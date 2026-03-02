Ferčíková Konečná (Zelení): Agresivní algoritmy sítí znají jenom zisk a vliv

02.03.2026 22:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sociálním sítím.

Ferčíková Konečná (Zelení): Agresivní algoritmy sítí znají jenom zisk a vliv
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Slovo roku 2025 je RAGE BAIT. O co jde? Sociální sítě chtějí váš vztek, proto jsou zaplaveny rage baitem – obsahem, který má jediný cíl: naštvat vás, abyste klikli.

Agresivní algoritmy znají totiž jenom zisk a vliv – proto tlačí dopředu dezinformace, reklamy korporací a příspěvky, které vyvolají emoce a udrží vás tak online.

Místo online dialogu přichází rozdělení společnosti. Oligarchové a technologičtí giganti tiše vydělávají miliardy na našich datech. Potřebujeme ale, aby tito giganti nejen vydělávali velké peníze, ale aby také zodpovídali za obsah, který se na jejich platformách šíří.

Internet může být místem diskuse a porozumění, ale kvůli algoritmům je mnohem víc místem pro manipulaci a hněv.

Na sociální sítě musíme dohlížet stejně přísně, jako dohlížíme na cokoliv jiného, co ovlivňuje naše zdraví. Digitální hygiena není jen o nás, je to o pravidlech hry.

Je čas vzít si digitální prostor zpět!

Mgr. Irena Ferčíková Konečná, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
