ČEZ se daří lákat nové zaměstnance, společnost již překonala loňský náborový rekord

Přes 1 600 pracovníků si od ledna do začátku prosince zapsalo Skupinu ČEZ jako svého nového zaměstnavatele. Nábor zaměstnanců v Česku se společnosti daří, již nyní překonala loňský rekord 1 391 lidí, oproti celému roku 2015 je dosavadní počet nově přijatých dokonce o 1000 osob vyšší.

Kromě pokrytí přirozené generační obměny pracovníků stojí za zvýšeným počtem nástupů také zkvalitňování služeb směrem k zákazníkům či nový Atomový zákon.

Od začátku letošního roku přijala společnost ČEZ a její integrované dcery 1626 nových zaměstnanců. Zhruba třetina příchozích míří do mateřské společnosti ČEZ, a. s., z toho asi 80 % do výroby. Kolem 30 % tvořily nástupy do oblasti distribuce, čtvrtinu lidí nabírala segmentu prodeje. Za stejné období naopak Skupinu ČEZ opustilo necelých tisíc pracovníků.

Významná část nově příchozích byla tedy přijata v rámci přirozené obměny personálu. Do roku 2020 bude mít nárok na odchod do důchodu téměř 1000 zaměstnanců Skupiny ČEZ. U řady pozic je přitom potřeba nově příchozí nejprve zaškolit, což může trvat i rok či déle. „Zvládnutí generační obměny technických specialistů je pro energetické firmy naprosto klíčovou oblastí. O to víc mě těší, že se nám daří kvalitní uchazeče přijímat,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš.

V jaderných elektrárnách vyvolala potřebu vyššího počtu zaměstnanců rovněž novela Atomového zákona. „V Temelíně a v Dukovanech vzniknou z nejdůležitějších míst elektrárny takzvané vitální zóny, kde budou platit zvláštní pravidla práce s důrazem na co nejvyšší bezpečnost. Pro nás to v důsledku znamená také posílit kvalifikovaný personál, zejména v provozních útvarech,“ uvedl ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. V klíčových částech jaderné elektrárny navíc nemohou kvůli nutnosti používat v komunikaci český jazyk příliš spoléhat na nábor zahraničních odborníků. „Vzájemné porozumění a pochopení je při řízení jaderek extrémně důležité, všechno musí být jednoznačně vyřčeno a pochopeno.“ říká Zronek. Podíl cizinců je tedy v jaderných elektrárnách velmi nízký, drtivou většinu pak tvoří díky jazykové blízkosti Slováci.

Skupina ČEZ si chce dlouhodobě udržet pozici žádaného zaměstnavatele, proto například letos zprovoznila firemní školku Watík pro potřeby zaměstnanců v Praze. Další školky má nasmlouvané v Ostravě, Plzni či v Hradci Králové. „Přestože energetika je kvůli výrobním provozům velmi specifický zaměstnavatel, hledáme cesty, jak podpořit zaměstnaneckou rozmanitost. Letos jsme například zintenzivnili spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,“ vysvětluje Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa Skupiny ČEZ.

Díky speciálním náborovým kampaním se jednotlivým společnostem ze Skupiny ČEZ v poslední době daří ve větší míře zaměstnávat čerstvé absolventy bez praxe. Od roku 2015 jejich počet vzrostl více než čtyřnásobně. O absolventy a praktikanty má zájem především ČEZ Distribuce – nabízí jim možnost ihned po škole načerpat cenné pracovní zkušenosti a potřebnou kvalifikaci pro složení tzv. „padesátky“, neboli zkoušky podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro samostatný výkon činnosti.

Hlad po nových zaměstnancích ve Skupině ČEZ trvá i nadále. V průměru na svých kariérních stránkách www.kdejinde.cz inzeruje denně 80-90 volných pozic. Na jedno vypsané místo se průměrně hlásí 13,3 uchazečů, tento počet v posledních dvou letech postupně narůstá.

Psali jsme: Liberec: Ježíšek z ČEZ Distribuce přijel do Jedličkova ústavu již podesáté ČEZ získal povolení k dlouhodobému provozu Dukovan ČEZ: 50 milionů eur pro fond Skupiny ČEZ Inven Capital ČEZ: Rodinám s vážně nemocnými dětmi poslali zaměstnanci s Nadací ČEZ přes čtyři miliony korun

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva