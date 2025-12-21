„Paní redaktorka vynechala přesně to, co se nehodilo.“ Macinkův náměstek se poučil

Politickým náměstkem na ministerstvu životního prostředí (MŽP) za politickou stranu Motoristé sobě se stal Jaromír Wasserbauer.
Jmenování provedl pověřený ministr Petr Macinka tento týden, stalo se tak v souladu s koaliční dohodou nové vlády Andreje Babiše. Wasserbauer je prvním nově jmenovaným náměstkem na resortu. Podle dohody mají následovat náměstci za ANO a SPD.
Místo boje s klimatem skutečná ochrana přírody
Macinka při jmenování zdůraznil priority resortu, jako je ochrana přírody, kterou označil za klíčovou pro Motoristy i jiné strany. Wasserbauer, známý svými skeptickými postoji k některým klimatickým opatřením EU, má přinést expertizu z oblasti chemie a materiálů do rozhodování o environmentálních politikách. Chce se soustředit na pragmatickou ochranu životního prostředí, jako je čistota vody a vzduchu, ekologická likvidace odpadů, péče o krajinu. Je kritikem přehnané dekarbonizace a závislosti na dovozu vzácných surovin, odmítá klimatický alarmismus a chce přesunout důraz z boje s klimatem na praktickou ochranu přírody a krajiny.
Jaromír Wasserbauer se narodil v roce 1985 na Vysočině. Vystudoval Fakultu chemickou Vysokého učení technického v Brně (VUT), kde získal tituly Ing., Ph.D. a docent.
Více než deset let působí jako vysokoškolský pedagog a výzkumník na VUT, kde vede Laboratoř kovů a koroze.
Mezi jeho úspěchy patří dokončení dvouletého grantu v roce 2022 na zpracování fotovoltaických panelů se zaměřením na využití vzácných kovů a křemíku. V politice je členem strany Motoristé sobě. V parlamentních volbách 2025 kandidoval jako dvojka v Jihomoravském kraji, ale mandát nezískal (získal ho pouze Petr Macinka). Dlouhodobě kritizuje nařízení EU ohrožující český průmysl, varuje před závislostí na dovozu vzácných kovů a zabývá se tématy klimatu, dekarbonizace a udržitelnosti v zemědělství, jako je pěstování energetické kukuřice či řepky pro bioplynové stanice. Sám dojíždí elektromobilem z Pohořelic do Brna.
Jmenování přichází v době, kdy nová vláda přebírá resort v rozpočtovém provizoriu a čelí výzvám v oblastech, jako je ochrana přírody, čistění odpadních vod či spolufinancování evropských projektů. Opozice zatím nereagovala, ale očekává se debata o Wasserbauerových názorech na klimatické politiky.
Co v rozhovoru nebylo
Hospodářské noviny psaly o jmenování v kontextu sporu kolem obory Obelisk a personálních změn na MŽP. Článek upozorňuje, že Wasserbauer je kritikem Green Dealu a dekarbonizace a obdivuje bývalého prezidenta Václava Klause, známého svým skeptickým postojem k vlivu člověka na globální oteplování.
„Paní redaktorka toho spoustu vynechala z asi desetiminutového rozhovoru. A kupodivu přesně to, co by se nehodilo, tj. abych nevypadal jako někdo, kdo globální oteplování nepopírá, ale vysvětluje. Zároveň vynechala plány na vylepšení životního prostředí a také to, co přesně se mi nelíbí na klima hysterii. Ale to nic. Už žádné rozhovory na záznam dávat nebudu. Pouze živé vstupy, které nelze sestříhat dle libosti redakce,“ napsal Jaromír Wasserbauer na svém facebookovém profilu.
