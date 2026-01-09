Zastřelená aktivistka v USA: Vzpomínky na George Floyda

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová uvedla, že agent vypálil „obranné výstřely“ poté, co se do něj žena pokusila narazit svým SUV. Na slova ministryně Noemové upozornil server listu USA TODAY. Noemová k tématu doplnila, že se Goodová dopustila aktu domácího terorismu, proti čemuž se agent ICE adekvátně bránil.
Ale videa z incidentu, k němž došlo 7. ledna, kolující po sociálních sítích, naznačují i něco jiného. Naznačují, že agenti nebyli řádně označení a žena se možná snažila agentovi spíše vyhnout a v pořádku dorazit za svou partnerkou a synem.
„Její rodina údajně opustila USA po Trumpově zvolení v roce 2024 a zamířila do Kanady, než se nedávno usadila v Minneapolisu se svou ženou Beccou. Tehdy se zapojila do místních občanských aktivit, padlo na adresu zastřelené ženy na sociální síti X.
??New background info on Renee Nicole Good: She was an award-winning poet (won ODU’s 2020 College Poetry Prize as Renee Macklin), creative writing grad from Old Dominion University in Dec 2020, podcast co-host, guitarist, and devoted mom of 3. Lived a normal life in Colorado… pic.twitter.com/rsNDENlXld— Louis Montoya (@montoyalouis1) January 8, 2026
Rebecca Goodová na jednom z videí, na které upozornila konzervativní televize Fox News, prohlásila, že za smrt své partnerky nese díl viny, protože jí podporovala v občanském vzdoru proti akcím agentů ICE.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
„Jelikož jsem to video sám viděl, chci všem přímo říct, že je to blbost,“ prohlásil na tiskové konferenci.
Ke střelbě došlo během akce imigrační policie v Twin Cities, den poté, co do oblasti byly nasazeny stovky agentů ministerstva vnitřní bezpečnosti. Federální úřady tvrdí, že se na oblast zaměřují v reakci na skandál s federálním podvodem, který je podle nich spojen se zneužíváním sociální pomoci somálskými migranty.
Goodová zemřela jen asi kilometr od místa, kde na Georgea Floyda zaklekl v roce 2020 jeden z policistů.
„Obyvatelům Minnesoty říkám toto: Cítím váš hněv. Jsem naštvaný,“ řekl demokratický guvernér Minnesoty Walz na tiskové konferenci několik hodin po střelbě. „Chtějí nás vyprovokovat. A my se nesmíme nechat,“ zdůraznil s tím, že má pochopení pro to, že lidé vyrážejí protestovat, ale důrazně žádal všechny, aby šlo o mírné protesty.
Lidé od smrti Goodové pochodují ulicemi města a mimo jiné hlasitě žádají policisty, aby šli a zatkli agenta ICE.
People are chanting at Minneapolis police officers, "Go and arrest ICE." pic.twitter.com/z0E6BzchNL— Dymanh Chhoun (@Dymanh) January 7, 2026
Zpravodajská stanice CNN přinesla rozhovor se spolužačkou Macklin Goodové Willo Schubarthovou. Ta svou kamarádku popsala jako „dar světu“. „Byla to tak milující žena. Byla darem pro celý svět.“
V diskusích na sociálních sítích také zaznělo, že pokud se agent ICE cítil ohrožen na životě, zbraň použil oprávněně, jenže pohled na dostupná videa naznačuje, že agent ohrožen na životě nemusel být.
Velmi rozhodně na obranu policistů se postavil viceprezident J.D. Vance, který připomněl, že tento konkrétní policista již v minulosti byl při útocích odpůrců imigrace zraněn. Podle jeho názoru je tragédie důsledek aktivit krajní levice proti státní moci.
