ČPZP: Nejlepší ochranou před trombózou je pravidelný pohyb

Jde o závažnou poruchu srdečně-cévního systému, která může zablokovat průtok krve v orgánech a vést k srdečnímu infarktu, cévní mozkové příhodě nebo plicní embolii. Pokud se sraženina uvolní a začne putovat krevním řečištěm, může způsobit i smrt. Pro zachování zdravého srdce a cév je klíčová prevence spočívající ve zdravém životním stylu. Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) eviduje 10 tisíc pacientů s trombózou ročně. Pojištěncům hradí léčbu a přispívá na pravidelný pohyb.
Trombóza hrozí lidem každého věku se sedavým stylem života. Nejvíce ohrožení jsou starší lidé, ale také hospitalizovaní pacienti, kteří jsou upoutáni na lůžko například po vážném úrazu. Vysoké riziko je u onkologických pacientů z důvodu celkového oslabení organizmu.
„Trombóza podle našich statistik postihuje častěji ženy, než muže. Častěji se vyskytuje u lidí ve věku 45 let a výše, ale Česká průmyslová zdravotní pojišťovna eviduje i pacienty s touto diagnózou v mladším věku,“ uvádí mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová. Od roku 2021 se s následky trombózy každoročně léčilo více než 10 tisíc pojištěnců ČPZP, přičemž náklady na jejich léčbu se od roku 2021 každoročně zvyšují.
Za loňský rok 2024 se tyto náklady přiblížily částce 56 milionů korun, kdy o rok dříve byly zhruba 52 milionů, zatímco v letech 2021 a 2022 byly shodně ve výši 47 milionů korun. Jen za prvních osm měsíců tohoto roku ČPZP vynaložila na léčbu trombózy u sedmi a půl tisíce pacientů celkem 34 milionů korun.
Kdy vyhledat lékaře?
Tromby se mohou tvořit v žilách (venózní trombóza), nebo v tepnách, kde hovoříme o arteriální trombóze. Nemoc se může projevit při cukrovce nebo v těhotenství. Častým projevem trombózy je bolest, otoky, modřiny nebo zarudnutí kůže v postižené oblasti, což mohou být horní i dolní končetiny. Pacient může cítit teplo, těžké nohy nebo únavu. Dalším projevem může být dušnost, bolest na hrudi, závratě či nepravidelný rytmus srdce. Pokud se objeví takové příznaky, je nutné co nejdříve vyhledat lékaře.
Pomáhá pravidelný pohyb, dostatek vody i preventivní léky
Riziko trombózy výrazně snižuje změna životního stylu a dodržování lékařských pokynů. Preventivní opatření spočívá v pravidelném pohybu, dostatečné hydrataci organizmu a vyhýbání se dlouhému sezení nebo stání.
Aktivní životní styl podporuje ČPZP svými příspěvky z nabídky preventivních programů, například částkou 700 Kč na program Pravidelný pohyb a až 1000 korunami ročně za nachozené kroky načtené mobilem v rámci programu Krok pro zdraví.
U lidí s vysokým rizikem mohou lékaři doporučit preventivní léky na ředění krve, tzv. antikoagulancia. Mezi klasické léky patří Warfarin, ale stále častěji se používají nová orální antikoagulancia (NOAK), která obvykle nevyžaduje tak časté kontroly srážlivosti krve.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má přes sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.
