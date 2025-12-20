Pražská strojírna dodala tramvajové výhybky do německého Berlína a Hannoveru

Berlín převzal celkem 6 blokových výměn, zatímco v Hannoveru byly instalovány dvě nové výhybky pro rekonstrukci tramvajové trati na Haltenhoffstraße. Obě dodávky potvrzují schopnost společnosti prosadit se v mezinárodní konkurenci díky kombinaci tradice českého strojírenství, využívání moderních materiálů a neustálých inovací.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Pražská strojírna dokončila a předala berlínskému dopravnímu podniku 6 blokových výměn odbočného rádiusu R50m a R100m. Celkově má strojírna dodat 12 kusů výměn, dalších 6 bude dodáno v polovině ledna. Dodávku Pražská strojírna získala díky vítězství v soutěži s nejlepší nabídkou ceny a kvality. Výměny jsou vyrobeny z moderní oceli R260V s příměsí vanadu, která zajišťuje vyšší životnost a odolnost proti opotřebení. Tendr byl vypsán s opcí na dalších 12 kusů, jejichž objednávku společnost očekává na jaře příštího roku.
Současně byly dokončeny dvě výhybky pro rekonstrukci tramvajové trati na Haltenhoffstraße v Hannoveru. Výhybky byly vyrobeny dle německých předpisů VDV a specifických požadavků místního dopravního podniku. Dodávka zahrnovala kompletní výhybkové systémy včetně skříněk kolejových obvodů, vytápění výměn a dalších komponent. Pražská strojírna je v Hannoveru dlouholetým partnerem a pravidelně inovuje design výměn na základě zpětné vazby z provozu.
„Německo je velmi náročný referenční trh, kde se snaží uspět každá firma v tramvajařině. Věřím, že dodávky do Berlína a Hannoveru nám otevřou cestu do dalších měst a na další trhy,“ říká Jiří Dedek ředitel Pražské strojírny a.s.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.