ČEZ: Večerní prohlídky na Hučáku se vrací i v lednu

08.01.2026 16:26 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Infocentrum Hučák v centru Hradce Králové zve na oblíbené večerní prohlídky. Nejbližší termíny jsou pátek 9. ledna a sobota 10. ledna, další pak v pátek 23. ledna a sobotu 24. ledna. Prohlídky začínají v časech 17:00, 18:00 a 19:00 a nabídnou jedinečný zážitek v atmosféře večerní elektrárny a Infocentra.

ČEZ: Večerní prohlídky na Hučáku se vrací i v lednu
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Vstupné je zdarma, kapacita každé prohlídky je omezena na 20 osob. Rezervace je nutná předem na webu ZDE, aby si každý mohl zajistit své místo.

Malá vodní elektrárna Hučák je místo, kde se zabaví celá rodina! Malí energetici se vyřádí v dětském koutku, vyzkouší si jednu ze tří her ve virtuální realitě a budou svědky zábavných fyzikálních pokusů v naší laboratoři. Díky nespočtu interaktivních modelů návštěvníci zjistí, jak se vyrábí elektřina pomocí síly vody, větru, slunce a dalších čistých obnovitelných zdrojů.

Třešničkou na dortu je návštěva původní zrekonstruované strojovny elektrárny, kde vyrábí elektrickou energii tři generátory.

Dětské návštěvníky jistě přiláká krásný moderní dětský koutek, který kombinuje vzdělání se zábavou. Děti tam najdou edukativní stěnu, zkoušku vodivosti, fungování elektráren, obkreslovací led stůl s motivem elektrárny a skřítků Enerů, nabíjecí lavičku a lego stěnu.

Smart Guide – na Hučáku máme v rámci mobilního průvodce Smart Guide (aplikace na mobilu) nabízíme dva typy komentovaných audio tras, dlouhou a krátkou, které obě končí v našem Informačním centru.

Informační centrum obnovitelných zdrojů Hučák v Hradci Králové Infocentrum umístěné v historické secesní budově Malé vodní elektrárny Hučák v centru Hradce Králové poutavou formou představuje principy a možnosti energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce, biomasy a geotermální energie, současně nabízí pohled a exkurzi v prostorách historické stoleté plně funkční malé vodní elektrárny.

