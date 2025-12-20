Rajchl (PRO): Hodnoťme pana ministra Zůnu dle reálných skutků

21.12.2025 14:04 | Monitoring
autor: PV

Vyjádření k výsledkům bruselského summitu a tiskové konferenci ministra obrany, publikované na svém veřejném facebookovém profilu

Rajchl (PRO): Hodnoťme pana ministra Zůnu dle reálných skutků
Foto: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Pětikoaliční posluhovači bruselských mocipánů budou z jeho otevřenosti a syrové pravdivosti (kdy například říkám, že po invazích do Jugoslávie, Iráku a dalších zemí nemá kolektivní západ morální právo někoho odsuzovat a nálepkovat jako agresora) zase šílet a kvičet, ale pokud chceme na Ukrajině dosáhnout míru, tak je nezbytné, aby alespoň někdo v této zemi našel odvahu natvrdo říct, že se musíme odklonit od Bruselu a postavit se na stranu Trumpa, Orbána a Fica.

Proto jasně a jednoznačně říkám, že nestojím na straně Ukrajiny, nýbrž na straně občanů České republiky a na straně míru a že neexistuje varianta, že bych ze svého postoje a předvolebních slibů, které jsem vám dal, slevil či dokonce otočil. Vždy a za všech okolností budu hlasovat proti vojenské podpoře Ukrajiny z českých daní a pokud to bude smluvně možné, tak i pro zrušení či modifikaci nákupu letounů F-35. A jsem přesvědčen, že naprosto stejně by se zachovali všichni mil kolegové z poslaneckého klubu SPD.

Co se týče tiskové konference, tak otevřeně říkám, že se nepovedla - to nemá cenu jakkoliv okecávat. Chyba se stane - a je férové a chlapské ji přiznat a poučit se z ní, než ji skrývat a bagatelizovat.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je mi jasné, že ani jeden jediný náš volič si nepřeje slyšet, že stojíme na straně Ukrajiny, a poté si ještě večer “vychutnávat” pochvaly našeho ministra od největšího magora naší politické scény Tomáše Zdechovského.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

94%
4%
2%
hlasovalo: 5767 lidí

Současně si vás dovoluji požádat o zdrženlivost a vyvarování se unáhlených závěrů kvůli jednomu nezdařenému mediálnímu výstupu. Neunáhlujme se a hodnoťme pana ministra Zůnu dle reálných skutků, které bude v následujících dnech týdnech činit. Měl jsem možnost s ním několikrát hovořit a rozhodně jsem nenabyl dojmu, že by to byl nějaký proukrajinský fanatik typu Černochové. Naopak se na celou situaci dívá velmi realisticky.

Chápu vaše znepokojení, nicméně vás chci ujistit, že pokud by činy nové vlády či ministrů nominovaných za SPD neodpovídaly mému slovu, které jsem vám dal, tak bych byl první, kdo by se velmi hlasitě ozval.

A jestliže by taková situace skutečně nastala, tak bych již považoval za nevyhnutelné, abych vyslyšel vaše četná přání, abych převzal osobní odpovědnost za řízení kteréhokoliv z těchto resortů, a dokázal vám, že svá slova myslím vážně a že ze svých postojů neslevím na žádné pozici a pod jakýmkoliv tlakem. Ať už politickým či mediálním. Já se těch těch mediálních lokajů opravdu nebojím.

Jasně říkám, že Vaši důvěru a naděje, které do mě vkládáte, za žádnou cenu nezklamu. To je totiž ta nejvyšší hodnota, kterou ve svém politickém životě ctím.

Psali jsme:

Rajchl (PRO): My máme jen tři možnosti
Rajchl poprvé jako součást vlády a zcela bez brzd
Rajchl (PRO): Dáme kyjevsko-bruselské mafii pod stromeček dalších 90 miliard z našich daní?
Rajchl (PRO): Vojenské odvody pro hrdiny z Twitteru

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , MO , summit , Rajchl , PRO , Zůna

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je pro mír na Ukrajině nutné odklonit se od Bruselu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Občanství politiků

Také si myslím, že by ministr a nejen on, ale všichni politici, co zde chtějí kandidovat měli mít české občanství. Navrhnete to tedy dát do Ústavy? Pokud vím, nyní musí mít české občanství snad jen prezident nebo ani ten ne? A souhlasíte se mnou, že by se to mělo týkat všech politiků, i třeba těch k...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zbytečné chyby při topení v krbových kamnechZbytečné chyby při topení v krbových kamnech V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rajchl (PRO): Hodnoťme pana ministra Zůnu dle reálných skutků

14:04 Rajchl (PRO): Hodnoťme pana ministra Zůnu dle reálných skutků

Vyjádření k výsledkům bruselského summitu a tiskové konferenci ministra obrany, publikované na svém …