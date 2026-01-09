ČMKB: Objem dodávek elektřiny a zemního plynu potřetí překročil 7 a půl milionu kilowatthodin

Na energetickém trhu ČMKB objem dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky v roce 2025 už potřetí překročil 7 a půl milionu kilowatthodin.

Na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno objem dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky v roce 2025 už potřetí překročil 7 a půl milionu kilowatthodin. Navíc počet burzovních kontraktů, uzavřených za dobu existence energetického trhu (od roku 2009), loni přesáhl 100 tisíc.

Trh Energetické burzy Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB) v loňském roce znovu potvrdil pozici největšího burzovního trhu v České republice pro nákup elektřiny a zemního plynu konečnými odběrateli. V 8 242 burzovních kontraktech bylo kontrahováno 7,65?milionu megawatthodin (MWh) elektřiny a plynu v hodnotě téměř 12 miliard?Kč. Celkový objem dodávek energií za dobu existence tohoto burzovního trhu se vyšplhal na téměř 90 TWh a celkový finanční objem přesáhl 115 miliard.

