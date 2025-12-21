Trikolora: David patřil k lidem, jejichž ztráta nahradit nejde

Právě k nám dorazila strašně smutná zpráva, že dnes v noci zemřel náš kolega a přítel David Bohbot. David patřil k těm lidem, jejichž ztráta prostě nahradit nejde, neboť jen a jen oni jsou naprostý originál.
David Bohbot byl nejen skvělý bezpečnostní expert či místopředseda pražské Trikolory, ale také rabín a statečný muž, který, když to jeho druhá vlast potřebovala, neváhal všeho nechat a se zbraní v ruce jí odešel pomáhat.
Davide, odpočívej v pokoji. Budeme vzpomínat.
