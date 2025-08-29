ČEZ: Velké opravy ve Štěchovicích pokračují na druhém soustrojí

Energetici při nich opravují mj. rychlouzávěr, generátor a turbínu i řídicí systém. Jde o poslední rozsáhlou údržbu před komplexní modernizací v příštích letech. Výroba elektrárny pokrývá roční spotřebu až 20 tisíc středočeských domácností. Do míst, kde běžně tečou miliony kubíků vody, mohou lidé díky virtuální prohlídce.
Od roku 1944 mění energii Vltavy v bezemisní elektřinu vodní elektrárna ve Štěchovicích. Podobně jako další zdroje na Vltavě umí na povel energetického dispečinku najet za několik desítek vteřin na plný výkon a přispívat ke stabilizaci české energetické soustavy. Aby mohla spolehlivěji a rychleji plnit náročné úkoly v transformující se energetice, využívá současné slabší průtoky k velkým opravám před hlavní sezónou. Energetici se při nich zaměřili mj. na opravy bezpečnostního rychlouzávěru, vybrušování a následné navaření kavitací v prostoru turbíny a savky, diagnostiku generátoru a také výměnu celého řídícího systému.
Současný průtok ve Vltavě s velkou rezervou zvládne zpracovat jedno ze dvojice soustrojí vodní elektrárny Štěchovice. To druhé proto mohou energetici před další náročnou sezónou podrobit rozsáhlé údržbě. Po soustrojí TG1, které opravovali několik týdnů na přelomu června a července. Když se vrátilo do služby, mohli se začátkem srpna pustit do sesterského TG2. To bude mimo provoz až do začátku listopadu. Celé soustrojí vysoké jako panelový dům, měří od oběžného kola turbíny až po kopule generátorového bloku zhruba 20 metrů. Každé z pater tohoto sloupce připomíná v těchto dnech obrovské staveniště, kde pracuje několik desítek pracovníků dodavatelských firem i obsluhy elektrárny. Součástí oprav je také výměna řídicího systému a budící soupravy generátoru. V plné síle bude celá elektrárna znovu na začátku listopadu.
„Štěchovice možná nejsou velké výkonem, ale díky existenci dvojice odlišně fungujících vodních elektráren na jednom místě patří k důležitým energetickým prvkům Vltavské elektrárny. Umí vyrovnat vlny vznikající provozem špičkové elektrárny Slapy, za několik desítek vteřin dodat výkon do české energetické sítě nebo naopak část přebytečné energie v síti uložit pro pozdější využití. Aby tyto služby dodávaly Štěchovice energetické soustavě spolehlivě a včas, je nezbytná pravidelná údržba. Ta letošní znamená v souhrnu nejrozsáhlejší a nejdelším mimosezónní opravy za posledních 10 let. Nejdříve přečerpávací soustrojí TG3, následně TG1 a nyní i TG2 podrobujeme skutečně rozsáhlé kontrole, která už je jednou z příprav před komplexní modernizací celé elektrárny. Ta proběhne v následujících letech a zajistí prodloužení životnosti elektrárny o další desítky let,“ říká ředitel Vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.
„Práce probíhají na většině částí soustrojí TG2, od vtoků přes strojní až po technologickou část. Na vtocích opravujeme šoupě nátoku do bývalého malého soustrojí domácího generátoru a vyměňujeme gumové těsnění 18tunové tabule rychlouzávěru, což je zařízení schopné v případě nouze svým spuštěním během 20 vteřin zahradit přítok vody na turbínu. Provádíme také diagnostiku generátoru, opravujeme uhlíkovou ucpávku turbíny nebo vyvařujeme kavitace na oběžném kole turbíny a v prostorách mířících do savky – nejnižšího místa, kudy voda míří ven z elektrárny. Souběžně dochází k výměně řídicího systému, aby elektrárna spolehlivě a v rychlejších intervalech byla schopna reagovat na pokyny dispečera,“ vybírá důležité momenty Roman Pospíšil, vedoucí provozu vodních elektráren Štěchovice I, II.
Aby se specialisté dostali až do komory oběžného kola turbíny, museli odčerpat více než 40metrový přivaděč vody na turbínu, který nyní připomíná obrovskou jeskyni. Samotná komora oběžného kola s 20 rozváděcími lopatami, které regulují přítok na turbínu, je původní z roku 1944. Novější jsou pouze některé pohyblivé části jako oběžné lopaty Kaplanovy turbíny.
Do štěchovického podzemí Štěchovic si může projít i široká veřejnost, a to díky virtuální prohlídce (ZDE), pořízené při jedné z předchozích odstávek.
Věděli jste, že…
- Štěchovice jsou jedním z unikátů české energetiky? Na jednom místě tu funguje kaskádní elektrárna Štěchovice I a přečerpávací elektrárna Štěchovice II, na jejíž horní nádrži ještě vyrábí bezemisní energii první plovoucí fotovoltaická elektrárna v České republice.
- Elektrárna Štěchovice I za 80 let provozu dodala do českých domácností a firem více než 6 miliard kWh ekologické elektřiny? Tolik by dnes stačilo pro celou republiku na více než jeden měsíc.
- Elektrárna je vybavena 2 soustrojími s Kaplanovými turbínami s celkovým výkonem 22,5 MW?
- Přivaděč posílá na turbínu za ideálních podmínek a při plném výkonu 80 m3 vody za sekundu?
- I když elektrárna prošla několika modernizacemi, soustrojí turbín a generátorů mají stále některé komponenty původní? Svědčí to o umu našich předků.
- Součástí elektrárny je i venkovní rozvodna 110 kV, ve které se transformuje napětí vyrobené elektřiny a ta pak zamíří vnějšími linkami do elektráren Slapy a Vrané nad Vltavou, do Týnce nad Sázavou a do pražské rozvodny Chodov?
