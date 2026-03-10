KDU-ČSL: Chceme zrušit hodinové limity ve školkách

Lidovci navrhují zrušit současné pravidlo, podle kterého může dítě mladší dvou let strávit v mateřské škole nebo dětské skupině maximálně 120 hodin měsíčně. Podle lidovců jde o zastaralé omezení, které zbytečně zasahuje do rozhodování rodin a komplikuje rodičům návrat do práce.
Každá rodina má jiné potřeby, možnosti i pracovní režim, a stát by proto neměl určovat, kolik času může dítě v předškolním zařízení strávit. Zrušení hodinového limitu má rodičům přinést větší flexibilitu a umožnit jim lépe plánovat péči o děti i pracovní život. Rodiny by tak měly možnost samy rozhodnout, jak péči o dítě zajistí, podle své situace a bez administrativních omezení.
Opatření je součástí balíčku RODIČE+, ve kterém KDU-ČSL představuje konkrétní kroky na podporu rodin. Lidovci dlouhodobě prosazují prorodinnou politiku, která rodičům dává větší svobodu v rozhodování a vytváří podmínky pro to, aby mohli skloubit péči o děti s pracovním životem. Cílem je stát, který rodinám pomáhá, ale zbytečně jim nezasahuje do jejich každodenního fungování.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.