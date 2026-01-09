Zastřelená aktivistka v USA: Vzpomínky na George Floyda

09.01.2026 11:33 | Monitoring
autor: Miloš Polák

47. prezident Donald Trump dává v prvním roce své vlády najevo, že především vůči imigrantům chce postupovat velice razantně. Využívá k tomu mimo jiné Úřad pro imigraci a cla (ICE). Teď jeden z agentů ICE zastřelil v Minneapolisu ve státě Minnesota sedmatřicetiletou matku šestiletého dítěte, čímž možná odpálil pomyslnou občanskou bombu. Do ulic vyrazily obrovské davy lidí a hlasitě vyhánějí agenty ICE z města.

Zastřelená aktivistka v USA: Vzpomínky na George Floyda
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka USA

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

91%
7%
2%
hlasovalo: 40664 lidí
Ve spojených státech to vře. Agent Úřadu pro imigraci a cla (CE) v Minneapolisu ve státě Minnesota zastřelil sedmatřicetiletou matku šestiletého dítěte Renée Nicole Macklin Goodovou. Prý proto, že se ho pokusila přejet. V okamžiku smrti seděla za volantem svého vozu. Americký prezident Donald Trump se agenta ICE zastal a konstatoval, že se musel bránit.

Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová uvedla, že agent vypálil „obranné výstřely“ poté, co se do něj žena pokusila narazit svým SUV. Na slova ministryně Noemové upozornil server listu USA TODAY. Noemová k tématu doplnila, že se Goodová dopustila aktu domácího terorismu, proti čemuž se agent ICE adekvátně bránil.

Ale videa z incidentu, k němž došlo 7. ledna, kolující po sociálních sítích, naznačují i něco jiného. Naznačují, že agenti nebyli řádně označení a žena se možná snažila agentovi spíše vyhnout a v pořádku dorazit za svou partnerkou a synem.

„Její rodina údajně opustila USA po Trumpově zvolení v roce 2024 a zamířila do Kanady, než se nedávno usadila v Minneapolisu se svou ženou Beccou. Tehdy se zapojila do místních občanských aktivit, padlo na adresu zastřelené ženy na sociální síti X.

 

 

Rebecca Goodová na jednom z videí, na které upozornila konzervativní televize Fox News, prohlásila, že za smrt své partnerky nese díl viny, protože jí podporovala v občanském vzdoru proti akcím agentů ICE.   

Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

58%
1%
39%
2%
hlasovalo: 7129 lidí
Starosta Minneapolisu Jacob Frey, jenž na sebe upozornil již v kauze smrti Afroameričana George Floyda, který zemřel v roce 2020 po zákroku jednoho z policistů, nenechal na verzi ministryně pro vnitřní bezpečnost nit suchou. Důrazně odmítl, že by šlo o sebeobranu agenta ICE.

„Jelikož jsem to video sám viděl, chci všem přímo říct, že je to blbost,“ prohlásil na tiskové konferenci.

Ke střelbě došlo během akce imigrační policie v Twin Cities, den poté, co do oblasti byly nasazeny stovky agentů ministerstva vnitřní bezpečnosti. Federální úřady tvrdí, že se na oblast zaměřují v reakci na skandál s federálním podvodem, který je podle nich spojen se zneužíváním sociální pomoci somálskými migranty.

Goodová zemřela jen asi kilometr od místa, kde na Georgea Floyda zaklekl v roce 2020 jeden z policistů.

„Obyvatelům Minnesoty říkám toto: Cítím váš hněv. Jsem naštvaný,“ řekl demokratický guvernér Minnesoty Walz na tiskové konferenci několik hodin po střelbě. „Chtějí nás vyprovokovat. A my se nesmíme nechat,“ zdůraznil s tím, že má pochopení pro to, že lidé vyrážejí protestovat, ale důrazně žádal všechny, aby šlo o mírné protesty.

Lidé od smrti Goodové pochodují ulicemi města a mimo jiné hlasitě žádají policisty, aby šli a zatkli agenta ICE.

 

 

Zpravodajská stanice CNN přinesla rozhovor se spolužačkou Macklin Goodové Willo Schubarthovou. Ta svou kamarádku popsala jako „dar světu“. „Byla to tak milující žena. Byla darem pro celý svět.“

V diskusích na sociálních sítích také zaznělo, že pokud se agent ICE cítil ohrožen na životě, zbraň použil oprávněně, jenže pohled na dostupná videa naznačuje, že agent ohrožen na životě nemusel být.

Velmi rozhodně na obranu policistů se postavil viceprezident J.D. Vance, který připomněl, že tento konkrétní policista již v minulosti byl při útocích odpůrců imigrace zraněn. Podle jeho názoru je tragédie důsledek aktivit krajní levice proti státní moci. 

Psali jsme:

Jděte po Antifě. V Evropě začíná sílit tlak
Toto může skončit katastrofou. Po Trumpově posledním kroku dusno
Trump zvažuje brutální sankce proti Rusku
„První tři věty by měly budit hrůzu.“ Kubal z ČT straší Trumpem

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/us/live-news/minneapolis-ice-shooting-01-08-26

https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2026/01/07/ice-shoting-minneapolis-minnesota-tim-walz/88065585007/

https://t.co/rsNDENlXld

https://t.co/z0E6BzchNL

https://twitter.com/Dymanh/status/2008969216662311135?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/montoyalouis1/status/2009311765595640193?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.foxnews.com/us/renee-good-wife-claimed-minneapolis-shooting-my-fault-video-amid-anti-ice-fury

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

smrt , USA , zahraničí , x , Fox News , CNN , Minnesota , ICE , Minneapolis , Good , Goodová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Považujete postup agenta ICE za adekvátní?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

ČT vymáhá poplatky od neregistrovaných

Česká televize aktuálně rozesílá sdělení, kterým nutí občany, kteří stále nejsou registrováni jako její poplatníci, k přihlášení do evidence poplatníků ČT – tedy i ty občany, kteří nevlastní televizor, ale třeba jen mobilní telefon. ČT získává adresy neregistrovaných občanů porovnáváním seznamů odb...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zakázané potraviny při artritiděZakázané potraviny při artritidě Domácí prostředky postaví ňadra do trvalého pozoruDomácí prostředky postaví ňadra do trvalého pozoru

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Filip Turek na návštěvě Kyjeva s Petrem Macinkou. Právě přijeli

9:33 Filip Turek na návštěvě Kyjeva s Petrem Macinkou. Právě přijeli

Ministr zahraničí Petr Macinka s delegací, ve které je i poslanec Filip Turek, v pátek dorazil do Ky…