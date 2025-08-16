Hřebejk znepokojen. Vadí mu, jak se šíří, že je Západ v krizi

Režisér Jan Hřebejk se diví obavám z migrantů, odmítá, že bychom byli „chudá země s blbou vládou“. Viní nejen „dezoláty“, ale i „dříve příčetné lidi“.

Ke krizi Západu se na síti X vyjádřil režisér Jan Hřebejk. „Tady se pomocí polopravd a dezinformací podařilo v mnoha lidech vyvolat dojem: že je Západ v nějaké nevídané krizi (ve srovnání s kým? S Ruskem?), že nám tady něco hrozí od migrantů (dokonce Ukrajinců!) a menšin, že jsme chudá země s blbou vládou a že nás spasí kolaboranti s Ruskem, placení sociopatickými oligarchy. Tohle vytrvalé balamucení už není jen výsadou úplných dezolátů, jako je Okamura nebo Sterzik, ale i dříve příčetných lidí, kteří v rozporu s historickou zkušenost, činí čertu dobře,“ napsal známý umělec.

„Jistě, šiřitelů takových nesmyslů je plná Praha. Zjevně na základě nasliněného prstu,“ odpověděl mu v ironickém duchu Radek Pokorný, právník, soukromý investor a člen etické komise FIA.

Svůj názor vyjádřil také Jiří Štipl, předseda spolku Akrasia pro dospělé s diagnózou ADHD. „Západ je na sebevražedné trajektorii kvůli kombinaci snižující se porodnosti původních obyvatel a zvyšující se imigraci kulturně velmi vzdálených lidí, kteří z velké části nesdílí naše hodnoty. Neochota tohle vidět na straně ‚pražské kavárny‘ je hlavní příčina ‚populistů‘,“ upozornil Štipl.

A Jarin na síti X Hřebejkovi polichotil: „Vy tak hezky, trefně píšete.“ Nezapomněl přidat smajlíka.

Krizi Západu lze chápat jako soubor politických, ekonomických, sociálních a kulturních výzev, které oslabují postavení západních demokracií na globální scéně i jejich vnitřní stabilitu. Tento termín se často používá k popisu pocitu úpadku nebo nejistoty, který někteří pozorovatelé vnímají v souvislosti s moderním Západem. O krizi západních hodnot často hovoří například maďarský premiér Viktor Orbán nebo americký podnikatel a vizionář Elon Musk.

