkový zdroj.
Skupina ČEZ v systému CZT dodává v České republice teplo a teplou vodu pro 1,7 milionu lidí, tedy pro více než 450 000 domácností. Český systém centrálního zásobování teplem se řadí k evropské špičce a Skupina ČEZ ho chce v co nejrozumnější podobě zachovat i pro další desítky let. Do modernizace teplárenských zdrojů a soustav CZT tak investuje dohromady okolo 80 miliard korun. Bude to znamenat udržení stabilních dodávek energií za příznivé ceny pro domácnosti, města a firmy.
ČEZ Teplárenská, člen skupiny ČEZ ESCO, zásobuje přes 9 700 odběrných míst, a kromě více než 130 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Zákazníky má ve 33 městech v Ústeckém, Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče. Celková roční dodávka tepla zákazníkům ČEZ Teplárenská činí okolo 6 000 TJ. V současnosti společnost modernizuje teplárenské areály a rozvody, aby pro své zákazníky zachovala výhody centrální dodávky tepla i v dalších desítkách let.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou pro zákazníky z řad průmyslových podniků, obcí a institucí. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO také zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Více informací najdete ZDE.
