KDU-ČSL: Chceme zrušit hodinové limity ve školkách

10.03.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

KDU-ČSL přichází s dalším opatřením z balíčku RODIČE+, které má rodičům usnadnit slaďování pracovního a rodinného života.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo KDU-ČSL

Lidovci navrhují zrušit současné pravidlo, podle kterého může dítě mladší dvou let strávit v mateřské škole nebo dětské skupině maximálně 120 hodin měsíčně. Podle lidovců jde o zastaralé omezení, které zbytečně zasahuje do rozhodování rodin a komplikuje rodičům návrat do práce.

Každá rodina má jiné potřeby, možnosti i pracovní režim, a stát by proto neměl určovat, kolik času může dítě v předškolním zařízení strávit. Zrušení hodinového limitu má rodičům přinést větší flexibilitu a umožnit jim lépe plánovat péči o děti i pracovní život. Rodiny by tak měly možnost samy rozhodnout, jak péči o dítě zajistí, podle své situace a bez administrativních omezení.

Opatření je součástí balíčku RODIČE+, ve kterém KDU-ČSL představuje konkrétní kroky na podporu rodin. Lidovci dlouhodobě prosazují prorodinnou politiku, která rodičům dává větší svobodu v rozhodování a vytváří podmínky pro to, aby mohli skloubit péči o děti s pracovním životem. Cílem je stát, který rodinám pomáhá, ale zbytečně jim nezasahuje do jejich každodenního fungování.

