Pražská strojírna dodala tramvajové výhybky do německého Berlína a Hannoveru

21.12.2025 7:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Pražská strojírna dokončila dvě významné zakázky pro dva německé dopravní podniky.

Pražská strojírna dodala tramvajové výhybky do německého Berlína a Hannoveru
Foto: pstroj.cz
Popisek: Pražská strojírna - logo

Berlín převzal celkem 6 blokových výměn, zatímco v Hannoveru byly instalovány dvě nové výhybky pro rekonstrukci tramvajové trati na Haltenhoffstraße. Obě dodávky potvrzují schopnost společnosti prosadit se v mezinárodní konkurenci díky kombinaci tradice českého strojírenství, využívání moderních materiálů a neustálých inovací.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

94%
4%
2%
hlasovalo: 5430 lidí

Pražská strojírna dokončila a předala berlínskému dopravnímu podniku 6 blokových výměn odbočného rádiusu R50m a R100m. Celkově má strojírna dodat 12 kusů výměn, dalších 6 bude dodáno v polovině ledna. Dodávku Pražská strojírna získala díky vítězství v soutěži s nejlepší nabídkou ceny a kvality. Výměny jsou vyrobeny z moderní oceli R260V s příměsí vanadu, která zajišťuje vyšší životnost a odolnost proti opotřebení. Tendr byl vypsán s opcí na dalších 12 kusů, jejichž objednávku společnost očekává na jaře příštího roku.

Současně byly dokončeny dvě výhybky pro rekonstrukci tramvajové trati na Haltenhoffstraße v Hannoveru. Výhybky byly vyrobeny dle německých předpisů VDV a specifických požadavků místního dopravního podniku. Dodávka zahrnovala kompletní výhybkové systémy včetně skříněk kolejových obvodů, vytápění výměn a dalších komponent. Pražská strojírna je v Hannoveru dlouholetým partnerem a pravidelně inovuje design výměn na základě zpětné vazby z provozu.

„Německo je velmi náročný referenční trh, kde se snaží uspět každá firma v tramvajařině. Věřím, že dodávky do Berlína a Hannoveru nám otevřou cestu do dalších měst a na další trhy,“ říká Jiří Dedek ředitel Pražské strojírny a.s.

Psali jsme:

Pražská strojírna dodala v rekordním čase mobilní přejezd pro estonský Tallinn
Pražská strojírna získala stavební povolení na novou výrobní halu
Pražská strojírna: Spor Pražské strojírny s bývalým předsedou představenstva skončil
Kolejové konstrukce na Václavské náměstí dodává Pražská strojírna

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Německo , zakázka , TZ , Pražská strojírna

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Šedá ekonomika

Jak jste s šedou ekonomikou bojovali vy nebo to nepovažujete za něco, co je třeba řešit? A k tomu komplikování života podnikatelů, nemyslíte, že hlavně pro ty menší podnikatele byla dost rána pod pás, když jste jim zrovna Vy zvýšili odvody, a to dost drasticky? Podpoříte teď ANO, které je chce sníži...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pražská strojírna dodala tramvajové výhybky do německého Berlína a Hannoveru

7:14 Pražská strojírna dodala tramvajové výhybky do německého Berlína a Hannoveru

Pražská strojírna dokončila dvě významné zakázky pro dva německé dopravní podniky.