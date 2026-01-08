Nebýt osadníků, Hamás vraždí všude. Nenávist neskončí! Spisovatel Tenenbom o Izraeli

Mezi židovskými osadníky na Západním břehu Jordánu jste strávil zhruba rok. Kde jste tam bydlel?
Tam nejsou hotely, nic. Ale skoro v každé osadě si můžete pronajmout pokoj anebo dům. Takže jsme si s manželkou v každé osadě pronajali pokoj. Vždy jsme zůstali zhruba tři týdny a pak jsme se přestěhovali do další osady. Mohli jsme tak poznat více lidí, prožít víc příběhů.
Bylo to zajímavé. Osadníci byli zpočátku velmi šokovaní tím, že někdo chce s nimi chvilku žít. Běžní novináři, co o nich píší, tam tak dlouhou dobu nestráví. Často přijedou na dvě hodiny a to je všechno. Často také přijedou s levicovými aktivisty. Nemluví hebrejsky, takže jim aktivisté překládají. Samozřejmě to, co překládat chtějí. Zpočátku byli osadníci velmi podezřívaví.
V novinách o nich čtete pořád. Ale napsali to žurnalisté, kteří s nimi nežili. Asi to bylo poprvé v jejich historii, kdy tam někdo chtěl strávit více času. Pro mě to byl také šok. Ale o novinářských blbech už se toho napsalo dost a i spolu už jsme o nich hovořili.
Západní břeh Jordánu je velmi malý kousek země, ale stejně potřebujete auto, abyste se mohl pohybovat mezi jednotlivými osadami.
Zhruba před dvaceti lety byli židovští osadníci stahováni z Pásma Gazy. Co si o tom ti, se kterými jste byl v každodenním kontaktu, myslí?
Osadníci, co žili v Gaze, jsou s těmi, co žijí na Západním břehu Jordánu, stejnou množinou lidí. Je to pro ně těžké. Emocionálně, psychologicky, ale je to skoro dvacet let stará záležitost. Teď už jsou v Gaze jen židovští vojáci. Nicméně na Západním břehu Jordánu žije půl milionu Židů. Mnoho z nich žije ve městech, jako je třeba Ariel.
Jak vnímáte osadníky v Hebronu, kde jich žije pár uprostřed velkého palestinského města?
Tito osadníci jsou opravdu specialita, protože žijí v centru arabského města. Lidé tam bydlí, protože chtějí cítit dotek starého Hebronu, kde žil otec věřících Abrahám. Jde zhruba o pětaosmdesát rodin. Je to velice malá enkláva.
Jak se osadníci, mezi kterými jste žil, stavěli k útoku Hamásu 7. října 2023?
Takže podle vás žijí osadníci na Západním břehu Jordánu, aby rozředili arabskou, potažmo palestinskou nenávist vůči Židům?
Palestinci je nenávidí, oni nenávidí Palestince. Nicméně osadníci a Západní břeh Jordánu jsou asi největším tématem v dlouhotrvajícím konfliktu, protože Palestinci chtějí mít celou lokalitu jen pro sebe. Když se na to podíváme z globálu, tak svět nenávidí Židy a ještě více nenávidí jejich osadníky. Bere je jako kriminálníky, nenávistná zvířata. Ale jak už jsem říkal, svět neví, co jsou osadníci zač, protože novináři o nich píší od stolu, aniž by znali realitu. Ostatně řešení rozdělení Izraele na dva státy znamená, že osadníci opustí Západní břeh Jordánu.
Má řešení konfliktu soužitím států Izrael a Palestina vedle sebe naději?
Nemá, to je nemožné. Ve chvíli, kdy si uvědomíte, o co a o jak malé území jde, je to pro vás chiméra. Nicméně tam musíte chvíli žít, abyste to pochopil. Seděli jsme na balkonech v některých osadách na Západním břehu Jordánu a dívali se na Tel Aviv. Je to tak blízko. A jak to chcete rozdělit? Můžete rozdělit velký bochník chleba, ale ne drobek. Nikdo nebude uspokojen, nasycen, nikdo nepřežije.
Dobře a máte nějaké jiné řešení izraelsko-palestinského problému?
Nemám a myslím si, že to vyřešit nejde. V americkém a evropském způsobu myšlení máme zakódováno, že ke každému problému existuje jedno řešení, ne-li více. Ale to není pravda. Opravdu ne každý problém má řešení.
Neříkejte mi, že každá nenávist jednou neskončí. Podívejte se, jak poklidně vedle sebe dnes žijí Angličané, Francouzi, Němci a to byly v historii hodně znesvářené národy…
Je to tak. Sváry zmíněného trojúhelníku evropských zemí musely být vyřešeny, protože v tom bylo memento druhé světové války. Neměly jinou možnost. Jsou to velké země s velkou populací. Avšak Izrael s Palestinou je velice malý prostor a nejde to vyřešit. Nenávist je obrovská a trvá tisíce let. Bude to pořád stejný marasmus. Dá se to vyřešit vyvražděním Židů, u nichž s tím začal Hitler, anebo Palestinců.
A osadníci? Ti si myslí, že když opustí své domovy, tak postupně ztratí celý Izrael. O budoucnosti přemýšlejí tak, že musejí zůstat!
