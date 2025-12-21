Trikolora: David patřil k lidem, jejichž ztráta nahradit nejde

21.12.2025 18:05 | Monitoring
autor: PV

Informace na veřejném facebookovém profilu strany o úmrtí bezpečnostního experta Davida Bohbota

Trikolora: David patřil k lidem, jejichž ztráta nahradit nejde
Foto: Archiv D. Bohbota
Popisek: Bezpečnostní expert David Bohbot

Právě k nám dorazila strašně smutná zpráva, že dnes v noci zemřel náš kolega a přítel David Bohbot. David patřil k těm lidem, jejichž ztráta prostě nahradit nejde, neboť jen a jen oni jsou naprostý originál.

David Bohbot byl nejen skvělý bezpečnostní expert či místopředseda pražské Trikolory, ale také rabín a statečný muž, který, když to jeho druhá vlast potřebovala, neváhal všeho nechat a se zbraní v ruce jí odešel pomáhat.

Davide, odpočívej v pokoji. Budeme vzpomínat.

