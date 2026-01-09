Oborná (ANO): Prouza ze Svazu obchodu. Napadání, urážky a arogance

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Tomáši Prouzovi ze Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Oborná (ANO): Prouza ze Svazu obchodu. Napadání, urážky a arogance
Už jednou jsem slušně požádala Tomáše Prouzu ze Svazu obchodu a cestovního ruchu, aby se ve svých projevech vůči mně mírnil. Snažila jsem se mu vysvětlit, že místo napadání, urážek a arogance by bylo daleko lepší jednat a řešit problémy, které trápí segmenty, jež zastupuje. Bohužel pan Prouza pokračuje ve svém agresivním stylu dál a nyní si dokonce vymýšlí výroky, které jsem nikdy neřekla.

Zaráží mě, že to nevadí vedení společností, které zastupuje. Podle mého by bylo fajn, abychom vedli slušnou debatu se vzájemným respektem.

Od začátku říkám, že jedním z našich úkolů je podpořit v Česku férové podmínky pro podnikání, odstranit zbytečné bariéry a vytvářet prostředí, aby zde mohly vedle sebe fungovat všechny formy obchodu.

A pokud Tomáši Prouzovi vadí, že chci vystupovat také v zájmu spotřebitelů a zabránit prohřeškům, jako jsou případy, kdy jeden prodejce v jeden moment zboží zdraží a zároveň k němu přilepí cedulku „sleva“, pak mě to překvapuje. Měla jsem dojem, že zabránit podobným praktikám je i v zájmu členů SOČR, ale soudě podle chování pana Prouzy se asi pletu.

Ing. Monika Oborná

  • ANO 2011
  • poslankyně
Česko není jen Praha a Brno. Cukrářka či klempíř si také zaslouží podporu, říká poslankyně ANO Oborná
Oborná (ANO): Rušení škol v obcích je další vypečený zásek Starostů
Oborná (ANO): Já rozhodně nebudu šoupat někde v rohu nohama, pane Vlčku
Oborná (ANO): Zákaz topení dřevem. Tuto ptákovinu podpořila vláda Petra Fialy

Jurečka (KDU-ČSL): Rodinná politika nebude pro šestikoalici priorita

