ČEZ: Vodní elektrárny Kořensko a Lipno II čeká největší modernizace v historii

Největší modernizací za celou historii svého provozu projdou v následujících dvou letech malé vodní elektrárny Vltavské kaskády Lipno II a Kořensko. Akci s celkovými náklady přes 200 milionů korun odstartoval ČEZ vypsáním výběrových řízení na dodavatele, která právě finišují. Díky kompletní výměně turbín, generátorů a řídicích systémů bude provoz obou bezemisních zdrojů bezpečnější, ekologičtější a efektivnější. Investice je částečně financována díky dotacím z Operačního programu TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost).

Pro Kořensko to bude největší modernizace za 32 let provozu, v případě elektrárny Lipno II přezdívané „malé Lipno“ půjde dokonce o nejrozsáhlejší omlazovací kúru po 69 letech spolehlivého provozu. Vítězové probíhajících výběrových řízení na dodavatele modernizace dvou menších elektráren Vltavské kaskády budou známi do konce prvního pololetí. Práce začnou ještě letos a hotovo má být na jaře 2027.

„Elektrárny Vltavské kaskády jsou klíčovým prvkem české hydroenergetiky a důležitým prvkem v řízení celé energetické soustavy. Dlouhodobě je proto udržujeme v perfektní kondici. Díky investicím přes 1,5 miliardy korun jsme v posledních letech zmodernizovali více než polovinu soustrojí vltavských elektráren. Aplikace nejnovějších vědeckých poznatků nám umožnila zvýšit bezpečnost a efektivitu výroby a prodloužit život elektráren o desítky let. Na Vltavě jsme zmodernizovali elektrárny Lipno I, Kamýk, Slapy a Vrané, které loni vyrobily bezemisní elektřinu pro 200 tisíc domácností. Nyní v tomto programu pokračujeme na elektrárnách Lipno II a Kořensko, v dalších letech dokončíme obnovu Hněvkovic a zmodernizujeme Štěchovice a Orlík,“ říká člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ Jan Kalina.

Lipno II i Kořensko mají na Vltavské kaskádě různé role. Lipno II má jedno soustrojí o výkonu 1,5 MW a díky nádrži o objemu 1,68 mil. m3 zajišťuje vyrovnávání průtoku z velké elektrárny Lipno I a během jednoho dne zachytí a zpracuje i několik špiček. Kořensko s dvěma soustrojími a celkovým výkonem 3,8 MW leží u Jaderné elektrárny Temelín a zpracovává přirozený průtok Vltavy pod soutokem s Lužnicí.

„Nastávající modernizace ale na obou elektrárnách proběhne podobně. Vyměníme v nich turbíny, instalujeme nové generátory a řídicí systémy, snížíme vlastní spotřebu a díky snížení olejových náplní v nové vysokotlaké hydraulice bude provoz elektráren ekologičtější. Obě elektrárny po modernizaci vyrobí ze stejného objemu vody navíc další tisíce MWh čisté elektřiny ročně, a to díky zvýšení efektivity soustrojí,“ vysvětlil ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

ČEZ tak dokončí obnovu celé energetické části vodního díla Lipno. Naváže přitom na elektrárnu Lipno I, která prošla komplexní modernizací obou 69,5MW soustrojí už v letech 2012-17. Investice za 400 milionů korun přinesla zvýšení spolehlivosti provozu, růst efektivity výroby o cca 4 % a úsporu milionů kubíků vody.

„Modernizace umožnila zvýšit bezpečnost a spolehlivost provozu elektrárny Lipno I, která je schopna najet do 150 vteřin na plný výkon a přispívat k regulaci energetické sítě. Věříme, že podobně omládne i Lipno II, které v loňském roce svou výrobou pokrylo spotřebu více než 1 600 jihočeských domácností,“ doplňuje Martin Sobolík, vedoucí provozu vodních elektráren Lipno I, II.

ČEZ pracuje na největší komplexní modernizační akci v historii české hydroenergetiky. Při ní byla za posledních 15 let při nákladech za více než 4,5 miliard korun modernizována soustrojí na více než 20 velkých, malých a přečerpávacích vodních elektrárnách (např. Lipně, Dlouhých stráních, Slapech, Kamýku, Mohelnu, Dalešicích atd.). Opravená vodní soustrojí mají celkový výkon přes 1400 MW, tj. zhruba ¾ výkonu Jaderné elektrárny Dukovany. Díky tomu navýší elektrárny svou průměrnou účinnost až o cca 5 %. Další soustrojí v čele s těmi na Orlíku těmito akcemi ještě projdou, a budou tak připravena na bezemisní výrobu ekologicky čisté elektřiny v následujících desítkách let i bezpečné dodávky obnovitelné energie pro budoucí generace. Výhodnost a smysl těchto investic roste i v souvislosti se stále častějšími obdobími sucha a obecně nejistými klimatickými podmínkami posledních let. Díky modernizacím totiž elektrárny vyrobí stejný objem elektřiny z nižšího množství stále vzácnější vody.

Podrobné informace o vodních elektrárnách ČEZ najdete ZDE.

